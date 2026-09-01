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เปิดประวัติ บังแจ็ค จากครูสอนภาษา สู่คดีแตงโม ล่าสุดส่งห้องฉุกเฉิน ติดเชื้อในกระแสเลือด

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 17:35 น.
ประวัติ บังแจ็ค ราชา ไฮเดอร์ ชายมากวีรกรรม หลังเผยแชตหลุดคู่กระติก
ภาพจาก : FB/Raja Haider

เปิดประวัติ “บังแจ็ค” ชายชาวปากีสถานที่มีชื่อในข่าวไทยมานานหลายปี เขาเคยทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ก่อนถูกเนรเทศออกนอกประเทศเมื่อปี 2559 ต่อมาชื่อของเขากลับมาเป็นที่รู้จักทั่วประเทศจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลในคดี แตงโม นิดา เมื่อปี 2565

ล่าสุดวันที่ 1 กันยายน 2569 เพจ Bung Jack แจ้งว่า บังแจ็คถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ขณะนี้ยังรอข้อมูลอาการเพิ่มเติม

บังแจ็คคือใคร

บังแจ็คมีชื่อปรากฏในข่าวไทยด้วยการสะกดหลายรูปแบบ ส่วนข้อมูลจากระบบค้นหาผู้ถูกควบคุมตัวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ หรือ ICE ซึ่งถูกนำมาเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 แสดงชื่อว่า RAJA ZULQARNAIN HAIDER และระบุประเทศ Pakistan

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สื่อไทยหลายแห่งรายงานว่า บังแจ็คเข้ามาอยู่ประเทศไทยเมื่อปี 2554 และทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ต่อมาเขาเข้าไปอยู่ในแวดวงรถแต่ง และเคยมีชื่อเกี่ยวข้องกับกลุ่มรถซิ่งของ “เบนซ์ เรซซิ่ง”

หลังจากนั้น บังแจ็คมีข้อพิพาทกับบุคคลหลายคนผ่านโลกออนไลน์ แต่หลายกรณียังเป็นข้อกล่าวหาของคู่กรณี บทความนี้จึงไม่รวมเรื่องเหล่านั้นเป็นประวัติความผิดของเขา

บังแจ็คคือใคร
FB/Raja Haider

ปี 2559 ถูกจับหลังอยู่ไทยเกินกำหนด 450 วัน

เดือนสิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่จับบังแจ็คที่จังหวัดนครราชสีมา หลังตรวจพบว่าเขาอยู่ในประเทศไทยเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 450 วัน

ศาลมีคำสั่งเนรเทศบังแจ็คออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 พร้อมกำหนดห้ามเดินทางกลับเข้าประเทศเป็นเวลา 10 ปี ระยะเวลานี้จะครบในวันที่ 24 ธันวาคม 2569

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การครบกำหนดห้ามเข้าประเทศไม่ได้หมายความว่าบังแจ็คจะกลับเข้าไทยได้ทันที เขายังต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และยังมีหมายจับในประเทศไทยที่ออกในปี 2565

ปี 2565 บังแจ็คกลับมาเป็นข่าวจากคดีแตงโม

บังแจ็คกลับมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างหลัง แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ เสียชีวิตจากการตกเรือในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ช่วงแรก บังแจ็คนำข้อความแชตที่อ้างว่าเป็นการสนทนากับ “กระติก” อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ อดีตผู้จัดการของแตงโม ออกมาเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ ทำให้ชื่อของเขาเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวคดีแตงโม

เดือนเมษายนปีเดียวกัน บังแจ็คเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ผ้าสีขาว ที่ “เต้” มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นผ้าที่แตงโมใช้ในคืนเกิดเหตุ ผ้าผืนนี้อยู่กับบังแจ็คในสหรัฐอเมริกาก่อนถูกนำกลับมาตรวจพิสูจน์ในประเทศไทย

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กระทรวงยุติธรรมเปิดผลตรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ผลตรวจพบว่า ลักษณะของผ้าไม่ตรงกับผ้าที่แตงโมสวมในภาพ ส่วนคราบเลือดและเส้นผมที่พบบนผ้าเป็นของผู้ชาย ผลตรวจจึงไม่สนับสนุนข้อสงสัยว่าผ้าผืนนี้เป็นของแตงโม

บังแจ็คทำคลิปกล่าวถึงคดีแตงโม
FB/Bung Jack

แม่แตงโมส่งโทรศัพท์ให้บังแจ็ค

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เปิดเผยว่า ภนิดา ศิระยุทธโยธิน แม่ของแตงโม เป็นผู้ส่งโทรศัพท์มือถือของลูกสาวไปให้บังแจ็คที่สหรัฐอเมริกา เพราะเชื่อว่าเขาจะช่วยกู้ข้อมูลจากโทรศัพท์ได้

บังแจ็คยืนยันในวันเดียวกันว่า โทรศัพท์ของแตงโมอยู่กับเขาจริง และยอมรับว่าเป็นผู้โพสต์ข้อมูลบางส่วนผ่านเพจ Happy Melon official

หลังจากนั้นมีภาพและข้อความจากโทรศัพท์ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ ทนายเดชาระบุว่า แม่ของแตงโมไม่ได้ต้องการให้บังแจ็คนำข้อมูลเหล่านี้ออกมาเผยแพร่ แต่ส่งโทรศัพท์ไปเพื่อให้ช่วยกู้ข้อมูลเท่านั้น

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บังแจ็คเข้าห้องฉุกเฉิน
FB/Bung Jack

ศาลออกหมายจับบังแจ็ค 2 ข้อหา

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศาลอาญามีนบุรีออกหมายจับบังแจ็ค หลังจากกระติกเข้าแจ้งความกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับตนผ่านโลกออนไลน์

หมายจับระบุ 2 ข้อหา ได้แก่ หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ จากกรณีนำภาพของผู้อื่นที่ผ่านการสร้าง ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่อาจทำให้เจ้าของภาพเสียชื่อเสียงหรือได้รับความอับอาย

บังแจ็คยังอยู่ต่างประเทศในช่วงที่ศาลออกหมายจับ จึงยังไม่ได้ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการตามหมายจับในประเทศไทย

ก.ค. 69 พบชื่อบังแจ็คอยู่ในความควบคุมของ ICE

เดือนกรกฎาคม 2569 เพจ Bung Jack แจ้งว่า ไม่สามารถติดต่อบังแจ็คได้นานเกือบ 2 สัปดาห์

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วันที่ 26 กรกฎาคม เพจ CSI LA เปิดเผยผลค้นจาก Online Detainee Locator System ของ ICE ซึ่งแสดงชื่อ RAJA ZULQARNAIN HAIDER พร้อมสถานะ In ICE Custody

ข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่ระบุว่า บังแจ็คอยู่ที่ Northwest ICE Processing Center เมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน แต่ไม่ได้ระบุสาเหตุที่ ICE ควบคุมตัวเขา

ล่าสุดเพจแจ้งถูกส่งห้องฉุกเฉิน

วันที่ 1 กันยายน 2569 เพจ Bung Jack แจ้งว่า บังแจ็คถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินด้วย ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด พร้อมระบุว่าการติดต่อและติดตามอาการทำได้ยาก

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเขาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลใด หรือมีอาการล่าสุดเป็นอย่างไร และยังไม่พบคำยืนยันจากโรงพยาบาล แพทย์ หรือ ICE เกี่ยวกับอาการป่วยของเขา

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 17:35 น.
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