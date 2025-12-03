อาร์เซนอล พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68
3 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ เบรนท์ฟอร์ด The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS เบรนท์ฟอร์ด ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS เบรนท์ฟอร์ด
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – เบรนท์ฟอร์ด
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล มากัลเญส กับ ไค ฮาแวร์ตซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เลอันโดร ทรอสซาร์ กับ วิลเลี่ยม ซาลิบา
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, คริสเตียน มอสเกร่า, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, โนนี่ มาดูเอเก้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส
เบรนท์ฟอร์ด
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพผึ้งน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส จะยังไม่มีชื่อของ อันโตนี่ มิลัมโบ, ปารีส มาโกมา และ แฟรงค์ ออนเยก้า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ควิมิน เคลเลเฮอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน อารอน ฮิคกี้, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, มิเกล คาโยเด้ แดนกลางเป็น เยฮอร์ ยาร์โมลยุค, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ดางโก้ อ็อตตาร่า, มิคเกล ดามสการ์ด, เควิน ชาเด้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ ติอาโก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS เบรนท์ฟอร์ด
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 12/04/25 อาร์เซนอล 1-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/25 เบรนท์ฟอร์ด 1-3 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 09/03/24 อาร์เซนอล 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 25/11/23 เบรนท์ฟอร์ด 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/23 เบรนท์ฟอร์ด 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 30/11/25 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/11/25 ชนะ บาเยิร์น มิวนิค 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/11/25 ชนะ สเปอร์ส 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/11/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
เบรนท์ฟอร์ด
- 29/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 ชนะ นิวคาสเซิล 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 28/10/25 ชนะ กริมสบี้ ทาวน์ 5-0 (คาราบาว คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, คริสเตียน มอสเกร่า, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, โนนี่ มาดูเอเก้ – วิคตอร์ โยเคเรส
สเปอร์ส (4-2-3-1) : ควิมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – อารอน ฮิคกี้, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, มิเกล คาโยเด้ – เยฮอร์ ยาร์โมลยุค, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน – ดังโก้ อ็อตตาร่า, มิคเกล ดามสการ์ด, เควิน ชาเด้ – อิกอร์ ติอาโก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
อาร์เซนอล 2-1 เบรนท์ฟอร์ด
