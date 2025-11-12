ข่าว

สส.ปัญญารัตน์ รับเอง เป็นยายแก่ลากเรือ อาสาสมัคร เผย มีประจำเดือนลงน้ำไม่ได้

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 11:59 น.
73

“สส.ปัญญารัตน์” โพสต์รับตัวเองคือ ยายแก่ที่ลากเรือในคลิปดราม่า สยบข่าวลือว่า สส. ให้คนแก่ลากเรือให้ เผยอาสาสมัครในเรือมีประจำเดือนจึงไม่สามารถลงน้ำได้

จากกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊ก ได้โพสต์ภาพหญิงรายหนึ่งกำลังลากจูงเรือในพื้นที่น้ำท่วม ขณะที่หญิงอีกรายสวมเสื้อที่มีโลโก้พรรคประชาชนนั่งบนเรือ โดยระบุข้อความในภาพว่า “ไปช่วยหรือเป็นภาระ! ชาวเน็ตเม้นถาม สส.พรรคประชาชน” พร้อมกับแคปชั่นว่า “ไปช่วยหรือเป็นภาระ!! #พรรคประชาชน #น้ำท่วมอยุธยา”

จากโพสต์ดังกล่าว ไฟแช็ก วิลาวัลย์ จันทร์ใบเล็ก อดีตผู้สมัครสภาเทศบาลนครนนทบุรี และสมาชิกพรรคประชาชน ได้ออกมาชี้แจงต่อภาพดังกล่าวว่า “สวัสดีค่ะ ขออนุญาตชี้แจงเรื่องภาพที่ถูกแชร์อยู่ในขณะนี้นะคะ “หนูไม่ใช่สส.ค่ะ” ภาพที่เห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซอยนนทบุรี 7 ไม่ใช่จังหวัดอยุธยา และนี่คือภาพหนูจริงค่ะ แต่หนูไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ ไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ หนูเป็นเพียง อาสาสมัครและสมาชิกพรรคประชาชน ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงน้ำท่วมเท่านั้นค่ะ

วันนั้นน้ำอยู่ในระดับประมาณเอว และหนูมีประจำเดือน จึงไม่สามารถลงน้ำได้เหมือนคนอื่น ก่อนหน้านั้นหนูเป็นคนพายเรือไปส่งชาวบ้านกลับบ้านภายในซอย พอขากลับ สส.ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ สส.ในเขตพื้นที่ ที่อยู่ในภาพด้านหน้า ช่วยลากเรือออกจากจุดน้ำลึกให้เท่านั้น

ภาพที่ถูกถ่ายจึงกลายเป็นมุมที่หลายคนเข้าใจผิดว่า “สส.ให้คนแก่ลากเรือให้” ความจริงแล้วทุกคนในเหตุการณ์เข้าใจกันดีค่ะ ซึ่งคุณลุงที่อยู่ด้านหลังเป็นเจ้าของเรือ และไม่มีใครเดือดร้อนหรือรู้สึกไม่ดีต่อกันเลย

วิจารณ์ได้แต่อยากให้อยู่ในความถูกต้องนะคะ เจตนาหนูแค่อยากไปลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ และประสานหาทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ รบกวนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะ”

เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว จากภาพดังกล่าว ผู้หญิงที่กำลังลากเรืออยู่นั้น คือ นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ สส.นนทบุรี พรรคประชาชน โดยนางปัญญารัตน์ได้มีการแชร์โพสต์ใน X พร้อมระบุข้อความว่า “ยายแก่ ๆ ที่ว่าคือดิฉันเองค่ะ”

X/ @Panyarut4



