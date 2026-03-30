สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ที่ 30 ย้อน 6 งวด เปิดดวงหวยลาว 30 มี.ค. 69 เช็กฤกษ์เศรษฐีหนุนนำ
ผลหวยลาวออกวันจันทร์ที่ 30 ตรวจเลขที่ออก 6 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว ย้อนหลัง 6 งวดในปี 2568-2569 พร้อมเฉพาะเลขเด็ดและแนวโน้มสถิติ เช็กฤกษ์เศรษฐีหนุนนำ มหัทธโนฤกษ์
หวยลาวออกรางวัลอย่างสม่ำเสมอในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ทุกสัปดาห์ โดยจำนวนคนสนใจติดตามผลรางวัลนั้นไม่ได้ลดลงเลย โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบวิเคราะห์เลขเด็ดจากการดูสถิติการออกรางวัลในอดีต ในบทความนี้ เราได้รวบรวมสถิติหวยลาวออกวันจันทร์ที่ 30 มาให้คุณผู้อ่าน พร้อมดูเลขที่ออกในแต่ละงวด ไม่ว่าจะเป็นเลขท้าย 4 ตัว 3 ตัว หรือ 2 ตัว ตามลำดับ
สถิติผลหวยลาวออกวันจันทร์ที่ 30 ปี 2568-2569
จากการตรวจสถิติการออกรางวัลหวยลาวในวันจันทร์ที่ 30 ของแต่ละเดือน เราสามารถดึงข้อมูลออกมาได้ดังนี้
|งวดวันที่
|เลข 6 ตัว
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|30 มิถุนายน 2568
|565673
|5673
|673
|73
|30 กันยายน 2567
|262811
|2811
|811
|11
|30 สิงหาคม 2567
|282764
|2764
|764
|64
|30 พฤษภาคม 2568
|212146
|2146
|146
|46
|30 เมษายน 2568
|330702
|0702
|702
|02
|30 กรกฎาคม 2568
|282872
|2872
|872
|72
- เลข 6 ตัว ผลรางวัลหวยลาวทั้งหมด 6 หลัก
- เลข 4 ตัว เลขท้าย 4 ตัว (นิยมใช้มากที่สุด)
- เลข 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
- เลข 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
สถิติเบื้องต้นจากการวิเคราะห์
- เลขที่ออกบ่อย (2 ตัวท้าย) 73, 15, 64, 02, 72
- เลขที่ออกน้อย (2 ตัวท้าย) 11, 46, 89
- เลข 3 ตัวที่เข้ามา 2 ครั้ง 673 (ปรากฏในเดือนมิถุนายน 2568 สองครั้ง)
วิเคราะห์ฤกษ์มงคลประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569
จากการตรวจสอบปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย พบจุดที่น่าสนใจและส่งผลโดยตรงต่อผู้ที่กำลังรอคอยผลประกาศรางวัลหวยลาวพัฒนาในค่ำคืนนี้ ดังนี้
1. ช่วงเวลาทอง “มหัทธโนฤกษ์” (ฤกษ์เศรษฐี)
จุดเด่นที่สุดของวันนี้คือการเปลี่ยนผ่านของฤกษ์บน ในช่วงเช้าดวงจันทร์จะเสวย “ทลิทโทฤกษ์” ซึ่งหมายถึงผู้แสวงหา หรือผู้ขอ แต่เมื่อถึงเวลา 14:17 น. ดวงจันทร์จะเคลื่อนเข้าสู่ “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งแปลว่า ฤกษ์แห่งเศรษฐีและผู้มีทรัพย์ ถือเป็นจังหวะเวลาที่ส่งเสริมเรื่องการเงินและโชคลาภอย่างมาก การที่หวยลาวพัฒนาออกรางวัลในช่วงค่ำ จึงตกอยู่ในช่วงเวลาของฤกษ์เศรษฐีพอดี
2. ฤกษ์ล่าง “มหาสิทธิโชค”
วันดวงเกณฑ์ฤกษ์ล่างในวันนี้ตกตำแหน่ง “มหาสิทธิโชค” ซึ่งตามตำราโหราศาสตร์หมายถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ถือเป็นวันดีที่เหมาะสำหรับการริเริ่ม แสวงหาความสำเร็จ หรือการลงทุนเพื่อหวังผลกำไร
3. แนวทางตัวเลขจากดวงดาว
เมื่อดูจากการโคจรและตำแหน่งของดวงดาวในวันนี้ มีการกระจุกตัวของกลุ่มดาวสำคัญใน 2 ราศี ได้แก่ ราศีกรกฎ (ดาวอังคาร-๓, ราหู-๘, เกตุ-๙) และราศีมีน (ดวงอาทิตย์-๑, ดาวพุธ-๔, ดาวเสาร์-๗) ประกอบกับเป็นวันจันทร์ (กำลังดาว-๒) และตรงกับเดือนห้า (๕)
ผู้ที่กำลังหาแนวทางตัวเลขสำหรับหวยลาววันนี้ อาจพิจารณาตัวเลขเด่นจากอิทธิพลดวงดาว ได้แก่ 2, 5, 8, 9 หรือกลุ่มเลข 1, 4, 7 เป็นตัวเลือกในการเสี่ยงโชค
(หมายเหตุ การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงความเชื่อตามหลักโหราศาสตร์ ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สถิติหวยลาวออกวันที่ 27 ย้อนหลัง 28 งวด ชนฤกษ์วันธงชัย-ราชาฤกษ์ 27 มี.ค. 69
- หวยลาววันนี้ออกอะไร 27/3/69 อัปเดตผลรางวัล 6 ตัว งวดประจำวันศุกร์
- สถิติหวยลาวออกวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 25 มี.ค. 69 ตรงฤกษ์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย
