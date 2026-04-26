ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ยิงกันในงานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาว รีบพาตัว “ทรัมป์” ออกจากที่เกิดเหตุ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 เม.ย. 2569 08:55 น.| อัปเดต: 26 เม.ย. 2569 09:03 น.
ยิงกันในงานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาว ในโรงแรมกรุงวอชิงตัน เจ้าหน้าที่รีบพาตัวทรัมป์ออกจากที่เกิดเหตุ ยืนยันทุกคนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุยิงกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวภายในโรงแรมฮิลตัน ในกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯเข้าร่วมด้วย และอยู่บนเวที

นายทรัมป์เขียนลงทรูธโซเชียลในเวลาต่อมาว่า มือปืนถูกควบคุมตัวแล้ว ซึ่งผู้นำสหรัฐฯระบุอีกว่าตนเอง สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง รองประธานาธิบดี และสมาชิกในสภาทั้งหมดปลอดภัย โดยนายทรัมป์ถูกนำตัวออกจากโรงแรมแล้ว แม้ว่าเขาอยากจะให้งานเลี้ยงดำเนินต่อก็ตาม

ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และยังไม่มีรายละเอียดแน่ชัดถึงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงรายละเอียดของมือปืนว่าเป็นใคร หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพมือปืนยิงงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว “ทรัมป์” เชื่อต้องการสังหาร “คนดัง”

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงเม็กซิโกหายตัวปริศนา ตำรวจเกือบหาไม่เจอ เพราะรูปไม่เหมือนตัวจริง

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” หัวเราะบอกไร้สาระ หลังมีคนตั้งข้อสังเกตโมเดลขังส้มในห้องทำงาน

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีอพยพ “ทรัมป์” หลังเกิดเหตุยิงปืนในงานเลี้ยงผู้สื่อข่าว คุมมือปืนได้แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ยิงกันในงานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาว รีบพาตัว “ทรัมป์” ออกจากที่เกิดเหตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรุงเทพเตือน ค่าดัชนีความร้อน 26 เม.ย. อยู้ในระดับอันตราย 42-51.9 องศาฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชี้แจงหลัง “อ.ปานเทพ-แม่” ยื่นเอกสารเพิ่มเติมคดี “แตงโม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มติดอาวุธวางระเบิดทางด่วนโคลอมเบีย เสียชีวิต 14 ศพ เจ็บ 38

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องเล่นเชือกขาดกลางอากาศ กลางงานแฟร์สเปน บาดเจ็บ 4 ราย (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมทางหลวงชนบท ลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดพลังงาน เริ่ม 1 พ.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มจีน ขับรถหรูพุ่งชน KFC ซอยสุขุมวิท 62 บาดเจ็บ 6 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 26 4 69 ดูดวง

ดูดวงรายวัน 12 ราศี พลังบวกดึงดูดโชค คิดดีทำดีเห็นผลทันตา โอกาสมาถึงหน้าบ้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษา ป.เอก ถูกฆ่าหั่นศพ ตร.บุกรวบ รูมเมตหนุ่ม สอบเครียด เหยื่ออีกคนยังสูญหาย ข่าว

นักศึกษา ป.เอก ถูกฆ่าหั่นศพ ตร.บุกรวบ รูมเมตหนุ่ม สอบเครียด เหยื่ออีกรายยังสูญหาย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชื้อดุมาก! หนุ่มนศ. เรียนต่อเมืองนอก เยื่อหุ้มสมองอักเสบพันธุ์ใหม่ ดับใน 24 ชม. ข่าวต่างประเทศ

เชื้อดุมาก! หนุ่มนศ. เรียนต่อเมืองนอก เยื่อหุ้มสมองอักเสบพันธุ์ใหม่ ดับใน 24 ชม.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปเสื่อม ฝรั่งรัสเซีย ราดนมกลางร้านสะดวกซื้อ สุดสกปรก ไม่เกรงกลัวกฎหมายไทย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ สถาบันพระปกเกล้า แจงดรามาเชิญ &quot;ม้า อรนภา&quot; เป็นกรรมการคัดเลือกผู้นํายุคใหม่ ข่าว

เลขาฯ สถาบันพระปกเกล้า แจงดรามาเชิญ “ม้า อรนภา” เป็นกรรมการคัดเลือกผู้นํายุคใหม่

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการเพลงลูกทุ่งเศร้า นักร้องสาว วัย 49 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าโวย ข้าวผัดห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ โซเชียลเสียงแตกแห่ขอพิกัด ข่าว

ลูกค้าโวย ข้าวผัดห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ โซเชียลเสียงแตก แห่ขอพิกัดร้านเด็ด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลือ! แยม ฐปณีย์ ถูกช่อง 3 เลิกจ้าง เจ้าตัวแจงสถานะ กิตติ สิงหาปัด ช่วยยืนยันอีกเสียง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจสลาย! ลูกชาย &quot;โรสแมรี่&quot; ถูกเพื่อนล่วงละเมิดทางเพศ คู่กรณีขอผ่อนจ่ายเยียวยา 2 ปี บันเทิง

ใจสลาย! ลูกชาย โรสแมรี่ ถูกเพื่อนล่วงละเมิดทางเพศ คู่กรณีขอผ่อนจ่ายเยียวยา 2 ปี

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ้ง 3 ข้อหา คนขับสิบล้อ อ้างเบรกแตก-ถนนลื่น ชนระนาวดับ 1 เจ็บเพียบ ตรวจเจอ &quot;ฉี่ม่วง&quot; ข่าว

แจ้ง 3 ข้อหา คนขับสิบล้อ อ้างเบรกแตก-ถนนลื่น ชนระนาวดับ 1 เจ็บเพียบ ตรวจเจอ “ฉี่ม่วง”

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฮือฮา ม้า อรนภา พลิกบทบาท นั่งแท่นกรรมการสถาบันพระปกเกล้า เฟ้นหาสุดยอดผู้นำ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบรอันตัน ร่ำไห้สูญเสียคุณพ่อ &quot;ตัน อาบาห์&quot; จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 90 ปี บันเทิง

ไบรอันตัน ร่ำไห้สูญเสียคุณพ่อ “ตัน อาบาห์” จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 90 ปี

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ขนลุก! งูเข้าบ้าน แม่แก้ว แม่ของณเดชน์ ในวันพระ แฟนคลับแห่ถามหาบ้านเลขที่

1 วัน ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อนุทิน” หัวเราะบอกไร้สาระ หลังมีคนตั้งข้อสังเกตโมเดลขังส้มในห้องทำงาน

เผยแพร่: 26 เมษายน 2569

กรุงเทพเตือน ค่าดัชนีความร้อน 26 เม.ย. อยู้ในระดับอันตราย 42-51.9 องศาฯ

เผยแพร่: 26 เมษายน 2569

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชี้แจงหลัง “อ.ปานเทพ-แม่” ยื่นเอกสารเพิ่มเติมคดี “แตงโม”

เผยแพร่: 26 เมษายน 2569

ระทึก! เครื่องเล่นเชือกขาดกลางอากาศ กลางงานแฟร์สเปน บาดเจ็บ 4 ราย (คลิป)

เผยแพร่: 26 เมษายน 2569
