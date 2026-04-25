เชื้อดุมาก! หนุ่มนศ. เรียนต่อเมืองนอก เยื่อหุ้มสมองอักเสบพันธุ์ใหม่ ดับใน 24 ชม.
หนุ่มวัย 21 ปีติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบสายพันธุ์ใหม่ จนเสียชีวิตกะทันหันระหว่างไปเรียนที่ต่างประเทศ อ่านเพื่อรู้ทันภัยร้ายใกล้ตัว
เรื่องราวสุดเศร้าของ ซานเดอร์ หนุ่มนักศึกษาวัย 21 ปี เดินทางจากออสเตรเลียไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรียบ้านเกิดของครอบครัว เขากำลังใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นอย่างมีความสุขเต็มที่
แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นช่วงต้นเดือน เขากำลังเดินทางกลับจากทริปเที่ยวโปรตุเกส ซานเดอร์เริ่มมีอาการป่วยก่อนขึ้นเครื่องบิน พอเครื่องลงจอดเพียง 3 ชั่วโมง อาการของเขาก็ทรุดหนักอย่างรวดเร็วมาก เจ้าหน้าที่รีบพาเขาส่งโรงพยาบาลทันที แต่แพทย์ยื้อชีวิตไว้ไม่ทัน
คริส จาร์เมอร์ ลุงเล่าว่า ซานเดอร์เป็นเด็กฉลาดแถมตลกมาก เขาฝากเตือนทุกคนว่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศ ถ้ามีอาการป่วยผิดปกติต้องรีบไปหาหมอทันที
แพทย์ประเมินว่าเขาน่าจะติดเชื้อแบคทีเรียเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดบี ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ดุร้าย แพร่เชื้อไว กำลังระบาดหนักในอังกฤษ แม้ซานเดอร์จะเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้มาแล้ว แต่แพทย์ไม่แน่ใจว่าวัคซีนที่ฉีดนั้นครอบคลุมสายพันธุ์นี้ด้วยหรือไม่
คาเรน ควิก ซีอีโอศูนย์เยื่อหุ้มสมองอักเสบแห่งออสเตรเลียบอกว่า ถ้าเขาได้ฉีดวัคซีนป้องกันสายพันธุ์บีเพิ่มอีกเข็ม เขาอาจจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ รัฐบาลออสเตรเลียตะวันตกมีวัคซีนฉีดให้ฟรีครอบคลุมแค่ 4 สายพันธุ์ แต่สำหรับป้องกันสายพันธุ์บีผู้ใหญ่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเองราว 10,000 บาท ซึ่งผู้ป่วยในออสเตรเลียกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ล้วนติดเชื้อสายพันธุ์บี ตอนนี้หลายฝ่ายกำลังเรียกร้องให้รัฐจัดหาวัคซีนตัวนี้ให้ประชาชนฟรี
ตอนนี้ครอบครัวของซานเดอร์อยู่ที่กรุงเวียนนาเพื่อจัดการงานศพ พวกเขากำลังเปิดรับบริจาคเงินผ่านโกฟันด์มีเพื่อนำไปตั้งเป็นทุนการศึกษาในชื่อของเขาที่โรงเรียนเดิม
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดบี (Meningitis B) เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า Neisseria meningitidis (เชื้อเมนิงโกค็อกคัส) กลุ่มบี ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง อาจทำให้เสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาทันที
นอกจากอาการอักเสบในสมองแล้ว เชื้อนี้ยังสามารถเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษรุนแรงได้ พบได้บ่อยที่สุดในทารก เด็กเล็ก และวัยรุ่น
อาการที่ควรเฝ้าระวัง เด็กโตและผู้ใหญ่ มีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง มากผิดปกติ คอแข็ง ไม่สามารถก้มให้คางชิดหน้าอกได้ หรือเจ็บปวดเวลาขยับคอ แพ้แสง รู้สึกตาพร่าหรือเจ็บตาเมื่อเจอแสงจ้า อาการอื่น ๆ คลื่นไส้ อาเจียน สับสน ไม่มีสมาธิ หรือมีผื่นแดงม่วงคล้ายรอยช้ำ
ทารก ร้องไห้งอแงผิดปกติ และอาจร้องเสียงแหลมสูงกว่าปกติ กระหม่อมโป่งตึง หรือนูนขึ้นมา ซึม ปลุกตื่นยาก หรือดูเฉื่อยชา ดื่มนมได้น้อยลง หรือไม่ยอมทานอาหาร
ปัจจุบันมีวัยซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อกลุ่มบีโดยเฉพาะ ราคาประมาณ 3,000 – 4,400 บาทต่อเข็ม (ราคาอาจแตกต่างกันตามสถานพยาบาล
