เชื้อดุมาก! หนุ่มนศ. เรียนต่อเมืองนอก เยื่อหุ้มสมองอักเสบพันธุ์ใหม่ ดับใน 24 ชม.

Aindravudh เผยแพร่: 25 เม.ย. 2569 21:42 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 15:50 น.
หนุ่มวัย 21 ปีติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบสายพันธุ์ใหม่ จนเสียชีวิตกะทันหันระหว่างไปเรียนที่ต่างประเทศ อ่านเพื่อรู้ทันภัยร้ายใกล้ตัว

เรื่องราวสุดเศร้าของ ซานเดอร์ หนุ่มนักศึกษาวัย 21 ปี เดินทางจากออสเตรเลียไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรียบ้านเกิดของครอบครัว เขากำลังใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นอย่างมีความสุขเต็มที่

แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นช่วงต้นเดือน เขากำลังเดินทางกลับจากทริปเที่ยวโปรตุเกส ซานเดอร์เริ่มมีอาการป่วยก่อนขึ้นเครื่องบิน พอเครื่องลงจอดเพียง 3 ชั่วโมง อาการของเขาก็ทรุดหนักอย่างรวดเร็วมาก เจ้าหน้าที่รีบพาเขาส่งโรงพยาบาลทันที แต่แพทย์ยื้อชีวิตไว้ไม่ทัน

คริส จาร์เมอร์ ลุงเล่าว่า ซานเดอร์เป็นเด็กฉลาดแถมตลกมาก เขาฝากเตือนทุกคนว่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศ ถ้ามีอาการป่วยผิดปกติต้องรีบไปหาหมอทันที

แพทย์ประเมินว่าเขาน่าจะติดเชื้อแบคทีเรียเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดบี ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ดุร้าย แพร่เชื้อไว กำลังระบาดหนักในอังกฤษ แม้ซานเดอร์จะเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้มาแล้ว แต่แพทย์ไม่แน่ใจว่าวัคซีนที่ฉีดนั้นครอบคลุมสายพันธุ์นี้ด้วยหรือไม่

คาเรน ควิก ซีอีโอศูนย์เยื่อหุ้มสมองอักเสบแห่งออสเตรเลียบอกว่า ถ้าเขาได้ฉีดวัคซีนป้องกันสายพันธุ์บีเพิ่มอีกเข็ม เขาอาจจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ รัฐบาลออสเตรเลียตะวันตกมีวัคซีนฉีดให้ฟรีครอบคลุมแค่ 4 สายพันธุ์ แต่สำหรับป้องกันสายพันธุ์บีผู้ใหญ่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเองราว 10,000 บาท ซึ่งผู้ป่วยในออสเตรเลียกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ล้วนติดเชื้อสายพันธุ์บี ตอนนี้หลายฝ่ายกำลังเรียกร้องให้รัฐจัดหาวัคซีนตัวนี้ให้ประชาชนฟรี

ตอนนี้ครอบครัวของซานเดอร์อยู่ที่กรุงเวียนนาเพื่อจัดการงานศพ พวกเขากำลังเปิดรับบริจาคเงินผ่านโกฟันด์มีเพื่อนำไปตั้งเป็นทุนการศึกษาในชื่อของเขาที่โรงเรียนเดิม

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดบี (Meningitis B) เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า Neisseria meningitidis (เชื้อเมนิงโกค็อกคัส) กลุ่มบี ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง อาจทำให้เสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาทันที

นอกจากอาการอักเสบในสมองแล้ว เชื้อนี้ยังสามารถเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษรุนแรงได้ พบได้บ่อยที่สุดในทารก เด็กเล็ก และวัยรุ่น

อาการที่ควรเฝ้าระวัง เด็กโตและผู้ใหญ่ มีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง มากผิดปกติ คอแข็ง ไม่สามารถก้มให้คางชิดหน้าอกได้ หรือเจ็บปวดเวลาขยับคอ แพ้แสง รู้สึกตาพร่าหรือเจ็บตาเมื่อเจอแสงจ้า อาการอื่น ๆ คลื่นไส้ อาเจียน สับสน ไม่มีสมาธิ หรือมีผื่นแดงม่วงคล้ายรอยช้ำ

ทารก ร้องไห้งอแงผิดปกติ และอาจร้องเสียงแหลมสูงกว่าปกติ กระหม่อมโป่งตึง หรือนูนขึ้นมา ซึม ปลุกตื่นยาก หรือดูเฉื่อยชา ดื่มนมได้น้อยลง หรือไม่ยอมทานอาหาร

ปัจจุบันมีวัยซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อกลุ่มบีโดยเฉพาะ ราคาประมาณ 3,000 – 4,400 บาทต่อเข็ม (ราคาอาจแตกต่างกันตามสถานพยาบาล

A 21-year-old Perth man has died of meningococcal.

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

