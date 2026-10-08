ประวัติ วีระพันธ์ ดีอ่อน อดีตผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เกษียณแล้ว ปมเซ็นย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 09:29 น.
ประวัติ วีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เส้นทางชีวิตโชกโชน ดีกรีมหาบัณฑิต

ประวัติ วีระพันธ์ ดีอ่อน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายน 2569 หลังรับราชการมาเกือบ 12 ปี ดีกรีมหาบัณฑิต รามคำแหง

อัปเดตล่าสุด เกษียณแล้ว ทิ้งปมเซ็นย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 ปัจจุบันนายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่

ชื่อของเขากลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2569 หลังมีการเผยแพร่หนังสือราชการชั้นความเร็วด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการก่อนเกษียณ เสนอให้กรมการปกครองพิจารณาย้ายนายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ออกนอกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้เหตุผลว่าไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการอุทกภัย ต่อมากรมการปกครองมีคำสั่งให้นายเสฏฐวุฒิไปช่วยราชการที่ส่วนกลางเป็นเวลา 30 วัน

โฆษณา

ย้อนปมแต่งตั้งชาวจีนเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าฯ เมื่อปี 2568

จากกรณีเพจ CSI LA โพสต์เปิดเอกสารหนังสือทางราชการจังหวัด ปราจีนบุรี ที่มีการแต่งตั้งชายชาวจีนชื่อ Mr. Juncheng Zhu เป็น “ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด” ซึ่งลงนามโดยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จนเกิดกระแสดราม่าว่าทำไมข้าราชการระดับสูงถึงตั้งชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาข้างกาย ทั้งที่บุคลากรคนไทยที่มีความสามารถเทียบเคียงก็มีไม่น้อย

ต่อมา วีระพันธ์” ได้โฟนอินผ่านรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ชี้แจงว่า บุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอมาจากหอการค้าจังหวัด ซึ่งตรวจสอบแล้วไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย จึงแต่งตั้งเพื่อให้เกียรติมาช่วยงานจังหวัด ไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัว อย่างไรก็ดี ตนได้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อย พร้อมขออภัยในความไม่เหมาะสม

ฝั่งชาวเน็ตจึงพุ่งเป้าไปที่นายวีระพันธ์ว่า แม้หอการค้าจังหวัดจะเป็นผู้เสนอชื่อหนุ่มจีนดังกล่าวมาให้ แต่เจ้าตัวก็ควรพิจารณาว่าการแต่งตั้งชาวต่างชาติมามีบทบาทในงานราชการนั้นสมควรหรือไม่ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาของวีระพันธ์นั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงมายืนในจุดนี้ได้

โฆษณา

เส้นทางการศึกษา-รับราชการ “วีระพันธ์ ดีอ่อน”

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน จบการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีประวัติการทำงานราชการตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2569 รวมเกือบ 12 ปีซึ่งมีลิสต์ตำแหน่งดังนี้

  • วันที่ 26 กันยายน 2557 นายอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  • วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
  • วันที่ 2 เมษายน 2561 นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ 17 มกราคม 2563 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2569 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ก่อนเกษียณอายุราชการ
ภาพถ่ายทางการ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ในเครื่องแบบปกติขาว ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ภาพจาก chiangmai

อย่างไรก็ตาม ย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคม 2568 “วีระพันธ์” เคยตกเป็นข่าวดัง เนื่องจากถูกขู่ว่าจะอยู่ปราจีนไม่ได้ หลังสั่งดำเนินคดีเจ้าของบ่อขยะ จำนวน 51 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 7-8 ต.โนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพราะเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง จนชาวบ้านพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบ

โฆษณา

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีเดียวกันว่า ตนไม่เชื่อ วีระพันธ์ จะกลัวคำขู่นั้น เพราะรู้จักท่านดี แต่กลัวว่าคนที่ขู่นั้นจะโดนเสียเองมากกว่า

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นั่งประชุมและอ่านเอกสาร
ภาพจาก chiangmai

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 09:29 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง

พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด

ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ปิดฉากรัก 10 ปี &#8220;มีอา ก็อธ&#8221; ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ

