ควีนเทียน MGI 2021 งานเข้า อัยการสั่งฟ้อง คดีฉ้อโกงประชาชน หลอกขาย “ลูกอมผัก” ปลอม
อัยการสูงสุดเวียดนามสั่งฟ้อง ควีนเทียน MGI 2021 โดนจับ และ กวาง ลินห์ วล็อก พร้อมพวกในคดีฉ้อโกงประชาชน ไลฟ์ขาย “ลูกอมผัก” ปลอม เสียหายกว่า 26 ล้านบาท
อัยการสูงสุดเวียดนามได้มีคำสั่งฟ้อง 5 ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง นำโดย เหงียน ทุก ถวี่ เตียน หรือ “ควีนเทียน” มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2021, ฟ่าม กวาง ลิง ยูทูบเบอร์ชื่อดัง “กวาง ลินห์ วล็อก” และ เหงียน ถิ ท้าย ในข้อหาหลอกลวงผู้บริโภค จากกรณีไลฟ์สดขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ลูกอมผัก Kera”
อัยการระบุว่า ในระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ถึง 16 มกราคม 2568 กลุ่มผู้ต้องหาได้ไลฟ์สดรวม 6 ครั้ง โฆษณาว่าลูกอมผัก Kera ผลิตจากผักและผลไม้สด 10 ชนิด พร้อมอวดอ้างสรรพคุณว่าลูกอมเพียง 1 เม็ด เทียบเท่ากับผักต้ม 1 จาน กินเพียง 2-3 เม็ดต่อวันก็เพียงพอต่อความต้องการไฟเบอร์ของร่างกาย
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ กลุ่มผู้ต้องหาได้สร้างเรื่องราวโดยการไปเช่าฟาร์มและสวนแครอทในเมืองดาลัด เพื่อจัดฉากถ่ายทำวิดีโอ ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากหลงเชื่อ สั่งซื้อสินค้าไปเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม ได้ทำลายคำกล่าวอ้างทั้งหมด ผลตรวจสรุปว่า ไม่พบ ส่วนผสมของผงผักและผลไม้ทั้ง 10 ชนิดตามที่โฆษณาไว้บนฉลาก ในลูกอม 100 กรัม มีปริมาณไฟเบอร์ เพียง 1.01 กรัม เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงถูกจัดว่าเป็น “ของปลอม”
ผลการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้จำหน่ายลูกอมไปกว่า 129,000 กล่อง ให้กับลูกค้ากว่า 56,000 ราย สร้างรายได้กว่า 17.5 พันล้านดอง (ประมาณ 26 ล้านบาท) ได้กำไรอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายไปกว่า 12.4 พันล้านดอง (ประมาณ 18.6 ล้านบาท)
ภาพจาก Instagram tienng12
