ชิ้นส่วนยานอวกาศ ตกใกล้เหมืองออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญคาดเป็นของจีน
ชิ้นส่วนยานอวกาศ ตกใกล้เหมืองในพื้นที่เวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่ใช่ชิ้นส่วนเครื่องบินและเชื่อว่าชิ้นส่วนชิ้นนี้เป็นของจีน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เพจเฟซบุ๊กของตำรวจในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ได้เปิดเผยว่า พวกเขาค้นพบขยะอวกาศใกล้เหมืองเหล็ก เมื่อช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
จากการตรวจสอบแล้วพบว่าวัตถุชิ้นนี้ถูกทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ และอาจเป็นภาชนะรับแรงดันหรือถังจรวดที่หุ้มด้วยวัสดุผสม ซึ่งสอดคล้องกับส่วนประกอบของยานอวกาศ คาดว่าเป็นของจีน โดยจากการปรึกษากับสำนักงานความปลอดภัยการขนส่งของออสเตรเลีย ยืนยันว่าไม่ใช่ชิ้นส่วนเครื่องบิน
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าวัตถุชนิดนี้เป็นภัยกับประชาชนแต่อย่างใด และได้เก็บวัตถุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะทำการสอบสวนต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รอชมเที่ยงคืนนี้ ‘ลูกไฟ’ สว่างไสวจาก ‘ขยะอวกาศ’ มองเห็นทั่วไทย ไม่ใช่อุกกาบาต
- ฮือฮา! NASA เตรียมส่งนักบินอวกาศทำภารกิจที่ดวงจันทร์ ครั้งแรกในรอบ 50 ปี
- “ฟีลิกซ์ เบาม์การ์ทเนอร์” ชายที่เคยดิ่งพสุธาจากอวกาศ เสียชีวิตแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: