หญิงเม็กซิโกหายตัวปริศนา ตำรวจเกือบหาไม่เจอ เพราะรูปไม่เหมือนตัวจริง
หญิงเม็กซิโกหายตัวปริศนา ตำรวจเกือบหาไม่เจอ เพราะรูปไม่เหมือนตัวจริง ผู้เชี่ยวชาญเตือนอย่าใช้ AI หรือฟิลเตอร์ เพราะตำรวจทำงานลำบาก
เมื่อวันที่ 25 เมษายน เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่าถึงเคสไวรัลในประเทศเม็กซิโก ภายหลังจากที่ปฏิบัติการค้นหาหญิงวัย 30 ปีที่สูญหายเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากรูปที่ใช้เป็นรูปจากฟิลเตอร์และไม่เหมือนตัวจริง
โดยหญิงคนดังกล่าวคือ เกรเซีย กัวดาลูป โอเรนเทส เมนโกซ่า วัย 30 ปีสูญหายไปตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ในรัฐเชียปัส ซึ่งหลังจากที่ครอบครัวได้แจ้งความกับตำรวจ เจ้าหน้าที่ก็ได้นำรูปจากโซเชียลของเธอมาใช้ ทว่ารูปที่เธอลงโซเชียลไม่ใช่รูปที่เหมือนของเธอและทำให้ปฏิบัติการเป็นไปอย่างยากลำบาก
เคราะห์ดีที่หญิงคนดังกล่าวถูกพบตัวนในเวลาต่อมา โดยเธอถูกพบที่ทางด่วนในฮีกิปิลาส และทางเจ้าหน้าที่ยังคงคุมขังเธอเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหายตัวครั้งนี้ต่อไป
อย่างไรก็ตามคดีดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลว่าการใช้ฟิลเตอร์หรือใช้ AI ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานล่าช้า และในดคดีหายตัว ทุกวินาทีมีค่าและอาจจะตัดสินชะตาชีวิตของผู้สูญหายได้
