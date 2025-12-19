ข่าวต่างประเทศ

งานนี้เดือดแน่! ‘แอนโทนี โจชัว’ ลั่นขอปิดฉากอาชีพ ‘เจค พอล’ ในศึกประวัติศาสตร์ทาง Netflix

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 10:45 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 10:45 น.
ตึงกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว เมื่อ แอนโทนี โจชัว ประกาศกร้าวว่าจะมาเพื่อยุติเส้นทางนักมวยของ เจค พอล คู่แข่งให้จบลงในไฟต์หยุดโลกทาง Netflix

การเผชิญหน้ากันของ เจค พอล และ แอนโทนี โจชัว ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (18 ธันวาคม) เต็มไปด้วยความดุเดือด ทั้งคู่แลกฝีปากและแสดงท่าทางคุกคามใส่กันในวันชั่งน้ำหนัก ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นชกจริงในคืนวันศุกร์นี้ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Netflix

Jake Paul, left, and Anthony Joshua face off during a news conference promoting their upcoming heavyweight boxing match, Wednesday, Dec. 17, 2025, in Miami Beach, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

ในช่วงที่ทั้งคู่ยืนประจันหน้ากัน (Face-off) มีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อย ก่อนที่โจชัวจะทำท่าเอานิ้วปาดคอเพื่อสื่อถึงการ “ปิดบัญชี” คู่ต่อสู้ แม้ไมโครโฟนจะจับใจความคำพูดระหว่างทั้งคู่ไม่ได้ทั้งหมด แต่บทสัมภาษณ์หลังจบการชั่งน้ำหนักยืนยันชัดเจนว่าไม่มีคำว่ามิตรภาพในศึกนี้

Anthony Joshua reacts during a news conference with Jake Paul promoting their upcoming heavyweight boxing match, Wednesday, Dec. 17, 2025, in Miami Beach, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

แอนโทนี โจชัว ยอดนักชกชาวอังกฤษกล่าวถึงความกดดันในครั้งนี้ว่า “เรามีความเคารพให้กันในฐานะนักสู้ แต่สุดท้ายผมต้องเป็นผู้ชนะ นั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัส เกมการเล่นจบลงแล้ว ถึงเวลาที่ต้องเอาจริงเสียที”

เมื่อถูกถามถึงสิ่งที่เขาพูดกับเจคบนเวที โจชัวตอบว่า “ไม่มีอะไรมาก แค่บอกว่าอย่ามาแตะตัวผม ผมไม่ใช่คนชอบแสดงตลก คุณก็รู้ดีว่าในใจผมคิดจะทำอะไร ผมเหนือกว่าเด็กคนนี้มาก ผมคือนักสู้ตัวจริง นั่นคือความแตกต่าง และคุณ (เจค) กำลังจะยับเยิน”

Jake Paul listens during a news conference with Anthony Joshua promoting their upcoming heavyweight boxing match, Wednesday, Dec. 17, 2025, in Miami Beach, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

ทางด้าน เจค พอล ไม่ยอมน้อยหน้า เขาเดินเข้าไปแทรกระหว่างการสัมภาษณ์ของโจชัว พร้อมกับล้อเลียนรูปร่างของคู่ชก “ดูขาไก่พวกนั้นสิ” เจคหัวเราะท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟน ๆ “ผมบอกเลยว่าผมได้กลิ่นความกลัว ผมเห็นบางอย่างในตาของเขาจริง ๆ ความกดดันทั้งหมดอยู่ที่เขา ส่วนผมชกแบบไร้ความกังวล สำหรับเขามันคือสถานการณ์ที่มีแต่เสียกับเสีย”

ในช่วงท้าย โจชัวได้เรียก เอ็ดดี้ เฮิร์น โปรโมเตอร์ชื่อดังออกมา พร้อมกับทิ้งท้ายคำพูดสุดแสบถึงเจค พอล ว่า “ชายคนนี้คือคนที่เริ่มต้นอาชีพนักมวยอาชีพให้เจค เขาเป็นคนช่วยให้เจคได้เปิดตัวครั้งแรก และตอนนี้เขาก็พาผมมาเพื่อ ‘จบ’ อาชีพนักมวยของเจค พอล เสียที”

ศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะ แฟนหมัดมวยไม่ต้องรอนาน เพราะการชกจะเริ่มถ่ายทอดสดทาง Netflix ในคืนวันศุกร์นี้ (ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐฯ)

อ้างอิง : www.unilad.com

 

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

