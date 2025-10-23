ข่าวต่างประเทศ

ชิ้นส่วนยานอวกาศ ตกใกล้เหมืองออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญคาดเป็นของจีน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 10:56 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 10:56 น.
54

ชิ้นส่วนยานอวกาศ ตกใกล้เหมืองในพื้นที่เวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่ใช่ชิ้นส่วนเครื่องบินและเชื่อว่าชิ้นส่วนชิ้นนี้เป็นของจีน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เพจเฟซบุ๊กของตำรวจในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ได้เปิดเผยว่า พวกเขาค้นพบขยะอวกาศใกล้เหมืองเหล็ก เมื่อช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น

จากการตรวจสอบแล้วพบว่าวัตถุชิ้นนี้ถูกทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ และอาจเป็นภาชนะรับแรงดันหรือถังจรวดที่หุ้มด้วยวัสดุผสม ซึ่งสอดคล้องกับส่วนประกอบของยานอวกาศ คาดว่าเป็นของจีน โดยจากการปรึกษากับสำนักงานความปลอดภัยการขนส่งของออสเตรเลีย ยืนยันว่าไม่ใช่ชิ้นส่วนเครื่องบิน

อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าวัตถุชนิดนี้เป็นภัยกับประชาชนแต่อย่างใด และได้เก็บวัตถุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะทำการสอบสวนต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;สม รังสี&quot; ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด &quot;ฮุนเซน&quot; เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย ข่าวต่างประเทศ

“สม รังสี” ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด “ฮุนเซน” เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย

45 วินาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“รัน ทากาฮาชิ” แถลงขอโทษแฟนคลับ ปมข่าวฉาวแอบนัดพบสาว AV ขอโฟกัสกับการแข่งวอลเลย์บอล

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเดชา จี้ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่นคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ

12 นาที ที่แล้ว
ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ ข่าว

ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปตัวเต็มเปิดคำพูด น้องวิน อัจฉริยะตัวจิ๋ววัย 14 ทิ้งประโยคสะกิดใจก่อนเดินทางสู่โลกใบใหม่

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชิ้นส่วนยานอวกาศ ตกใกล้เหมืองออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญคาดเป็นของจีน

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นัดถกทีมรัฐมนตรี เช็กความพร้อม ก่อนบินประชุมเอเปค-สุดยอดอาเซียน

32 นาที ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ยันยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์ Ozy หลังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบสารไซบูทรามีน บันเทิง

หนิง ปณิตา ยุติพรีเซ็นเตอร์ ปมอาหารเสริมพบสารอันตราย ชี้ความปลอดภัยสำคัญที่สุด

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วัยรุ่นโชว์เลิฟซีนไม่แคร์ใคร บนเบาะมอไซค์ข้างถนน ทางขึ้นแหลมพรหมเทพ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สีหศักดิ์” เผย 25 ต.ค. ลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา “ทรัมป์” เป็นพยาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสุดท้ายก่อน น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี เสียชีวิต ข่าว

คลิปสุดท้าย น้องวิน อัจฉริยะการเงิน วัย 14 ปี สู้มะเร็งตั้งแต่เล็ก เพิ่งรักษาตัวที่รพ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์ให้กำลังใจ กัน จอมพลัง มีผลงานรูปธรรม ไม่มีใครดี 100%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสทช. ผุดไอเดีย &quot;เน็ตคนละครึ่ง&quot; ให้ผู้ถือบัตรคนจน เตรียมเสนอ &quot;ไชยชนก&quot; ชงเข้าครม. เศรษฐกิจ

กสทช. ผุดไอเดีย “เน็ตคนละครึ่ง” ให้ผู้ถือบัตรคนจน เตรียมเสนอ “ไชยชนก” ชงเข้าครม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กเลยเตือน 15 จังหวัดฝนหนัก 23-26 ต.ค.นี้ ผลกระทบอิทธิพลพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปปง. สั่งอายัด 70 ล้าน “ลี ยงพัด” สว.เขมร ถือบัตร ปชช. ไทย เอี่ยวสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข้อความสุดท้าย “อิชิอิ” ฝากถึงแฟนบอลทีมชาติไทย หวังกุนซือใหม่มุ่งมั่นพัฒนาบอลไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กเลย! ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 23 ต.ค. 68 ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 23 ต.ค.68 ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันที่ 23/10/68 ร่วงลง 100 บาท เช็ก “ทองรูปพรรณ” ขายออกบาทเท่าไหร่ ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสิกรไทยแจงระบบขัดข้อง แนะวิธีเช็กยอดเงินเข้าบัญชี ข่าว

กสิกรไทยล่ม โอน-เติม-จ่าย K PLUS ไม่ได้ ธนาคารเร่งแก้ไข แนะวิธีเช็กยอดเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน้าหนาววันแรก หลายพื้นที่อากาศเย็น เหนือ-อีสาน แตะต่ำสุุด 18 องศา ส่วนใต้ยังฝนตกหนัก ข่าว

หน้าหนาววันแรก หลายพื้นที่อากาศเย็น เหนือ-อีสาน แตะต่ำสุุด 18 องศา ส่วนใต้ยังฝนตกหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฝ่ายค้านเกาหลีจี้รัฐบาลให้เฝ้าระวัง ชาวเกาหลีใต้ ถูกลักพาตัวที่ไทยปีนี้ 11 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกจ้างฟ้าผ่า! โรงงานเย็บผ้าในจ.นครปฐม ปิดตัว พนักงานกว่า 600 ชีวิตตกงานไม่รู้ตัว เศรษฐกิจ

เลิกจ้างฟ้าผ่า! โรงงานเย็บผ้าในจ.นครปฐม ปิดตัว พนักงานกว่า 600 ชีวิตตกงานไม่รู้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผอ.พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รับกล้องวงจรปิดชี้ผิดด้าน ชี้ระบบรักษาความปลอดภัยอ่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บอส ณวัฒน์” เซ็งโอน 5 หมื่น คิดว่าเป็นมูลนิธิของกัน สรุปเป็นของคนอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 10:56 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 10:56 น.
54
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“รัน ทากาฮาชิ” แถลงขอโทษแฟนคลับ ปมข่าวฉาวแอบนัดพบสาว AV ขอโฟกัสกับการแข่งวอลเลย์บอล

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

ทนายเดชา จี้ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่นคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ

ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

คลิปตัวเต็มเปิดคำพูด น้องวิน อัจฉริยะตัวจิ๋ววัย 14 ทิ้งประโยคสะกิดใจก่อนเดินทางสู่โลกใบใหม่

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button