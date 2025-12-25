ข่าวดาราบันเทิง

สรุปดราม่า ณิชา ถูกโยงรีเทิร์นรักเก่า ยืนยันโสด ขอหลุดพ้นจากเรื่องนี้ ต้นสังกัดจ่อฟ้อง

ณิชาฟาดกลับข่าวรีเทิร์นแฟนเก่า

ไม่ทนแล้ว! ณิชา ฟาดกลับข่าวลือรีเทิร์นแฟนเก่า ยืนยันโสด ถามกลับ ‘ทำอะไรให้ต้องโดนแบบนี้’ ลั่น ขอหลุดพ้นจากเรื่องนี้สักที ต้นสังกัดร่อนจดหมายดำเนินคดีถึงที่สุด ล่าสุดเพจดังขอโทษแล้ว

เอฟซีแห่ส่งกำลังใจล้นหลาม กรณี ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นักแสดงสาวหน้าหวาน ออกมาโพสต์เดือดเป็นครั้งแรก หลังถูกเพจดังนำเสนอข่าวเรื่องนักแสดงกลับไปคบกับแฟนเก่า โดยเพจท่านเปา ระบุข้อความว่า “ตามสาปแทบตย…เพราะตอน นั้นสงสารที่ถูกนอกใจ สุดท้ายก็แพ้ใจไอ้หนุ่มสตาร์ท มอเตอร์ไซค์…บรู๊ววว์ นี่แหละ เรื่องผัวเมียไม่ควรไปเลือก สุดท้ายเค้าตีกันเราก็หอนนน แต่ไม่เป็นไร เพราะตอนที่เปิดเรื่องนี้คืออีซ้อ ไม่ใช่ท่านเปา xุรอดดด หอน 10%”

ฝั่งณิชาออกมาโต้กลับข้อความที่ถูกโยงว่าเป็นเธอ เผยว่า “พอะถอะค่ะ ไม่แน่ใจว่าทําแบบนี้ต้องการอะไร อยู่นิ่งๆอยู่ดีๆ ก็โดนเขียนอะไรมั่วไปหมด โสดค่ะ ไม่มีการกลับไปอะไรทั้งนั้น แล้วก็ไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้ให้คนเข้าใจผิดหนูอีก ส่วนคนที่คอมเมนต์ เดี๋ยวทนายติดต่อกลับไปนะคะ พอได้ละเนอะ ให้หนูหลุดพ้นจากเรื่องนี้สักทีค่ะ”

ณิชา ถูกเพจดังโยงเป็นดารากลับไปคบแฟนเก่า-3
ภาพจาก Instagram : nychaa

รวมทั้งเพจมนุษย์ตุ๊ด ที่ออกมาสรุปข้อมูลจากรายการข่าวใส่ไข่ โดยพิธีกร มดดำ คชาภา และ รถเมล์ คะนึงนิจ เกี่ยวกับคู่รักรีเทิร์นว่า “ใบ้ชื่อแบบใดห์ ใบ้ชื่อแบบมดดําา 555555555

แองจี้ >> ไม่น่าใช่คู่พี่อั้ม

รถเมล์ >> เขาบอกอีกคู่รึป่าว?

แองจี้ >> เราฟังแล้วอาจจะตกใจ ผู้ชายอาจชนะใจ แล้วกลับมาอีกรอบ

พี่มด >> แต่ฉันก็เพิ่งสัมภาษณ์ผู้หญิง นางก็บอกว่า ยังโสดนะ…เค้ามาเล่นละคร ช่องวันกับไอ้วิว เค้ายังให้สัมภาษณ์ว่าเค้าโสด….

อ้าว! ก็แสดงเฉลยว่าหมดแล้วล่ะ 5555555555

พี่มด >> ก็ฉันถามเค้า เค้าก็ก็ยังบอกว่าเค้ายังโสด เค้าก็ยังคุยกับไบร์ท นออยู่เลยว่าใช้ชีวิตคนเดียว นางเป็นคนเครียดตอนแรกๆ…. นางมาออกรายการก็บอกอย่าถามนะเรื่อง “โตโน่” กับนาง”

รถเมล์ >> เอ้า! คุณแม่ 55555555″

ณิชา ณัฏฐณิชา ตอบกลับข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนว่า “Wowwww ทําให้คนเข้าใจผิดเยอะมาก ๆ เลยนะคะ amazing เลิศ ๆ เลยล่ะ”

ณิชา ถูกเพจดังโยงเป็นดารากลับไปคบแฟนเก่า-2
ภาพจาก Instagram : nychaa

ต่อมา สาวณิชา เปิดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า “ขอพิมพ์ชี้แจงไว้ตรงนี้นะคะ เนื่องจากมีคนเข้าใจผิดว่า ข่าวคู่รักรีเทิร์นเป็นหนูเยอะมาก ๆ ก่อนอื่นหนูขอถามเลยว่าไม่มีอะไรจะเขียนจะลงกันแล้วหรอคะ ถึงทําให้คนเข้าใจผิดคน ๆ นึงได้ขนาดนี้ หนูทําอะไรผิดหรอคะ ถึงต้องมาโดนอะไรแบบนี้ คอยโดนลากกลับไปในเรื่องนี้ ทั้งทีสิ่งที่ทุกคนเขียนมา “ไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลย”

