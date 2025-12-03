ชูวิทย์ ซัดเดือด ‘นายกฯ แป้น’ เป็นแค่แพะรับบาป ย้อนถาม ‘อนุทิน’ ควบ 2 เก้าอี้ทำไมไม่รับผิดชอบ
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตอบโต้กรณี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เรียกร้องให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี (นายกฯ แป้น) นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ลาออกเพื่อรับผิดชอบเหตุการณ์น้ำท่วม
นายชูวิทย์มองว่าเป็นการหา “แพะรับบาป” พร้อมชี้ว่าบุคคลที่สมควรพิจารณาตัวเองคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายชูวิทย์ระบุว่า การกระทำของคุณชาดาที่พูดกลางวงประชุมอาจดูเหมือนได้ใจชาวบ้านในสไตล์นักเลงบ้านนอก แต่ในความเป็นจริง ภัยพิบัติระดับนี้เกินกำลังของนายกเทศมนตรีท้องถิ่นจะรับมือได้เพียงลำพัง หากปราศจากการสนับสนุนข้อมูลและการเตรียมการจากส่วนกลางอย่างทันท่วงที
ไล่เรียงสายบังคับบัญชา “อนุทิน” ต้องรับจบ นายชูวิทย์ได้กางสายบังคับบัญชาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความรับผิดชอบ โดยระบุว่าหากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนแล้วนายกเทศมนตรีไม่แจ้งประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ย่อมต้องได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่งผู้ว่าฯ ต้องรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดฯ ต้องรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็คือนายอนุทิน และนายอนุทินยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง
“ทั้ง 2 ตำแหน่งควบโดยนายอนุทิน อย่างนี้ใครควรลาออกด้วยครับ? หากเร่งตัดสินใจตามสายบังคับบัญชา ชาวหาดใหญ่จะไม่ต้องเผชิญความวอดวายขนาดนี้” นายชูวิทย์ระบุในโพสต์
วิจารณ์การบริหารงานล้มเหลว นายชูวิทย์ยังย้อนรอยถึงท่าทีของนายอนุทินในช่วงแรกของวิกฤต ที่ระบุว่าไม่มีปัญหา ไม่ติดขัด และมีภาพข่าวการผัดกับข้าวโชว์สื่อ ในขณะที่การบริหารจัดการจริงกลับมีความสับสนในการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ขาดการจัดตั้งศูนย์อพยพและการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ
บทสรุป 2 เดือน 4 วิกฤต ในช่วงท้าย นายชูวิทย์ได้วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของรัฐบาลชุดนี้ว่า เข้ามาบริหารประเทศเพียง 2 เดือน แต่ต้องเผชิญกับ 4 ปัญหาใหญ่ ได้แก่ ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา, ภาษีทรัมป์, แก๊งสแกมเมอร์ และภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งยังไม่มีเรื่องใดสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน แต่กลับมีความคล่องแคล่วในเรื่องการดูด ส.ส., การโยกย้ายข้าราชการ และการเตรียมการเลือกตั้ง
“อย่าเพิ่งไปหาแพะอย่างเดียว น่าจะตามหาควายเสียก่อนว่า ตอนนี้หลงทางไปไหนอยู่… พอเจอภัย ไม่ใช่แค่อยาก ‘หลีกภัย’ เท่านั้น ยังกลับ ‘หลบภัย’ หาแพะอีก” นายชูวิทย์ทิ้งท้ายอย่างดุเดือด
