ด่วน! ยิงกันในงานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาว รีบพาตัว “ทรัมป์” ออกจากที่เกิดเหตุ
ยิงกันในงานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาว ในโรงแรมกรุงวอชิงตัน เจ้าหน้าที่รีบพาตัวทรัมป์ออกจากที่เกิดเหตุ ยืนยันทุกคนปลอดภัย
เมื่อวันที่ 26 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุยิงกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวภายในโรงแรมฮิลตัน ในกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯเข้าร่วมด้วย และอยู่บนเวที
นายทรัมป์เขียนลงทรูธโซเชียลในเวลาต่อมาว่า มือปืนถูกควบคุมตัวแล้ว ซึ่งผู้นำสหรัฐฯระบุอีกว่าตนเอง สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง รองประธานาธิบดี และสมาชิกในสภาทั้งหมดปลอดภัย โดยนายทรัมป์ถูกนำตัวออกจากโรงแรมแล้ว แม้ว่าเขาอยากจะให้งานเลี้ยงดำเนินต่อก็ตาม
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และยังไม่มีรายละเอียดแน่ชัดถึงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงรายละเอียดของมือปืนว่าเป็นใคร หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