หนูมีคุณค่าในตัวเองพอค่ะ ที่ผ่านมาหนูพยายามอย่างมาก ที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีการลืออะไรที่ผิด ๆ
และเพื่อที่จะได้หลุดพ้นออกไปจากเรื่องนี้ให้ไวที่สุด ปล่อยให้หนูหลุดพ้นจากเรื่องนี้สักทีเถอะนะคะ อย่าลากหนูกลับไปอีกเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

ณิชา ถูกเพจดังโยงเป็นดารากลับไปคบแฟนเก่า-3
ภาพจาก Instagram : nychaa

อย่างไรก็ดี บริษัท ทีบี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด บริษัทต้นสังกัดของนักแสดงสาว ขอชี้แจงว่า ข่าวลือที่เผยแพร่เกี่ยวกับ ‘ณิชา’ เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ขอความร่วมมือให้ยุติการเผยแพร่ ลบเนื้อหา และแก้ไขข่าวโดยทันที บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างถึงที่สุด

“บริษัท ทีบี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (‘บริษัทฯ’) ในฐานะต้นสังกัดของณิชา หรือ นางสาวณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (“ณิชา”) ขอชี้แจงให้สาธารณชนทราบว่า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบพบว่ามี เพจเฟซบุ๊ก อาทิเช่น เพจ ‘ท่านเปา’ ‘มนุษย์ตุ๊ด’ รวมถึงเพจเฟซบุ๊กอื่น ๆ และบุคคลอีกหลายรายได้ เผยแพร่ข้อความในลักษณะที่เป็นการกุข่าวลือและใส่ความอันเป็นเท็จ โดยกล่าวอ้างว่า ณิชาได้ กลับไปคบหากับอดีตแฟนหนุ่มซึ่งได้เลิกรากันไปเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น

การเผยแพร่ข้อความข่าวลือดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสความคิดเห็นในเชิงเสียหายจากบุคคลทั่วไปเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ณิชาได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ ภาพลักษณ์ ชีวิตส่วนตัว และ การประกอบอาชีพอย่างร้ายแรง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิของณิชา และเข้าข่ายเป็นความผิดตาม กฎหมายอาญา อาทิ ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอีกด้วย

บริษัทฯ ขอถือเอาคําแถลงการณ์ฉบับนี้เป็น การตักเตือนอย่างเป็นทางการและเป็นครั้งสุดท้าย ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยขอให้

1. ยุติการเผยแพร่ แชร์ ส่งต่อ หรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวโดยทันที

2. ลบเนื้อหาที่เป็นเท็จทั้งหมดออกจากทุกช่องทาง

3. เผยแพร่ข้อความแก้ไขข่าว และคําขอโทษต่อสาธารณะในรูปแบบที่เหมาะสม และ

4. งดเว้นการกระทําในลักษณะเดียวกันนี้โดยเด็ดขาดในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้ว หากยังคงพบเห็นการกระทําอันเป็น การหมิ่นประมาทหรือสร้างความเสียหายต่อณิชาดังกล่าวอีก บริษัทฯ ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากจะต้องมอบหมายให้ทนายพีท (ชยุตพงษ์ ผไทวณิชย์) ดําเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญากับ ผู้กระทําผิดจนถึงที่สุดต่อไป โดยจะไม่มีการตักเตือนอย่างใด ๆ อีก

บริษัท ทีบี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด

24 ธันวาคม 2568″

ต้นสังกัดณิชาออกแถลงการณ์ปกป้อง
ภาพจาก Instagram : tb_entofficial

ล่าสุด เพจท่านเปา ออกมาโพสต์แถลงการณ์ของ บริษัท ทีบี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พร้อมกล่าวขอโทษนักแสดงสาว ระบุว่า “ทางเพจขอแสดงความขอโทษต่อ น้องณิชา เป็นอย่างสูง จากกรณีการนำเสนอข่าวที่ได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อน้อง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทางเพจขอยอมรับความผิดพลาด และขอน้อมรับคำติชมทุกประการ พร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอข่าวอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก

ท้ายที่สุดนี้ ทางเพจขออภัยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดมา ณ ที่นี้อีกครั้ง”

เพจท่านเปาขอโทษณิชา
ภาพจาก Facebook : ท่านเปา

ขณะที่ เพจมนุษย์ตุ๊ด ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากเผยแพร่ข่าวของ ณิชา ณัฏฐณิชา เผยว่า “ทางเพจ ‘มนุษย์ตุ๊ด’ ขอแสดงความขอโทษต่อ น้องณิชา เป็นอย่างสูง จากการนำเสนอข่าวที่เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทางเพจขอน้อมรับความผิดพลาด และคำติชมทุกประการ พร้อมยืนยันว่าจะเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอข่าวด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

ทางเพจขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ขอโทษจากใจอีกครั้งนะคะ”

เพจมนุษย์ตุ๊ดขอโทษณิชา
ภาพจาก Facebook : มนุษย์ตุ๊ด
ณิชา ณัฏฐณิชา-4
ภาพจาก Instagram : nychaa
ณิชา ณัฏฐณิชา-2
ภาพจาก Instagram : nychaa
ณิชา ณัฏฐณิชา-3
ภาพจาก Instagram : nychaa
ณิชา ณัฏฐณิชา
ภาพจาก Instagram : nychaa