ปิดฉากรัก 10 ปี “มีอา ก็อธ” ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
หนุ่มไทย เล่านาทีชีวิต บนฟลายดูไบ จังหวะเครื่องดิ่ง 2 รอบ-จี้ห้องนักบินกลางเวหา

หนุ่มไทย เล่านาทีชีวิต บนฟลายดูไบ จังหวะเครื่องดิ่ง 2 รอบ-จี้ห้องนักบินกลางเวหา

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ณวัฒน์ ซัดเดือด รัฐบาลไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าไล่ไปให้นิติหมู่บ้านแก้น้ำท่วม ข่าว

ณวัฒน์ เผยบ้านเสียหายเกือบ 10 ล้าน ซัดเดือดรัฐบาลไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าไล่ให้นิติแก้น้ำท่วม

2 นาที ที่แล้ว
นร. ม.6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ข่าว

อาลัย นักเรียนม. 6 ประสบอุบัติเหตุดับ เพิ่งสอบติดม.ดัง ไม่ทันได้ทำตามฝัน

11 นาที ที่แล้ว
พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง ข่าวการเมือง

พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง

15 นาที ที่แล้ว
สุดยอด! &quot;ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ&quot; ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026 ข่าว

สุดยอด! “ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ” ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026

22 นาที ที่แล้ว
ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด ข่าวอาชญากรรม

ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด

34 นาที ที่แล้ว
ปิดฉากรัก 10 ปี &#8220;มีอา ก็อธ&#8221; ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ บันเทิง

ปิดฉากรัก 10 ปี “มีอา ก็อธ” ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ

43 นาที ที่แล้ว
แม่ภัทร ยอมรับหวั่นความปลอดภัย หลังแฉศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว ข่าว

แม่ภัทร หาคนปกป้องหลังล้มยักษ์ หวั่นไม่ปลอดภัย ถ้าวันไหนหายไปตามหาด้วย

48 นาที ที่แล้ว
หนุ่มไทย เล่านาทีชีวิต บนฟลายดูไบ จังหวะเครื่องดิ่ง 2 รอบ-จี้ห้องนักบินกลางเวหา ข่าว

หนุ่มไทย เล่านาทีชีวิต บนฟลายดูไบ จังหวะเครื่องดิ่ง 2 รอบ-จี้ห้องนักบินกลางเวหา

57 นาที ที่แล้ว
อ.ไม้ร่ม ปล่อยเพลงใหม่ ร่วมฉลอง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; โชว์ลีลาร็อก ก่อนใส่ท่อนว๊ากสุดมันส์ ข่าว

อ.ไม้ร่ม ปล่อยเพลงใหม่ ร่วมฉลอง “เนเน่ รอยัล” โชว์ลีลาร็อก ก่อนใส่ท่อนว๊ากสุดมันส์

57 นาที ที่แล้ว
อาลัย &quot;มาร์กาเร็ต แฮมิลตัน&quot; ผู้เขียนโค้ดพามนุษย์เหยียบดวงจันทร์ เสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “มาร์กาเร็ต แฮมิลตัน” ผู้เขียนโค้ดพามนุษย์เหยียบดวงจันทร์ เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต อ้างสหรัฐฯ เรียกร้องไทย หยุดรุกล้ำอาณาเขต บริเวณแนวชายแดน ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต อ้างสหรัฐฯ เรียกร้องไทย หยุดรุกล้ำอาณาเขต บริเวณแนวชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สบส. บุกตรวจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี งามไส้! ผู้ป่วยตะโกนลั่น &quot;เขาซ่อนโซ่แล้ว&quot; ข่าว

สบส. บุกตรวจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี งามไส้! ผู้ป่วยตะโกนลั่น “เขาซ่อนโซ่แล้ว”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ภัทร ดีใจสบส. สั่งปิดถาวรศูนย์กรงเหล็ก ข่าว

