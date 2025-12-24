ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า
ล่าระทึก กานต์ เวลไฟร์ มือยิงบนทางด่วน ออกหมายจับ 3 ข้อหน้าหนัก เพจดังแฉประวัติสีเทา สงสัยทำไมชอบข้ามแดนพม่า
จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญกลางกรุง กานต์ เวลไฟร์ หนุ่มขับรถหรูเวลไฟร์สีขาว ก่อเหตุยิงถล่มคู่กรณีเสียชีวิตคารถบนทางด่วนศรีรัช ล่าสุดคดีนี้เริ่มมีกลิ่นไม่ชอบมาพากล เมื่อเพจดังออกมาตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ ที่อาจไม่ได้มีแค่เรื่องบันดาลโทสะบนท้องถนน แต่อาจเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาข้ามชาติ
ความคืบหน้าล่าสุด ตำรวจ สน.ประชาชื่น ได้ติดตามยึดรถตู้หรู เวลไฟร์ สีขาว ทะเบียน 2 กผ 7778 กรุงเทพมหานคร พาหนะที่ใช้ก่อเหตุยิง นายอนุวรรตน์ อายุ 34 ปี จนเสียชีวิต ผู้ก่อเหตุคือ นายสงกรานต์ หรือ กานต์ เวลไฟร์ ได้นำรถไปจอดทิ้งไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม พร้อมอำพรางด้วยการเปลี่ยนป้ายทะเบียนปลอมเป็น 5 กพ 3345 ภายในรถเจ้าหน้าที่พบปืนปลอม 1 กระบอกกับเอกสารจำนวนมาก
พ.ต.อ.ศักดิเดช กัมพลานุวงศ์ ผกก.สน.ประชาชื่น เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับ นายสงกรานต์ ใน 3 ข้อหาหนัก ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่า และความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ทีมสืบสวนกำลังเร่งไล่ล่าตัว คาดว่าผู้ต้องหาพยายามหลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรืออาจจะสับขาหลอกหนีลงภาคใต้
จากการตรวจสอบหลักฐาน พบร่องรอยการยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. จำนวน 3 นัด แต่กลับไม่พบปลอกกระสุนอีก 2 ปลอกในที่เกิดเหตุหรือในรถ ทำให้ตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าผู้ก่อเหตุอาจเก็บหลักฐานไป ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความไม่พอใจในการขับรถปาดหน้ากันก่อนเข้าด่านเก็บเงิน โดยทั้งสองฝ่ายไม่เคยรู้จักกันมาก่อน อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นเรื่องธุรกิจสีเทาทิ้ง เนื่องจากประวัติของผู้เสียชีวิตเคยมีคดีข่มขืนติดตัว ส่วนผู้ก่อเหตุก็มีพฤติกรรมน่าสงสัย
ด้านข้อมูลจากเพจ CSI LA ที่ออกมาเปิดเผยเบื้องลึกของ นายสงกรานต์ ตั้งคำถามถึงไลฟ์สไตล์ที่ชอบเดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงชื่อ IOS Party K ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนพม่า ฝั่งจังหวัดเชียงราย
เพจดังตั้งข้อสังเกตว่า หากเป็นคนประกอบอาชีพสุจริตทั่วไป มีเหตุผลจำเป็นอะไรที่ต้องข้ามไปเที่ยวในพื้นที่สีเทาตามแนวชายแดนลักษณะนี้บ่อยครั้ง ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนของตำรวจที่กำลังขยายผลเรื่องความเชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมาย
