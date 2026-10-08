ประวัติ วีระพันธ์ ดีอ่อน อดีตผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เกษียณแล้ว ปมเซ็นย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง
ประวัติ วีระพันธ์ ดีอ่อน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายน 2569 หลังรับราชการมาเกือบ 12 ปี ดีกรีมหาบัณฑิต รามคำแหง
อัปเดตล่าสุด เกษียณแล้ว ทิ้งปมเซ็นย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 ปัจจุบันนายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่
ชื่อของเขากลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2569 หลังมีการเผยแพร่หนังสือราชการชั้นความเร็วด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการก่อนเกษียณ เสนอให้กรมการปกครองพิจารณาย้ายนายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ออกนอกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้เหตุผลว่าไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการอุทกภัย ต่อมากรมการปกครองมีคำสั่งให้นายเสฏฐวุฒิไปช่วยราชการที่ส่วนกลางเป็นเวลา 30 วัน
ย้อนปมแต่งตั้งชาวจีนเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าฯ เมื่อปี 2568
จากกรณีเพจ CSI LA โพสต์เปิดเอกสารหนังสือทางราชการจังหวัด ปราจีนบุรี ที่มีการแต่งตั้งชายชาวจีนชื่อ Mr. Juncheng Zhu เป็น “ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด” ซึ่งลงนามโดยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จนเกิดกระแสดราม่าว่าทำไมข้าราชการระดับสูงถึงตั้งชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาข้างกาย ทั้งที่บุคลากรคนไทยที่มีความสามารถเทียบเคียงก็มีไม่น้อย
ต่อมา “วีระพันธ์” ได้โฟนอินผ่านรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ชี้แจงว่า บุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอมาจากหอการค้าจังหวัด ซึ่งตรวจสอบแล้วไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย จึงแต่งตั้งเพื่อให้เกียรติมาช่วยงานจังหวัด ไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัว อย่างไรก็ดี ตนได้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อย พร้อมขออภัยในความไม่เหมาะสม
ฝั่งชาวเน็ตจึงพุ่งเป้าไปที่นายวีระพันธ์ว่า แม้หอการค้าจังหวัดจะเป็นผู้เสนอชื่อหนุ่มจีนดังกล่าวมาให้ แต่เจ้าตัวก็ควรพิจารณาว่าการแต่งตั้งชาวต่างชาติมามีบทบาทในงานราชการนั้นสมควรหรือไม่ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาของวีระพันธ์นั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงมายืนในจุดนี้ได้
เส้นทางการศึกษา-รับราชการ “วีระพันธ์ ดีอ่อน”
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน จบการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีประวัติการทำงานราชการตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2569 รวมเกือบ 12 ปีซึ่งมีลิสต์ตำแหน่งดังนี้
- วันที่ 26 กันยายน 2557 นายอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
- วันที่ 2 เมษายน 2561 นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 17 มกราคม 2563 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2569 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ก่อนเกษียณอายุราชการ
อย่างไรก็ตาม ย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคม 2568 “วีระพันธ์” เคยตกเป็นข่าวดัง เนื่องจากถูกขู่ว่าจะอยู่ปราจีนไม่ได้ หลังสั่งดำเนินคดีเจ้าของบ่อขยะ จำนวน 51 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 7-8 ต.โนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพราะเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง จนชาวบ้านพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบ
ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีเดียวกันว่า ตนไม่เชื่อ วีระพันธ์ จะกลัวคำขู่นั้น เพราะรู้จักท่านดี แต่กลัวว่าคนที่ขู่นั้นจะโดนเสียเองมากกว่า
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