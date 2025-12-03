ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

อาร์เซนอล พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 10:39 น.
55

3 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ เบรนท์ฟอร์ด The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS เบรนท์ฟอร์ด ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS เบรนท์ฟอร์ด
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Arsenal

วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – เบรนท์ฟอร์ด

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล มากัลเญส กับ ไค ฮาแวร์ตซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เลอันโดร ทรอสซาร์ กับ วิลเลี่ยม ซาลิบา

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, คริสเตียน มอสเกร่า, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, โนนี่ มาดูเอเก้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

เบรนท์ฟอร์ด

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพผึ้งน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส จะยังไม่มีชื่อของ อันโตนี่ มิลัมโบ, ปารีส มาโกมา และ แฟรงค์ ออนเยก้า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ควิมิน เคลเลเฮอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน อารอน ฮิคกี้, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, มิเกล คาโยเด้ แดนกลางเป็น เยฮอร์ ยาร์โมลยุค, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ดางโก้ อ็อตตาร่า, มิคเกล ดามสการ์ด, เควิน ชาเด้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ ติอาโก้

Credit : Brentford FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS เบรนท์ฟอร์ด

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 12/04/25 อาร์เซนอล 1-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/25 เบรนท์ฟอร์ด 1-3 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/03/24 อาร์เซนอล 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/11/23 เบรนท์ฟอร์ด 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/09/23 เบรนท์ฟอร์ด 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

  • 30/11/25 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/11/25 ชนะ บาเยิร์น มิวนิค 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 23/11/25 ชนะ สเปอร์ส 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/11/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

เบรนท์ฟอร์ด

  • 29/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 ชนะ นิวคาสเซิล 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/10/25 ชนะ กริมสบี้ ทาวน์ 5-0 (คาราบาว คัพ)
Credit : Arsenal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, คริสเตียน มอสเกร่า, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, โนนี่ มาดูเอเก้ – วิคตอร์ โยเคเรส

สเปอร์ส (4-2-3-1) : ควิมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – อารอน ฮิคกี้, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, มิเกล คาโยเด้ – เยฮอร์ ยาร์โมลยุค, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน – ดังโก้ อ็อตตาร่า, มิคเกล ดามสการ์ด, เควิน ชาเด้ – อิกอร์ ติอาโก้

Credit : Brentford FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

อาร์เซนอล 2-1 เบรนท์ฟอร์ด

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตร.ค้นบ้าน &quot;นานา&quot; ของรถหรู-แบรนด์เนมเพียบ เปิดชื่อ 4 ธุรกิจ นานา หลอกเพื่อนลงทุน 190 ล้าน บันเทิง

ตร.ค้นบ้าน “นานา” ของรถหรู-แบรนด์เนมเพียบ เปิดชื่อ 4 ธุรกิจ นานา หลอกเพื่อนลงทุน 190 ล้าน

11 วินาที ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 3 12 68 หวยลาว

ผลหวยลาว 3 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

25 นาที ที่แล้ว
เตือนด่วน ไอโฟน 16-17 พบช่องโหว่ เสี่ยงโดนแฮ็คผ่านพอร์ต USB-C รีบแก้ไขตามนี้ เทคโนโลยี

เตือนด่วน ไอโฟน 16-17 พบช่องโหว่ เสี่ยงโดนแฮ็คผ่านพอร์ต USB-C รีบแก้ไขตามนี้

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

55 นาที ที่แล้ว
สวนหลวง ร.9 เปิดงานพรรณไม้งามอร่าม วันนี้ถึง 10 ธ.ค. นี้ ท่องเที่ยว

ชวนชม ทิวลิปบานสวนหลวง ร.9 ต้อนรับลมหนาว เช็กเวลาเข้าชม วิธีเดินทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา ไม่ใช่ลูกครึ่งตะวันตก แต่เป็นสาวใต้จากสงขลา บันเทิง

นานา ไรบีนา ลูกครึ่งอะไร? ฟังคำตอบชัดๆ สาเหตุนามสกุลเหมือนลูกครึ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความรู้สึกเพื่อน หลัง นานา ไรบีนา ถูกจับคาบ้านพัก บันเทิง

