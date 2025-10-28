การเงินเศรษฐกิจ

เงินเข้าแล้ว คนไทย 20 ล้านคน ได้สูงสุด 2400 บาท ใช้จ่ายแอปเป๋าตัง คนละครึ่งพลัส

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 16:09 น.
58
วันนี้ 29 ต.ค. 68 เริ่มใช้คนละครึ่งพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เริ่มแล้ว 29 ต.ค. “คนละครึ่งพลัส” รัฐช่วยจ่าย 50% สูงสุด 200 บาทต่อวัน วงเงินรวม 2,000–2,400 บาท เช็กวิธีเติมเงิน G-Wallet และเงื่อนไขสำคัญ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. นี้

วันนี้ (29 ต.ค. 68) ถือเป็นวันแรก ประชาชน 20 ล้านคน ผู้ได้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส” สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% แต่ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน ตลอดระยะเวลาโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สรุปสิทธิประโยชน์ “คนละครึ่งพลัส” ใครได้กี่บาท

แบ่งผู้ได้รับสิทธิเป็น 2 กลุ่ม โดยมีวงเงินสนับสนุนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานะการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2567 (อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 68)

  1. กลุ่มผู้ยื่นแบบภาษี (ภ.ง.ด. 90, 91 หรือ 95)
    • รับวงเงินสิทธิ 2,400 บาท
  2. กลุ่มประชาชนทั่วไป (ผู้ไม่ยื่นแบบภาษี)
    • รับวงเงินสิทธิ 2,000 บาท

ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับสิทธิสนับสนุนจากรัฐ 50% สูงสุด 200 บาทต่อวันเท่ากัน หากวันใดใช้ไม่หมด หรือใช้ไม่ถึง 200 บาท ยอดเงินที่เหลือในส่วนของรัฐจะถูกสะสมรวมเข้ากับยอดวงเงินสิทธิรวม และระบบจะรีเซ็ตวงเงินอุดหนุนรายวันเป็น 200 บาทอีกครั้งในเวลา 06:00 น. ของทุกวัน

ย้ำเงื่อนไขสำคัญ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย.

ผู้ที่ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัสทุกคน จะต้องเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเวลา 23:00 น. หากไม่มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันเวลาดังกล่าว สิทธิในโครงการทั้งหมดจะถูกตัดทันที ถือเป็นการสละสิทธิ

ระยะเวลาการลงทะเบียนและใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส

วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet

ก่อนเริ่มใช้จ่าย ต้องเติมเงินของตนเองเข้า G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ก่อน เพื่อใช้ชำระในส่วน 50% ของตนเอง สามารถเติมเงินได้หลายช่องทาง ดังนี้

  • เติมผ่าน Mobile Banking คัดลอกหมายเลข G-Wallet ID 15 หลักในแอปฯ เป๋าตัง แล้วไปที่เมนู “เติมเงิน” หรือ “เติมเงิน e-Wallet” ในแอปฯ ธนาคารที่ใช้งาน
  • เติมผ่าน QR Code สร้าง QR Code เติมเงินในแอปฯ เป๋าตัง แล้วใช้ Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้สแกนเพื่อเติมเงิน
  • หากมีบัญชีกรุงไทย สามารถผูกบัญชีเพื่อเติมเงินได้โดยตรง
  • เติมเงินจากแอปฯ Krungthai NEXT ได้โดยตรง

ขั้นตอนจ่ายเงิน คนละครึ่งพลัส ณ ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ

  1. เปิดแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่งพลัส”
  2. กดปุ่ม “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”
  3. สแกน QR Code ของร้านค้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงิน”
  4. ระบบจะแสดงยอดรวม และยอดที่ต้องจ่าย 2 ส่วน (ส่วนของประชาชน และส่วนที่รัฐช่วยจ่าย)
  5. ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้อง
  6. กดยืนยันการชำระเงิน ใส่รหัส PIN 6 หลัก
  7. รับสลิปบันทึกรายการแบบดิจิทัล
ช่องทางเติมเงินเป๋าตัง
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส

