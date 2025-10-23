การเงินเศรษฐกิจ

เช็กเลย! ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 23 ต.ค. 68 ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส

เช็กเลย! ธนาคารกรุงไทย ประกาศ เปิดจุดบริการพิเศษ ในวันหยุด 23 ตุลาคม 2568 เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ธนาคารกรุงไทย ได้ออกมาประกาศข่าวดีสำหรับประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส แต่ยังมีจุดติดขัดหรือข้อสงสัย จึงได้ทำการเปิดจุดให้บริการพิเศษขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านที่ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ในวันที่ 23 ตุลาคม 2568

“กรุงไทย ประกาศเปิดจุดบริการพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส”

เช็กจุดบริการและเวลาให้บริการได้ที่ : https://krungthai.com/link/supportbranch-fb

ทั้งนี้ ให้บริการเฉพาะแอปฯ เป๋าตัง, ถุงเงิน และร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงิน แต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้า”

เช็กเลย! ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 23 ต.ค. 68 ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส-2 เช็กเลย! ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 23 ต.ค. 68 ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส-1