สาเหตุ แม่ภัทร ไม่บอกออกโหนกระแส 8 ปีก่อน ยอมรับไม่มีรายได้ หลังออกจากศูนย์ฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่เต้ 007 เปิดประมูลกางเกงในใช้แล้ว เริ่ม 5,000 บาท หาเงินช่วยน้ำท่วม กทม. ข่าว

พี่เต้ 007 เปิดประมูลกางเกงในใช้แล้ว เริ่ม 5,000 บาท หาเงินช่วยน้ำท่วม กทม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จนท.รถพยาบาล พูดแล้ว ปมแม่ภัทร ยันไม่ได้ทำร้าย รับมัดมือมัดขาจริงเพราะขัดขืน ข่าว

จนท.รถพยาบาล พูดแล้ว ปมแม่ภัทร ยันไม่ได้ทำร้าย รับมัดมือมัดขาจริงเพราะขัดขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยบินทวงเงินถึงอินเดีย ช็อกผัวแต่งงาน 10 ปีมีลูก 3 คน สูญเงินกว่า 2.1 ล้าน ข่าว

สาวไทยบินทวงเงินถึงอินเดีย ช็อกความจริง ผัวแต่งงานแล้ว 10 ปี ลูก 3 คน สูญเงินกว่า 2.1 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดภาพ 8 ปีก่อน แม่ภัทร-ลูกบีม เคยออกโหนกระแส &#8216;กรรชัย&#8217; โอด หนึ่งวันพันเรื่อง ข่าว

ขุดภาพ 8 ปีก่อน แม่ภัทร-ลูกบีม เคยออกโหนกระแส ‘กรรชัย’ โอด หนึ่งวันพันเรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 8 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 100 บาท ทองแท่งขาย 65,850 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยทำเว็บพนันต่างประเทศได้ไหม? สรุปชัดใบอนุญาตต่างประเทศอย่างเดียวไม่พ้นผิด ข่าว

คนไทยทำเว็บพนันต่างประเทศได้ไหม? สรุปชัดใบอนุญาตต่างประเทศอย่างเดียวไม่พ้นผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสาร ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีชงย้าย นอภ.บ้านสร้าง ลงนามวันสุดท้ายก่อนเกษียณ ข่าว

เปิดเอกสาร ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีชงย้าย นอภ.บ้านสร้าง ลงนามวันสุดท้ายก่อนเกษียณ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกทั้งลีก นักเบสบอลจิ๋ววัย 6 ขวบหลับไม่ตื่นดับปริศนา ชุมชนเคนทักกีระดมทุนช่วยเฉียดล้าน ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่หัวใจสลาย น้องเนเวน นักเบสบอลจิ๋ววัย 6 ขวบ จู่ๆ นอนหลับเสียชีวิตคาเตียง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักหัวหมอ อ้างเจอเส้นขนในจาน หวังกินฟรี สุดท้ายโป๊ะแตก กล้องวงจรปิดจับพิรุธเต็มตา ข่าว

คู่รักหัวหมอ อ้างเจอเส้นขนในจาน หวังกินฟรี สุดท้ายโป๊ะแตก เพราะกล้องวงจรปิด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตร.รวบ นักเรียนหญิง 15 ปี คลั่ง ควงมีดบุกแทงเพื่อนนักเรียน ดับสลด 1 เจ็บอีก 7 ข่าว

ด่วน! ตร.รวบ นักเรียนหญิง 15 ปี คลั่ง ควงมีดบุกแทงเพื่อนนักเรียน ดับสลด 1 เจ็บอีก 7

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธปท. แจ้งหยุดให้บริการระบบบาทเนต 16 ต.ค. 69 การเงิน

16 ต.ค.นี้ ธนาคาร กทม. หยุด Mobile Banking ใช้ได้ไหม โอนเงินอะไรไม่ได้บ้าง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด แอมเบอร์ เฮิร์ด ใช้ชีวิตเรียบง่ายในสเปน ข่าวต่างประเทศ

เปิดชีวิตปัจจุบัน นางเอกดัง หลังแพ้คดี จนต้องระเห็ดย้ายประเทศ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอาลัย นางงามวัย 22 ดวงซวย ถูกฟ้าผ่าดับสลดกลางสวนหลังบ้าน