ซื้ออะไรได้บ้าง-ไม่ได้บ้าง

สินค้าและบริการที่ใช้สิทธิได้

  • อาหาร เครื่องดื่ม
  • สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป (จากร้านค้ารายย่อย)
  • บริการส่วนบุคคล เช่น นวด สปา ทำผม ทำเล็บ
  • บริการขนส่งสาธารณะ เช่น แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ สามล้อ (ต้องลงทะเบียนถูกต้อง)
  • ฟู้ดเดลิเวอรี (เริ่ม 7 พ.ย. 68) ใช้ได้กับ GrabFood, LINE MAN, ShopeeFood และ Robinhood โดยรัฐจะอุดหนุนเฉพาะ ค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

สินค้าและบริการที่ใช้สิทธิไม่ได้

  • สลากกินแบ่งรัฐบาล
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่)
  • บัตรกำนัล (Voucher)
  • บัตรของขวัญ (Gift Card)
  • การชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
สินค้าและบริการร่วมคนละครึ่งพลัส
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส

ใช้เงินไม่หมด 200 บาท เก็บไว้ใช้วันถัดไปได้ไหม

ในทุกๆ วัน เวลา 06:00 น. ระบบจะรีเซ็ตวงเงินอุดหนุนรายวันใหม่เป็น 200 บาท แต่ ส่วนที่ใช้ไม่หมดในแต่ละวัน จะไม่ถูกตัดทิ้ง ยอดเงินคงเหลือในส่วนของรัฐที่ใช้ไม่หมด จะถูกสะสม กลับเข้าไปใน ยอดวงเงินสิทธิรวม

สรุปง่ายๆ คือ ใน 1 วัน คุณใช้สิทธิส่วนของรัฐได้สูงสุด 200 บาท ถ้าวันนี้คุณใช้ไป 50 บาท ส่วนของรัฐ เงินที่เหลือ 150 บาท จะไม่หายไปไหน แต่จะกลับไปรวมในยอดรวมที่เหลือของคุณ พอถึง 6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ คุณก็จะกลับมามีสิทธิใช้ 200 บาทสำหรับวันใหม่ตราบใดที่ยอดรวมยังไม่หมด

คนละครึ่งพลัสซื้อของเซเว่นได้ไหม

คนละครึ่งพลัส ซื้อของในร้าน 7-11 ไม่ได้ เพราะไม่ต้องวัตถุประสงค์ หลักเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจฐานราก

ดังนั้น ในเงื่อนไขของคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จึงระบุไว้ชัดเจนว่า ต้องไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดใหญ่

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ทำไมไม่ได้สิทธิคนละครึ่งพลัส

บัตรคนจน คนละครึ่งพลัส ได้เงินกี่บาท

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กเงื่อนไข ใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส-MRT สายไหนรองรับบ้าง? เศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข ใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส-MRT ได้ไหม สายไหนรองรับบ้าง?

34 วินาที ที่แล้ว
วันนี้ 29 ต.ค. 68 เริ่มใช้คนละครึ่งพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เศรษฐกิจ

เงินเข้าแล้ว คนไทย 20 ล้านคน ได้สูงสุด 2400 บาท ใช้จ่ายแอปเป๋าตัง คนละครึ่งพลัส

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“จิโร่ โอโนะ” ปรมจารย์ซูชิ ฉลองอายุครบ 100 ปี พร้อมเผยเคล็ดลับสุขภาพดี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อกระโดดน้ำในสระตื้น 110 ซม. โชว์ลูกสาวก่อนเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

พ่อกระโดดน้ำโชว์ลูกสาว ไม่รู้สระตื้น หัวกระแทกพื้น เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

