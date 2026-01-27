บันเทิง

“ซิดนีย์ สวีนีย์” เสี่ยงนอนคุก ปีนป้าย Hollywood แขวนยกทรง โปรโมทแบรนด์ตัวเอง

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 11:40 น.
68

สื่อต่างประเทศรายงาน ซิดนีย์ สวีนีย์ ดาราสาวอกอึ๋ม เสี่ยงนอนคุก หลังปีนขึ้นป้าย Hollywood ก่อนนำบราไปแขวนเพื่อโปรโมทแบรนด์ตัวเอง

ซิดนีย์ สวีนีย์ (Sydney Sweeney) นักแสดงสาวสร้างความตกตะลึงด้วยการโพสต์วิดีโอบน Instagram เผยนาทีที่เธอและทีมงานแอบขึ้นไปบนภูเขาในแอลเอเพื่อทำโปรเจกต์ลับสุดเสี่ยง โดยคลิปวิดีโอเผยให้เห็นทีมงานขนกระเป๋าสัมภาระสีดำขึ้นรถตู้ ขับวนไปตามถนนที่คดเคี้ยวกลางดึก ก่อนที่ซิดนีย์จะปีนขึ้นไปบนตัวอักษร “H” ของป้าย Hollywood พร้อมกับชุดชั้นในจำนวนมาก

หล่งข่าวระบุว่านี่คือส่วนหนึ่งของการถ่ายทำวิดีโอเพื่อโปรโมทการเปิดตัว Syrn แบรนด์ชุดชั้นในใหม่ของเธอ ซึ่งมีรายงานว่ามหาเศรษฐีชื่อดังอย่าง เจฟฟ์ เบโซส (Jeff Bezos) ร่วมลงทุนด้วย

หลังการถ่ายทำเสร็จสิ้น ทีมงานได้เก็บบราส่วนใหญ่ออกไป แต่กลับทิ้งบราทิ้งไว้ 4-5 ตัวให้ดูต่างหน้าบนป้ายประวัติศาสตร์

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

แม้ทีมสร้างของซิดนีย์จะมีการขออนุญาตถ่ายทำจาก FilmLA แต่ดูเหมือนว่าเธอจะทำเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยทางหอการค้าฮอลลีวูด (Hollywood Chamber of Commerce) ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ป้ายระบุชัดเจนว่า ซิดนีย์ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพป้ายได้เท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิ์สัมผัสหรือปีนป้ายโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ พวกเขาเผยอีเมลที่แจ้งไปยังบริษัทผู้ผลิตล่วงหน้าแล้วว่า ห้ามใช้คลิปวิดีโอของป้ายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบก่อน แต่เธอกลับฝ่าฝืนและนำภาพขณะปีนป้ายไปเผยแพร่

ด้านประธานหอการค้าฮอลลีวูดเปิดเผยว่ากำลังเร่งตรวจสอบว่าทีมงานเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวด้วยอำนาจใด และอาจมีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สินสาธารณะหากพบความผิดชัดเจน

อ้างอิง : www.tmz.com

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