ความรู้สึกเพื่อน “นานา” หลังเห็นภาพโดนจับ เข่าทรุด มือสั่น โกรธแต่ยังรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอธ.บิลเบา พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายชูวิทย์วิจารณ์นายกฯ แป้นว่าเป็นแพะรับบาปในวิกฤตน้ำท่วม ข่าว

‘นายกฯ แป้น’ แค่แพะรับบาป ชูวิทย์ ย้อนถาม ‘อนุทิน’ ควบ 2 เก้าอี้ทำไมไม่รับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจบอย รุดเยี่ยม-ให้กำลังใจ นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม บันเทิง

ดีเจบอย รุดเยี่ยม นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รังสิมันต์ โรม เปิดใจเกี่ยวกับการฟ้องหมิ่นประมาทที่พะเยา ข่าว

โรม โดน ธรรมนัส ฟ้องหมิ่นฯ ต้องบินไป พะเยา เจ้าตัวแซวเจ็บ ต้นเรื่องคือ ชาดา ต่างหาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักข่าวดังเตือน คนขโมยไมโครเวฟ 7-11 น้ำท่วมหาดใหญ่ รีบคืนด่วน คลิปหลักฐานชัด!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก บุกทนายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต ข่าวอาชญากรรม

ช็อก บุกทลายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผนที่กรุงพนมเปญแสดงที่ตั้งบ้านฮุนเซนและแหล่งสแกมเมอร์. ข่าวต่างประเทศ

UN ชี้พิกัด แหล่ง “สแกมเมอร์” ตั้งฐานฟอกเงิน อยู่หลังบ้าน “ฮุน เซน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดีเจดาด้า ช็อก! รู้ข่าว นานา ไรบีนา โดนตร.จับ รับห่วงหลาน ๆ หวั่นกระทบสภาพจิตใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านตัดผม Never Say Cutz บันเทิง

เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ แจ้งความจับ ฟาติมา Miss Universe ยันไม่ได้ด่าโง่ บันเทิง

ณวัฒน์ แจ้งความจับ ฟาติมา Miss Universe หมิ่นประมาท ยันไม่ได้ด่าโง่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โทรหา หนุ่ม กรรชัย ก่อนถูกจับกุมที่บ้าน บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย คุยกับ นานา ก่อนถูกรวบ เครียดหนัก ยืนยันไม่หนี เผยสภาพจิตใจเพื่อน-เจ้าหนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ย้ำขอให้เชื่อแพทย์ หลังโซเชียลบอกยอดตายน้ำท่วม 1 พันศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปัญหายังไม่หมด “ราชมังฯ” หลอดไฟขาดก่อนแข่งฟุตบอลซีเกมส์ 2025 ทั้งที่ของบปรับปรุงสนาม 125 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม ข่าว

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 10:39 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.ค้นบ้าน &quot;นานา&quot; ของรถหรู-แบรนด์เนมเพียบ เปิดชื่อ 4 ธุรกิจ นานา หลอกเพื่อนลงทุน 190 ล้าน

ตร.ค้นบ้าน “นานา” ของรถหรู-แบรนด์เนมเพียบ เปิดชื่อ 4 ธุรกิจ นานา หลอกเพื่อนลงทุน 190 ล้าน

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
หวยลาววันนี้ 3 12 68

ผลหวยลาว 3 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
เตือนด่วน ไอโฟน 16-17 พบช่องโหว่ เสี่ยงโดนแฮ็คผ่านพอร์ต USB-C รีบแก้ไขตามนี้

เตือนด่วน ไอโฟน 16-17 พบช่องโหว่ เสี่ยงโดนแฮ็คผ่านพอร์ต USB-C รีบแก้ไขตามนี้

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
รถเข็นพับได้ ผู้สูงอายุจาก Medila wellness

แนะนำ 5 รถเข็นพับได้ ผู้สูงอายุจาก Medila wellness สะดวก ใช้งานง่าย

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
Back to top button