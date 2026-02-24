ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ เพศจริงเป็นชาย ขอเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 10:49 น.
59
แมงกาแนง อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ไม่ใช่ผู้หญิง

ชีวิตปัจจุบัน แมงกาแนง อดีตนักตบลูกยางสาวอินโดฯ หลังเฉลยเพศจริงเป็นผู้ชาย พ่อ-แม่เข้าใจผิดจากภาวะผิดปกติแต่เกิด ออกจากทีมชาติแล้ว ตอนนี้ทำอะไร

หลายคนคงจำชื่อของ เอพริลเลีย แมงกาแนง (Aprilia Manganang) อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซีย หลังจากได้รับการรับรองสถานะทางเพศเป็นผู้ชายอย่างเป็นทางการ และเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขเพื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ในฐานะทหารหนุ่มเรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ครอบครัวเห็นความผิดปกติร่างกายของแมงกาแนงตั้งแต่แรกเกิด เจ้าตัวเกิดมาพร้อมกับภาวะความผิดปกติที่เรียกว่ารูเปิดท่อปัสสาวะผิดที่ (Hypospadias) ทำให้พ่อและแม่เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิง จากนั้นจึงถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาในฐานะเด็กผู้หญิงตลอด

ตอนเด็กเขามีนิสัยห้าวเหมือนเด็กผู้ชาย ชอบไปช่วยพ่อปีนต้นไม้เก็บมะพร้าวเป็นประจำ เชื่อว่ากิจกรรมนี้ทำให้ตนมีร่างกายที่แข็งแรงและกำยำ

ต่อมาเขาเห็นพี่ชายประสบความสำเร็จในเส้นทางกีฬา จึงหันมาเริ่มเล่นกีฬาบ้างจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย เขาพาทีมคว้าแชมป์ในประเทศหลายรายการ และได้เหรียญทองแดงในซีเกมส์ปี 2017

ย้อนไปในการแข่งขันซีเกมส์ปี 2015 ทีมชาติฟิลิปปินส์เคยเรียกร้องให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจเพศของแมงกาแนง แต่คณะกรรมการปฏิเสธคำขอ ขณะที่ตัวเขาเองก็ออกมายืนยันว่าตัวเองเป็นผู้หญิงก่อนจะประกาศแขวนตั๋วเมื่อปี 2020

แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดนีเซีย
ภาพจาก Instagram : manganang92

หลังเลิกเล่นวอลเลย์บอล แมงกาแนงสมัครเข้าเป็นทหาร เมื่อกองทัพอินโดนีเซียรับทราบเรื่องจึงให้การสนับสนุนและรับเขาเข้าการผ่าตัดแก้ไขรูปร่างให้ถูกต้อง เนื่องจากอดีตนักกีฬาคนดังไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ

อย่างไรก็ดี อันดี เปอร์กาซา โฆษกกองทัพอินโดนีเซีย ชี้แจงว่า แมงกาแนงไม่ใช่คนข้ามเพศ เขาเป็นผู้ชายมาตั้งแต่แรก แต่แพทย์ระบุเพศผิดตอนเกิด กองทัพตกลงจะเปลี่ยนเอกสารราชการทั้งหมดเพื่อรับรองสถานะให้เขาเป็นผู้ชาย และแต่งตั้งยศทหารให้เขาอย่างถูกต้อง

แมงกาแนงเคยปรากฏตัวในงานแถลงข่าวและเปิดใจว่า “นี่คือช่วงเวลาที่ผมรอคอย ผมมีความสุขมาก ผมขอขอบคุณหมอทุกคนที่ช่วยเหลือผม” ตอนนี้เขาผ่านการผ่าตัดระยะแรกเสร็จสิ้นแล้ว ขณะที่ชาวเน็ตในโซเชียลมีเดียต่างเข้ามาให้กำลังใจและสนับสนุนเขาเป็นจำนวนมาก ทุกคนเข้าใจดีว่าเขาถูกระบุเพศผิดมาทั้งชีวิต

แมงกาแนง ตอนเข้าสู่กองทัพ
ภาพจาก Instagram : manganang92
แมงกาแนง อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซีย
ภาพจาก Instagram : manganang92
แมงกาแนง อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซีย-2
ภาพจาก Instagram : manganang92
แมงกาแนง
ภาพจาก Instagram : manganang92

ข้อมูลจาก : thesun

