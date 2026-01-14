ไม่ปลอดภัย! “เครนยังขยับ” เสี่ยงทรุดตัว-บุคคลไม่เกี่ยวข้องอย่าเข้าพื้นที่
เครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว นครราชสีมา สังเวยแล้ว 22 ศพ รายงานเมื่อเที่ยงที่ผ่านมาเผยยังไม่ปลอดภัย ! เครนยังขยับเสี่ยงทรุดตัว ขอความร่วมมือไม่เกี่ยวข้องอย่าเข้าพื้นที่
ความคืบหน้าเหตุ “เครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูง” ล้มทับขบวนรถไฟโดยสารตกรางในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อเช้าที่ผ่านมา (14 ม.ค.) ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว 22 ราย กำลังทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตเข้าพิสูจน์ อัตลักษณ์ที่โรงพยาบาลสีคิ้วทั้งหมด จากนั้นจึงจะแจ้งญาติเพื่อมารับร่างผู้เสียชีวิต ส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 50 คน
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณบ้านถนนคต ช่วงระหว่างสถานีรถไฟหนองน้ำขุ่น-สถานีรถไฟสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมารายงานว่า เครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูง ถล่มลงมาขณะที่ขบวนรถไฟโดยสาร ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 เส้นทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าอุบลราชธานีที่กำลังวิ่งอยู่พอดี ส่งผลให้ตู้โดยสารเสียหายเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเฉพาะตู้ที่ 2 และ 3
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วว่า ได้มีการนําผู้โดยสารออกจากตู้รถไฟแล้ว 100%
อย่างไรก็ดี เมื่แประมาณ 12.30 น. ด้าน”ไทยรัฐนิวส์โชว์” ได้ลงคลิปแจ้งเตือนความปลอดภัย หลังมีรายงานล่าสุดว่า เครนรถไฟฟ้าความเร็วสูงเกิดขยับตัวอีกครั้ง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จึงหวั่นเกรงเหตุถล่มซ้ำอีกรอบ จึงขอความร่วมมือและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโปรดระมัดระวัง (ดูคลิป).
อ่านข่าวเพิ่มเติม
