ขุมนรกในบ้าน! ด.ญ.14 หนีตาย แฉพ่อแท้ ๆ ล่วงละเมิดต่อเนื่อง 7 ปี ซ้ำเพื่อนพ่อยังร่วมก่อเหตุ
ขุมนรกในบ้าน! ด.ญ. 14 ปีหนีตายออกจากบ้าน ร้องขอความช่วยเหลือ หลังถูกพ่อแท้ ๆ ล่วงละเมิดทางเพศมานานกว่า 7 ปี ซ้ำเพื่อนพ่อร่วมวงด้วย
วันที่ 13 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่า เด็กหญิงวัย 14 ปีรายหนึ่ง จากอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ หลังถูกพ่อแท้ ๆ ล่วงละเมิดทางเพศอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 7 ปี
อาสาสมัครอัยการจังหวัดอุดรธานี ได้นำเด็กหญิงรายนี้เข้ามาพักรอการรับตัวจากบ้านพักเด็กและครอบครัว อยู่ที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี เพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและเยียวยา
เด็กหญิงผู้เสียหาย เล่าว่า ที่ตัดสินใจหนีตายออกมา เพราะทนการกระทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศจาก พ่อแท้ ๆ วัย 40 ปี ไม่ไหว โดยระบุว่าถูกพ่อกระทำมาตั้งแต่ตนเองอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกินเวลากว่า 7 ปี อีกทั้ง เพื่อนของพ่อ ยังได้เข้ามาร่วมล่วงละเมิดทางเพศตนเองด้วย มิหนำซ้ำน้องชายก็เคยถูกลวนลามเช่นกัน
เด็กหญิง ยอมรับว่า ต้องเก็บความทุกข์ใจและความคับแค้นใจนี้ไว้เพียงคนเดียวมาตลอด 7 ปี เนื่องจากญาติส่วนใหญ่เข้าข้างพ่อ จนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและการเรียนอย่างหนัก ความต้องการในตอนนี้คือการได้ไปอยู่กับแม่หรือยาย และยืนยันว่าจะไม่กลับไปหาพ่ออีกแล้ว เพราะการออกมาครั้งนี้รู้สึกเหมือนได้หลุดออกจากขุมนรก
ด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอัยการ เล่าถึงนาทีเข้าช่วยเหลือว่า ค่ำวานนี้ (12 ธ.ค. 68) ขณะตนทำงานเสริมเป็นคนขับรถในแอปพลิเคชั่น ตนได้รับผู้โดยสารหญิงที่แยกรังษิณา และสังเกตเห็นเด็กหญิงร้องไห้อยู่คนเดียว เลยคิดว่าผิดปกติ จึงได้ลงไปสอบถาม พร้อมแจ้งตัวว่าเป็นอาสาสมัครอัยการที่สามารถให้คำแนะนำได้ เด็กหญิงจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง
หลังทราบเรื่อง อาสาสมัครอัยการได้ประสานงานกับสำนักงานอัยการจังหวัด และนำเด็กหญิงมาที่ สภ.เมืองอุดรธานี ก่อนจะประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวให้เข้ามารับตัว เพื่อนำเด็กหญิงไปตรวจร่างกายประกอบการดำเนินคดี และเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองดูแลที่เหมาะสมต่อไป
อ้างอิงจาก : honekrasae
