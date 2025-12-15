แมนยู พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 15 ธ.ค. 68

ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

15 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนยู พบ บอร์นมัธ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนยู VS บอร์นมัธ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนยู VS บอร์นมัธ
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอังคาร)
  • สนาม : โอลด์ แทรฟฟอร์ด
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester United

วิเคราะห์บอล แมนยู – บอร์นมัธ

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนเชสเตอร์ ยุไนเต็ด

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ แฮร์รี่ แม็คไกวร์ กับ เบนยามิน เชชโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความพร้อมของ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน นุสแซร์ มาซราวี, เลนี่ โยโร่, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, ดิโอโก้ ดาโลต์ แนวรุกนำทัพมาโดย ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เมสัน เมาท์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มาเธอุส คุนญ่า

Credit : Manchester United

บอร์นมัธ

ในขณะที่ทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อันโดนี่ อิราโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ เบน เกนนอน-โด๊ก ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ลูอิส คุ้ก ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความพร้อมของ เลจ์โก้ มิโลซาฟเยวิช กับ ไรอัน คริสตี้

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยอร์เย เปโตรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน อดัม สมิธ, บาโฟเด้ เดียกิเต้, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ แดนกลางเป็น ไทเลอร์ อดัมส์, อเล็กซ์ สก็อตต์ แนวรุกนำทัพมาโดย มาร์คัส ทาเวอเนียร์, เดวิด บรู๊คส์, อองตวน เซเมนโย่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เอวานิลซอน

Credit : AFC Bournemouth

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู VS บอร์นมัธ

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 31/07/25 แมนยู 4-1 บอร์นมัธ (กระชับมิตร)
  • 27/04/25 บอร์นมัธ 1-1 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/12/24 แมนยู 0-3 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/04/24 บอร์นมัธ 2-2 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/23 แมนยู 0-3 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด

  • 08/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/11/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 เสมอ สเปอร์ส 2-2 (พรีเมียร์ลีก)

บอร์นมัธ

  • 06/12/25 เสมอ เชลซี 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 เสมอ เวสต์แฮม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-4 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – นุสแซร์ มาซราวี, เลนี่ โยโร่, ลุค ชอว์ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, ดิโอโก้ ดาโลต์ – ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เมสัน เมาท์ – มาเธอุส คุนญ่า

บอร์นมัธ (4-2-3-1) : ยอร์เย เปโตรวิช (GK) -อดัม สมิธ, บาโฟเด้ เดียกิเต้, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ – ไทเลอร์ อดัมส์, อเล็กซ์ สก็อตต์ – มาร์คัส ทาเวอเนียร์, เดวิด บรู๊คส์, อองตวน เซเมนโย่ – เอวานิลซอน

Credit : AFC Bournemouth

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนยู 2-1 บอร์นมัธ

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

