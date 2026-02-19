โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้

โบวี่ อัฐมา เปิดใจเล่าวิธีแก้กรรมกับแม่ หลังเป็นไม้เบื่อไม้เมา ด้วยการนั่งวิปัสสนา 7 ปี เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ สร้างความสงบสุขในบ้านต้อนรับตรุษจีน
โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ นักแสดงสาวชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ถึงความเชื่อส่วนบุคคลว่า แม่เปรียบเสมือนเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เคยมีความทุกข์ พร้อมแชร์ประสบการณ์การใช้ธรรมะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจนกลับมาเข้าใจกันได้
นักแสดงสาวเล่าว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตนกับแม่มีลักษณะคล้ายคู่ปรับที่ไม่ยอมความกัน ทำให้เกิดความรู้สึกอัดอัด เป็นทุกข์เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในบ้าน จนเกิดการตั้งคำถามว่า ที่คนเราต้องมาเกิดใกล้ชิดกัน สร้างความเจ็บปวดให้แก่กัน อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากแรงดึงดูดของกรรมเก่า หรือสิ่งที่เคยทำร่วมกันมาในอดีต ยิ่งเคยทำร้ายกันมามากเท่าไร ยิ่งต้องมาเกิดใกล้กันเพื่อแก้ไขรหัสกรรมต่อกัน
โบวี่เลือกใช้วิธีทางธรรมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ โดยใช้เวลากว่า 6-7 ปี ในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาและหมั่นอุทิศส่วนกุศลให้แม่ตามคำสอนของครูบาอาจารย์ การส่งพลังงานที่ดีให้แก่กันอย่างสม่ำเสมอช่วยคลี่คลายความขุ่นข้องหมองใจ โดยที่ตนไม่ต้องการพกความโกรธติดตัวไปตลอดชีวิต หรือต้องกลับมาเจอกันเพื่อแก้แค้นในชาติหน้า
ผลลัพธ์จากการปฏิบัติธรรมทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น แม่เริ่มมีท่าทีอ่อนโยนลง จากเดิมที่ยึดมั่นในความคิดของตนเองฝ่ายเดียว เริ่มรับฟัง ยอมรับความผิดพลาด และกล่าวคำขอโทษลูกได้ พฤติกรรมเหล่านี้เปลี่ยนความรู้สึกของโบวี่ให้กลายเป็นความรักแม่จากใจจริง ไม่ใช่การทำหน้าที่ลูกตามกรอบสังคม สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับกลับมาคือความสงบสุขภายในครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองหรือความสำเร็จทางธุรกิจไม่สามารถซื้อได้
โบวี่ทิ้งท้ายด้วยการให้กำลังใจผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาความขัดแย้งในบ้าน โดยเสนอแง่คิดว่า สำหรับบางคนที่รู้สึกเจ็บปวดจากครอบครัว แนวคิดเรื่องพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอาจช่วยบรรเทาความรู้สึกได้ แต่การเลือกกตัญญูและให้อภัยคือกุญแจสำคัญในการปลดล็อกพันธนาการทางใจให้ตนเองเป็นอิสระจากความโกรธเกลียด เปรียบเสมือนการจบสิ้นเวรกรรมต่อกัน เพื่อให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งการตื่นรู้และมีความสุขที่แท้จริง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: