เบิร์นลี่ย์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68
1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เทิร์ฟ มัวร์ เบิร์นลี่ย์ พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เบิร์นลี่ย์ VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เบิร์นลี่ย์ VS อาร์เซนอล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น.
- สนาม : เทิร์ฟ มัวร์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เบิร์นลี่ย์ – อาร์เซนอล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เบิร์นลี่ย์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ สก็อตต์ พาร์คเกอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เซกี้ อัมดูนี่, จอร์แดน เบเยอร์ และ คอนเนอร์ โรเบิร์ตส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ติน ดูบราฟก้า พร้อมกองหลัง 4 คน ไคล์ วอล์คเกอร์, อักเซล ตวนเซเบ้, มักซิม เอสเตฟ, ควิลินด์ชี่ ฮาร์ทแมน แดนกลางเป็น ฟลอเรนติโน่, จอช คัลเลน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ยาค็อบ บรุน ลาร์เซ่น, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ไจดอน แอนโธนี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ซีอาน เฟลมมิ่ง
อาร์เซนอล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล เชซุส, ไค ฮาแวร์ตซ์, โนนี่ มาดูเอเก้ และ มาร์ติน โอเดการ์ด ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้ กับ เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ โดยมี วิคตอร์ โยเคเรส เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบิร์นลี่ย์ VS อาร์เซนอล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 17/02/24 เบิร์นลี่ย์ 0-5 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 11/11/23 อาร์เซนอล 3-1 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
- 23/01/22 อาร์เซนอล 0-0 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
- 18/09/21 เบิร์นลี่ย์ 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 06/03/21 เบิร์นลี่ย์ 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เบิร์นลี่ย์
- 26/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/10/25 ชนะ ลีดส์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 1-5 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 แพ้ คาร์ดิฟฟ์ 1-2 (คาราบาว คัพ)
อาร์เซนอล
- 29/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/10/25 ชนะ แอต.มาดริด 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เบิร์นลี่ย์ (4-2-3-1) : มาร์ติน ดูบราฟก้า (GK) – ไคล์ วอล์คเกอร์, อักเซล ตวนเซเบ้, มักซิม เอสเตฟ, ควิลินด์ชี่ ฮาร์ทแมน – ฟลอเรนติโน่, จอช คัลเลน – ยาค็อบ บรุน ลาร์เซ่น, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ไจดอน แอนโธนี่ – ซีอาน เฟลมมิ่ง
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ -มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคล ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ – วิคตอร์ โยเคเรส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เบิร์นลี่ย์ 0-2 อาร์เซนอล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: