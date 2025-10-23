ข่าวต่างประเทศ

ลุยจิ มือยิง CEO ประกัน เล่าเคยเที่ยวไทย ก่อนโดน 7 กะเทยรุมยำ

เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 15:17 น.
52
มือยิง CEO โดนกระเทยรุมยำ

ลุยจิ แมนจิโอนี มือยิง CEO ประกัน เล่าเคยเที่ยวไทย ก่อนโดน 7 กะเทยรุมยำ ได้รับบาดเจ็บ เพื่อนเล่าเคยบ่นว่าระบบสาธารณสุขไทยดีกว่าสหรัฐฯเยอะ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม สำนักข่าว FoxNews รายงานว่า ลุยจิ แมนจิโอนี ผู้ต้องหาก่อเหตุยิงนาย ไบรอัน ทอมป์สัน ซีอีโอบริษัทประกันยูไนเต็ดเฮลท์แคร์ ใกล้กับย่านไทม์สแควร์ และ เซนทรัลปาร์ค รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยถูกกะเทยไทยรุมทำร้ายร่างกาย

โดยช่วงก่อนที่นายแมนจิโอนี จะก่อเหตุนั้น เขาได้ไปตระเวนเที่ยวหลายประเทศในเอเชีย ก่อนจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว โดยหนึ่งในข้อความที่เขาส่งให้เพื่อนเขาบอกว่าเขาถูกกะเทยไทย 7 คน “รุมยำ” พร้อมส่งรูปแขนที่มีรอยช้ำให้เพื่อนดู

ซึ่งในระหว่างที่นายแมนจิโอนีเดินทางมาเที่ยวไทย เขาได้พบกับนายคริสเตียน ซัจจินี นักฟุตบอลที่กรุงเทพ เมื่อช่วงเดือนมีนาคม โดยนายซัจจินี เล่าให้สื่อฟังว่า นายแมนจิโอนีคุยเรื่องเกมส์ โปเกม่อน ก่อนที่เขาจะบ่นว่าระบบสาธารณสุขสหรัฐฯ มันห่วยแตกขนาดไหนเมื่อเทียบกับประเทศไทย อย่างไรก็ตามในข้อความไม่ได้ระบุว่าเพราะเหตุนายแมนจิโอนีจึงโดนทำร้าย

ทั้งนี้ในช่วงที่นายแมนจิโอนีตระเวนเที่ยวเอเชีย เขายังได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น อินเดีย ก่อนที่เขาจะกลับมาประเทศสหรัฐอเมริกาและก่อเหตุอุกอาจยิงซีอีโอในช่วงเดือนธันวาคม

