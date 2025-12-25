บันเทิง

“ก้อง ห้วยไร่” เปิดใจซึ้งถึง “โอม Cocktail” หลังจบคอนเสิร์ตทัวร์ 77 จังหวัด

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 13:57 น.
67

“ก้อง ห้วยไร่” ร่ายยาวเปิดใจ เผยสาเหตุเข้าค่าย Gene Lab เพราะศรัทธา “โอม Cocktail” ล้วนๆ เล่าโมเมนต์สุดประทับใจจากคนแปลกหน้าสู่พี่น้องที่รัก

ควันหลงหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ส่งท้ายตำนานวงร็อกระดับประเทศ ‘COCKTAIL 77 EVER TOUR’ ที่เพิ่งระเบิดความมันส์ไปเมื่อค่ำคืนวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาเทพหัสดิน โดยเป็นการแสดงสถานีสุดท้ายของการทัวร์ครบ 77 จังหวัด ซึ่งถือเป็นการปิดฉากการเดินทางอันยาวนานของวง Cocktail อย่างสมบูรณ์แบบ ท่ามกลางความประทับใจของแฟนเพลงทั่วประเทศ

ก้อง ห้วยไร่ หรือ อัครเดช ยอดจำปา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีการพูดถึง โอม Cocktail หลังคอนเสิร์ตได้จบลงว่า “การตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นศิลปินใน genelab ผมไม่ได้ต้องการอยากจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ไม่ได้อยากมีเพลงดัง ไม่ได้อยากยกระดับส้นตีนอะไรทั้งนั้นให้กับตัวเองหรอก แค่อยากอยู่ใกล้ผู้ชายคนนี้แค่นั้นเอง”

จากนั้น ก้อง ห้วยไร่ ยังได้เผยความในใจว่า “จ๋าย บอกว่าอยากให้ผมรู้จักพี่โอมมากเลย วันนึงเลยนัดกันไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง วันนั้นพวกผมคุยกันหลายเรื่องมาก ผมได้แต่จ้องหน้าผู้ชายคนนี้ด้วยความงงว่านั่นสมองคนหรือคอมพิวเตอร์ ทำไมถึงมีข้อมูลเยอะจังวะ และอีกอย่างหนึ่งคืออะไรถ้าไม่จริงแกจะไม่พูด ต้องจริง ถ้าไม่ชัวร์แกจะบอกว่าขอเป็นคนข้อมูลดูก่อน เปิดโลกเลยครับ

ชีวิตผม หลังจากนั้นพี่โอมก็ชวนผมไปงานเลี้ยงค่าย ผมก็ไปกับน้องเบลแบบไม่รู้จักใคร รู้จักแค่โฟร์โมสต์กับจ๋าย และพี่โอมซึ่งเคยเจอกันครั้งเดียว ในบรรยากาศร้านที่เต็มไปด้วยพนักงานของค่าย ผมรวบรวมความกล้าขึ้นบนเวทีแล้วร้องเพลงฮิตอย่าง xี xวย แxด จนสร้างความประทับใจและทำให้ทุกคนชวนถ่ายรูปรวมทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับค่ายเค้าเลย

เมื่อทางค่ายโพสต์รูปลงไปในสื่อโซเชียลทำให้มีแฟนเพลงเข้าไปคอมเม้นต์ว่าอย่าบอกนะว่าก้องจะไปเข้าค่าย เริ่มมีคอมเม้นต์หนาหูขึ้น มีคนมาแซวเยอะขึ้น ผมก็เลยทักหาพี่โอมทั้งที่ไม่ได้สนิทกันว่า พี่ครับผมขออยู่ด้วยได้ไหมครับ พี่โอมตอบตกลง แกคงงงแหละอะไรของมึงวะ

หลังจากที่เซ็นสัญญา ผมได้ใกล้ชิดพี่โอมมากขึ้น ทั้งที่อายุของพวกเราห่างกันแค่ไม่กี่ปีแต่ทำไมรู้สึกศรัทธาผู้ชายคนนี้จังวะ เชื่อแบบไม่มีข้อแม้ ผมเป็นศิลปินอิสระมีพนักงานมากมายเวลาที่ผมทำอะไรไม่ถูกไม่ดีก็ไม่มีใครกล้าทักท้วงจนชีวิตหลายครั้งต้องเจอกับวิบากกรรมที่ตัวเองสร้างเองผ่านโซเชียล แต่ตั้งเเต่ที่ผมเซ็นสัญญามาอยู่กับพี่โอม หึๆ ไม่ได้แดกกูหรอก

ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไปเรื่อยเอาเป็นว่า ทั้งหมดนี้แค่อยากจะโพสต์ภาพ วันที่เข้าไปคุยเรื่องสัญญา กับวันที่ถูกมัดมือชกให้ต้องทำเพลงที่มีชื่อว่า ดอกกระเจียวบาน”

บันเทิง

