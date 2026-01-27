“ซิดนีย์ สวีนีย์” เสี่ยงนอนคุก ปีนป้าย Hollywood แขวนยกทรง โปรโมทแบรนด์ตัวเอง
สื่อต่างประเทศรายงาน ซิดนีย์ สวีนีย์ ดาราสาวอกอึ๋ม เสี่ยงนอนคุก หลังปีนขึ้นป้าย Hollywood ก่อนนำบราไปแขวนเพื่อโปรโมทแบรนด์ตัวเอง
ซิดนีย์ สวีนีย์ (Sydney Sweeney) นักแสดงสาวสร้างความตกตะลึงด้วยการโพสต์วิดีโอบน Instagram เผยนาทีที่เธอและทีมงานแอบขึ้นไปบนภูเขาในแอลเอเพื่อทำโปรเจกต์ลับสุดเสี่ยง โดยคลิปวิดีโอเผยให้เห็นทีมงานขนกระเป๋าสัมภาระสีดำขึ้นรถตู้ ขับวนไปตามถนนที่คดเคี้ยวกลางดึก ก่อนที่ซิดนีย์จะปีนขึ้นไปบนตัวอักษร “H” ของป้าย Hollywood พร้อมกับชุดชั้นในจำนวนมาก
หล่งข่าวระบุว่านี่คือส่วนหนึ่งของการถ่ายทำวิดีโอเพื่อโปรโมทการเปิดตัว Syrn แบรนด์ชุดชั้นในใหม่ของเธอ ซึ่งมีรายงานว่ามหาเศรษฐีชื่อดังอย่าง เจฟฟ์ เบโซส (Jeff Bezos) ร่วมลงทุนด้วย
หลังการถ่ายทำเสร็จสิ้น ทีมงานได้เก็บบราส่วนใหญ่ออกไป แต่กลับทิ้งบราทิ้งไว้ 4-5 ตัวให้ดูต่างหน้าบนป้ายประวัติศาสตร์
แม้ทีมสร้างของซิดนีย์จะมีการขออนุญาตถ่ายทำจาก FilmLA แต่ดูเหมือนว่าเธอจะทำเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยทางหอการค้าฮอลลีวูด (Hollywood Chamber of Commerce) ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ป้ายระบุชัดเจนว่า ซิดนีย์ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพป้ายได้เท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิ์สัมผัสหรือปีนป้ายโดยเด็ดขาด
นอกจากนี้ พวกเขาเผยอีเมลที่แจ้งไปยังบริษัทผู้ผลิตล่วงหน้าแล้วว่า ห้ามใช้คลิปวิดีโอของป้ายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบก่อน แต่เธอกลับฝ่าฝืนและนำภาพขณะปีนป้ายไปเผยแพร่
ด้านประธานหอการค้าฮอลลีวูดเปิดเผยว่ากำลังเร่งตรวจสอบว่าทีมงานเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวด้วยอำนาจใด และอาจมีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สินสาธารณะหากพบความผิดชัดเจน
อ้างอิง : www.tmz.com
