ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เบิร์นลี่ย์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

เผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 14:00 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 15:02 น.
52

1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เทิร์ฟ มัวร์ เบิร์นลี่ย์ พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เบิร์นลี่ย์ VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เบิร์นลี่ย์ VS อาร์เซนอล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : เทิร์ฟ มัวร์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Burnley Football Club

วิเคราะห์บอล เบิร์นลี่ย์ – อาร์เซนอล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เบิร์นลี่ย์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ สก็อตต์ พาร์คเกอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เซกี้ อัมดูนี่, จอร์แดน เบเยอร์ และ คอนเนอร์ โรเบิร์ตส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ติน ดูบราฟก้า พร้อมกองหลัง 4 คน ไคล์ วอล์คเกอร์, อักเซล ตวนเซเบ้, มักซิม เอสเตฟ, ควิลินด์ชี่ ฮาร์ทแมน แดนกลางเป็น ฟลอเรนติโน่, จอช คัลเลน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ยาค็อบ บรุน ลาร์เซ่น, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ไจดอน แอนโธนี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ซีอาน เฟลมมิ่ง

Credit : Burnley Football Club

อาร์เซนอล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล เชซุส, ไค ฮาแวร์ตซ์, โนนี่ มาดูเอเก้ และ มาร์ติน โอเดการ์ด ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้ กับ เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ โดยมี วิคตอร์ โยเคเรส เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Arsenal

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบิร์นลี่ย์ VS อาร์เซนอล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 17/02/24 เบิร์นลี่ย์ 0-5 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/11/23 อาร์เซนอล 3-1 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/01/22 อาร์เซนอล 0-0 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/09/21 เบิร์นลี่ย์ 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/03/21 เบิร์นลี่ย์ 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เบิร์นลี่ย์

  • 26/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ ลีดส์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 1-5 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/09/25 แพ้ คาร์ดิฟฟ์ 1-2 (คาราบาว คัพ)

อาร์เซนอล

  • 29/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 26/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/10/25 ชนะ แอต.มาดริด 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Burnley Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เบิร์นลี่ย์ (4-2-3-1) : มาร์ติน ดูบราฟก้า (GK) – ไคล์ วอล์คเกอร์, อักเซล ตวนเซเบ้, มักซิม เอสเตฟ, ควิลินด์ชี่ ฮาร์ทแมน – ฟลอเรนติโน่, จอช คัลเลน – ยาค็อบ บรุน ลาร์เซ่น, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ไจดอน แอนโธนี่ – ซีอาน เฟลมมิ่ง

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ -มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคล ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ – วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เบิร์นลี่ย์ 0-2 อาร์เซนอล

 

เผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 14:00 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 15:02 น.
52
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