4 ปีหลังหนีตายตาลิบัน ทีมฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน ลงแข่งนัดแรกในฐานะ “ผู้ลี้ภัย”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วนที่สุด! กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือใหม่ ไม่พูดถึงห้ามจัดงานรื่นเริงแล้ว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่เตือน “อย่าพิมพ์ May” ในเฟซบุ๊ก โผล่คลิปช็อกตาตั้ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กนิวซีแลนด์วัย 13 เล่นพิเรนทร์ กลืนแม่เหล็กเกือบ 100 ชิ้น สุดท้ายพบเนื้อเยื่อเน่า ต้องผ่าตัด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 1/11/68 ฟันเลขปิงปอง 2 ตัว กระซิบเลขชอบเน้น ๆ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังถูกหามส่งรพ.อาการทรุดหนัก บันเทิง

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยมะเร็ง เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อตาลันต้า พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งเก็บคืน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ล็อตปนเปื้อน ยืนยันผลิตได้มาตรฐาน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ เศรษฐกิจ

ราคาทองร่วงหนัก จับสัญญาณ โอกาสต่ำกว่า 4 หมื่น เป็นไปได้แค่ไหน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี ‘มอเตอร์เวย์ M81’ ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขเด็ด ขันน้ำมนต์ งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

ส่องด่วนโชคอยู่แค่เอื้อม แม่น้ำหนึ่ง เปิดเลขเด็ด ขันน้ำมนต์ งวด 1/11/68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เดอะ ตุ๊ก” รับมีส่วนสั่งปลด ‘อิชิอิ’ ลั่นพร้อมลาออก หากทีมชาติไทยชวดลุยเอเชียนคัพ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เตือนหลัง อย. เปิดผลการตรวจสอบ ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 สี่ยงเชื้อรา-จุลินทรีย์ปนเปื้อน ข่าว

อ.เจษฎ์ เคยเตือนแล้ว ยาดมสมุนไพร เสี่ยงจุลินทรีย์-เชื้อราปนเปื้อน แนะวิธีใช้ปลอดภัย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
SenateThailand today 2025 ข่าวการเมือง

ด่วน! สว. รวมกัน ฟันผิด นันทนา ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ยื่นป.ป.ช.ฟันต่อ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลชเช่ พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปืนกล ต สุรัตน์ ประวัติ ข่าวกีฬา

ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตยอดมวย 5 สถาบัน ประวัติผลิกพัน โผล่ทำเว็บพนันเงินทะลุ 100 ล้าน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

“หมิว พรปวีณ์” โพสต์แล้ว หลังหวนติดทีมชาติลุยซีเกมส์ ยันอยากให้วงการแบดมินตันไทยพัฒนา

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เซบาสเตียน พาลูก ๆ เที่ยวสวนสนุก สุดอบอุ่น พร้อมสาวข้างกายที่ทุกคนคุ้นตา

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK มีโอกาสรับบทราพันเซลฉบับคนแสดง ใน Tangled ข่าวต่างประเทศ

ลุ้นหนัก ลิซ่า BLACKPINK รับบท ราพันเซล ใน Rapunzel ภาพจำใหม่เจ้าหญิงผมทอง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยามาล นักเตะเก่งสุดโลก ข่าวกีฬา

ลามีน ยามาล เจอมรสุม อดีตประธานบาร์ซ่าจวกแรง! หลังปากพล่อยก่อนกลาซิโก้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 16:09 น.
58
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฉีดโบท็อก ที่ไหนดี

ฉีดโบท็อก ที่ไหนดี แนะนำวิธีดูคลินิกได้มาตรฐาน ใช้โบท็อกแท้ ทำแล้วเห็นผล อยู่ได้นาน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

“จิโร่ โอโนะ” ปรมจารย์ซูชิ ฉลองอายุครบ 100 ปี พร้อมเผยเคล็ดลับสุขภาพดี

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
พ่อกระโดดน้ำในสระตื้น 110 ซม. โชว์ลูกสาวก่อนเสียชีวิต

พ่อกระโดดน้ำโชว์ลูกสาว ไม่รู้สระตื้น หัวกระแทกพื้น เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

4 ปีหลังหนีตายตาลิบัน ทีมฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน ลงแข่งนัดแรกในฐานะ “ผู้ลี้ภัย”

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button