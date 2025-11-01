บันเทิงบันเทิงเกาหลี

ต้นสังกัดยืนยัน แทคยอน 2PM เตรียมแต่งงานแฟนสาวนอกวงการ ฤดูใบไม้ผลิหน้า

แทคยอน 2PM ประกาศข่าวดี เตรียมเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาวนอกวงการ ในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า ต้นสังกัด 51K ยืนยันจัดงานแบบส่วนตัว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ทาง ต้นสังกัด 51K ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวดีอย่างเป็นทางการแล้วว่า แทคยอน 2PM หรือ อ๊ก แทคยอน (Ok Taecyeon) ไอดอลและนักแสดงหนุ่มชื่อดังของเกาหลีใต้ เตรียมตัวสละโสด เข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาวนอกวงการที่คบหากันมาอย่างยาวนาน ในแถลงการณ์ระบุว่า

“สวัสดีครับ/ค่ะ นี่คือ 51K

เราขอประกาศข่าวการแต่งงานของนักแสดงอ๊ก แทคยอน ภายใต้การดูแลของ 51K นักแสดงอ๊ก แทคยอนได้ให้คำมั่นว่าจะใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลที่คบหาดูใจกันมานาน

พิธีแต่งงานจะจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้า ณ สถานที่แห่งหนึ่งในกรุงโซล โดยมีเพียงสมาชิกครอบครัวทั้งสองฝ่าย ญาติ และเพื่อนสนิทร่วมงาน เนื่องจากคู่สมรสไม่ใช่บุคคลสาธารณะ จึงขอความกรุณาเข้าใจว่ารายละเอียดจะยังคงเป็นความเป็นส่วนตัว

หลังจากแต่งงาน นักแสดงอ๊ก แทคยอนจะยังคงมาพบกับทุกท่านผ่านผลงานที่ดีและกิจกรรมหลากหลายต่อไป ขอให้ทุกท่านมอบความรักและการสนับสนุนแก่นักแสดงอ๊ก แทคยอนอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณครับ/ค่ะ”

ต้นสังกัดยืนยัน แทคยอน 2PM เตรียมแต่งงานแฟนสาวนอกวงการ ฤดูใบไม้ผลิหน้า-1

หลังจากที่ทางค่ายต้นสังกัดได้ออกประกาศแถลงการณ์ข่าวดีครั้งนี้แล้ว ทางด้าน แทคยอน 2PM ก็โพสต์ภาพกระดาษโน้ตที่เจ้าตัวเขียนจดหมายถึงแฟนคลับทั่วโลกด้วยตัวเอง ระบุว่า

“สวัสดีครับ ผมอ๊กแทคยอนจาก 2PM ครับ

ผมเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยหัวใจที่อยากบอกข่าวกับแฟน ๆ ผู้คอยรักและสนับสนุนผมเสมอมาเป็นคนแรก

เวลาผ่านไปแล้ว 19 ปีนับตั้งแต่ผมเดบิวต์ในฐานะสมาชิก 2PM จากเด็กวัย 19 ปีที่เริ่มต้นจากรายการ Superstar Survival จนถึงตอนนี้ ผมสามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะแฟน ๆ ทุกคนที่อยู่เคียงข้างผมเสมอมา ผมจึงอยากเป็นคนแรกที่บอกข่าวนี้กับทุกคนด้วยตัวเอง

ผมได้ให้คำมั่นว่าจะใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เข้าใจและอยู่เคียงข้างผมมาตลอดระยะเวลายาวนาน เราจะเดินไปด้วยกันในเส้นทางชีวิตต่อจากนี้

ผมอยากขอบคุณจากใจจริงต่อทุกคนที่คอยรักและสนับสนุนผมอย่างมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ ความรักและแรงเชียร์ของทุกคนมีความหมายกับผมมากกว่าที่จะอธิบายได้

ต่อจากนี้ ผมจะยังคงทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะสมาชิก 2PM และในฐานะนักแสดง เพื่อเป็นการตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้

ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพในช่วงอากาศหนาว ขอบคุณจากใจจริงที่อ่านจดหมายฉบับนี้ครับ”

ต้นสังกัดยืนยัน แทคยอน 2PM เตรียมแต่งงานแฟนสาวนอกวงการ ฤดูใบไม้ผลิหน้า-2

ต้นสังกัดยืนยัน แทคยอน 2PM เตรียมแต่งงานแฟนสาวนอกวงการ ฤดูใบไม้ผลิหน้า-4

ต้นสังกัดยืนยัน แทคยอน 2PM เตรียมแต่งงานแฟนสาวนอกวงการ ฤดูใบไม้ผลิหน้า-3

 

อ้างอิงจาก : IG taecyeonokay, 51k_official

