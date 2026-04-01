ตรวจหวยออมสิน 1 เม.ย. 69 ชมถ่ายทอดสด ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด
ธนาคารออมสินประกาศผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 เมษายน 2569 ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท เช็กผลทุกอันดับที่นี่
วันพุธที่ 1 เมษายน 2569 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำเดือนเมษายน ผู้ถือสลากสามารถติดตามผลรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของ GSB Society และ NBT2HD
สลากออมสินพิเศษ 2 ปี มีหน่วยละ 100 บาท ผู้ซื้อมีสิทธิลุ้นรางวัลทุกเดือนต่อเนื่องนาน 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท พร้อมรางวัลอื่นอีกหลายอันดับ เงินรางวัลและดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี เมื่อฝากครบกำหนดอายุ ธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ
สำหรับผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง อันดับละ 10,000 บาท
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง อันดับละ 3,000 บาท
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง อันดับละ 1,000 บาท
เลขท้าย 6 ตัว อันดับละ 200 บาท
ผู้ถือสลากสามารถตรวจผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน (psc.gsb.or.th) หรือแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีพบสลากครบกำหนดอายุแล้ว สามารถติดต่อถอนเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด เวลา 10.30 น. ได้แก่ เฟซบุ๊ก GSB Society และ ยูทูบ NBT2HD
