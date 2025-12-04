ข่าว

ทนายเหยื่อ แฉ “นานา” ปลอมสลิป กุเรื่อง ปปง. แช่แข็งเงิน ยื้อหนี้ 195 ล้าน

เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 13:54 น.
ทนายเผยพฤติกรรมของนานา ปลอมสลิปเพื่อยื้อหนี้ 195 ล้าน
ทนายผู้เสียหายงัดหลักฐานโชว์ กลางรายการหนุ่ม กรรชัย แฉพฤติกรรมสุดแสบ ปลอมสลิปใช้เลขอ้างอิงเดียวกันวนใช้ อ้างถูก ปปง. แช่แข็งเงินสุดท้ายโอละพ่อ ตรวจสอบแล้วไม่มีจริง

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องในรายการ โหนกระแส ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เมื่อ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้เชิญทนายความและตัวแทนผู้เสียหายจากคดีมหากาพย์โกงเงิน 195 ล้านบาท ของดาราสาว นานา ไรบีนา มาร่วมพูดคุย หลังจากที่เจ้าตัวถูกตำรวจสอบสวนกลางจับกุมและถูกคุมตัวไปฝากขังเนื่องจากหาหลักทรัพย์ประกันตัว 50 ล้านบาทไม่ทัน

งานนี้ ทนายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความฝั่งผู้เสียหาย ได้ออกมาเปิดเผยพฤติการณ์เชิงลึกที่ส่อเจตนาไม่สุจริตอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นการ “ปลอมแปลงเอกสาร” และการ “กุเรื่องหน่วยงานรัฐ” เพื่อยื้อเวลาจ่ายหนี้

ทนายสวัสดิ์ เผยว่า นอกจากยอดความเสียหายมหาศาล โดยเฉพาะกรณีของ “ข้าวโพด” ที่โอนเงินลงทุนไปกว่า 116 ล้านบาท (แม้จะได้คืนมาบ้างในรูปแบบการหมุนเงินปันผล 71 ล้านบาท) สิ่งที่ทำให้ผู้เสียหายเริ่มเอะใจคือ “หลักฐานการโอนเงิน”

หลักฐานการโอนเงินจากนานาแสดงเลขอ้างอิงซ้ำกันหลายใบ
ภาพจาก : โหนกระแส

เมื่อนำสลิปที่นานาส่งมาให้ดูเพื่อยืนยันการโอนเงินมาตรวจสอบอย่างละเอียด กลับพบพิรุธใหญ่หลวง คือ “เลขที่อ้างอิง” (Reference Number) บนสลิปหลายใบ เป็นเลขชุดเดียวกันเป๊ะ เพียงแต่มีการตัดต่อแก้ไข “เวลา” และ “ยอดเงิน” เท่านั้น ซึ่งพฤติกรรมนี้เข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสารเพื่อตบตาผู้เสียหายอย่างชัดเจน

จุดแตกหักสำคัญที่ทำให้ผู้เสียหายหมดความเชื่อถือ เกิดขึ้นในช่วงที่นานาเริ่มผิดนัดชำระเงิน โดยได้มีการนัดผู้เสียหายรวมถึงข้าวโพดไปเจรจาที่บ้านพักย่านเอกมัย ในวันนั้นนานาได้อ้างเหตุผลใหญ่โตว่า สาเหตุที่เงินสะดุดเป็นเพราะ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่ง “อายัดบัญชี” ของตนและคนรอบข้าง ทำให้ไม่สามารถถอนเงินออกมาจ่ายได้ พร้อมทั้งโชว์หลักฐานในมือถือที่อ้างว่าเป็นคำสั่งจาก ปปง. เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ

ด้วยความสงสัย กลุ่มผู้เสียหายจึงตัดสินใจตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยัง ปปง. โดยตรง ผลปรากฏว่า “คดีพลิก” เมื่อเจ้าหน้าที่ ปปง. ยืนยันชัดเจนว่า ไม่มีการอายัดบัญชี ของนานาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และทางหน่วยงานไม่เคยรับรู้เรื่องราวดังกล่าว

นานาอ้างว่าปปง. อายัดบัญชีทำให้ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้
ภาพจาก : โหนกระแส

