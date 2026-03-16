ข่าวต่างประเทศ

โป๊ะแตก? คลิป เนทันยาฮู จิบกาแฟสยบข่าวตาย AI Grok ฟันธงเป็น ดีปเฟก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 15:39 น.
58
โป๊ะแตก? คลิปเนทันยาฮูจิบกาแฟสยบข่าวตาย AI Grok ฟันธงเป็น ดีปเฟก

ชตบอต Grok และชาวเน็ตจับผิดคลิปวิดีโอนายกฯ อิสราเอลนั่งร้านกาแฟโชว์ 5 นิ้ว พบจุดผิดปกติเพียบ ทั้งโครงหน้าเปลี่ยนรูปและกาแฟฝืนแรงโน้มถ่วง ชี้ชัดเป็นคลิป AI สร้างภาพปลอม

จากกรณีที่ นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล โพสต์คลิปวิดีโอสั่งกาแฟที่ร้านริมทางเพื่อสยบข่าวลือเรื่องการเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คลิปนี้กลับเผชิญการตรวจสอบอย่างหนักจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย หลายคนเชื่อว่าคลิปนี้คือเทคโนโลยีปลอมแปลงใบหน้าหรือ ดีปเฟก (Deepfake) ที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

แชตบอต Grok ยืนยันเป็นคลิป AI 100%

ระบบปัญญาประดิษฐ์ Grok ของแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์เดิม) ตอบคำถามผู้ใช้งานเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคลิปวิดีโอนี้ Grok ยืนยัน 100 เปอร์เซ็นต์ว่าคลิปนี้คือวิดีโอดีปเฟกที่สร้างจาก AI ขั้นสูง แชตบอตอธิบายว่าสถานการณ์ที่ผู้นำประเทศมานั่งคุยเรื่องปฏิบัติการลับในเลบานอนและอิหร่านกลางร้านกาแฟสาธารณะเป็นเรื่องแต่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นจริง โพสต์ต้นทางยังระบุชัดเจนว่าใช้เทคโนโลยี AI ที่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ชาวเน็ตจับโป๊ะภาพผิดธรรมชาติ

ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียร่วมกันวิเคราะห์และพบจุดผิดปกติหลายแห่งในวิดีโอ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการสร้างภาพด้วย AI ดังนี้

  • ใบหน้าเปลี่ยนรูป โครงหน้าของเนทันยาฮูเปลี่ยนจากทรงกลมเป็นทรงรีอย่างชัดเจนเมื่อเขาก้มมองแก้วกาแฟ
  • กาแฟฝืนแรงโน้มถ่วง น้ำกาแฟในแก้วมีลักษณะผิดธรรมชาติและไม่เคลื่อนไหวตามหลักฟิสิกส์
  • กระเป๋าวิเศษ รูปร่างของกระเป๋าเสื้อดูผิดแปลกไปจากความเป็นจริง
  • บุคคลปริศนา มีลูกค้ายืนสวมหน้ากากอนามัยอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์พนักงานอย่างผิดบริบท

เนื้อหาในคลิปและการแก้ข่าว

วิดีโอต้นฉบับแสดงภาพเนทันยาฮูอยู่ที่ร้าน The Sataf ในเขตเนินเขาเยรูซาเลม เขาพูดติดตลกว่าเขา ตายเพราะกาแฟ และท้าให้คนดูนับนิ้วมือทั้งสองข้างเพื่อสยบข่าวลือเรื่องคลิป AI 6 นิ้วก่อนหน้านี้

สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการณ์ตอบโต้ว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมและนายกรัฐมนตรียังสบายดี ในขณะเดียวกัน ร้านคาเฟ่ The Sataf โพสต์รูปภาพยืนยันการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีบนอินสตาแกรม เพื่อช่วยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง

เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสับสนวุ่นวายของสงครามข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี Deepfake พัฒนาจนมีความสมจริงสูงมาก ประชาชนและระบบ AI เองยังต้องเผชิญความยากลำบากในการแยกแยะระหว่างภาพถ่ายจริงกับภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ทีมข่าว The Thaiger ได้ลองนำคลิปวิดีโอของ นายเบนจามิน เนทันยาฮู ไปให้ Gemini Ai ลองตรวจสอบและวิเคราะห์ว่า คลิปดังกล่าวมาจากการสร้างด้วยโปรแกรมเอไอหรือไม่ ทางด้าน Gemini ได้ให้คำตอบว่า

“คลิปวิดีโอนี้ เป็นวิดีโอจริง ไม่ได้สร้างจาก AI ครับ บุคคลในวิดีโอคือ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล คลิปนี้ถูกโพสต์ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียทางการของเขา (เช่น X และ Telegram) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2026 โดยเป็นเหตุการณ์ขณะที่เขาไปเยือนร้านกาแฟแห่งหนึ่งใกล้กรุงเยรูซาเลม

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือแพร่สะพัดในโลกออนไลน์ว่าเนทันยาฮูเสียชีวิตแล้ว โดยมีการนำวิดีโอแถลงการณ์ก่อนหน้าของเขาไปจับผิดและอ้างว่ามี “นิ้วที่หก” โผล่มา ซึ่งทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดว่ารัฐบาลอิสราเอลใช้วิดีโอ AI (Deepfake) เพื่อปกปิดข่าวการเสียชีวิต

คลิปที่ร้านกาแฟนี้จึงถูกถ่ายทำขึ้นเพื่อ สยบข่าวลือ ดังกล่าวโดยตรง ในคลิปเขาใช้คำสแลงภาษาฮีบรูที่แปลได้ความหมายทำนองว่า “ผมอยากกินกาแฟจะตายอยู่แล้ว” (I’m dying for coffee) เพื่อเป็นการเล่นคำล้อเลียนข่าวลือเรื่องที่เขาเสียชีวิต

จุดสำคัญคือช่วงที่เขาตั้งใจยกมือขึ้นมาโชว์ให้กล้องเห็นและถามว่า “คุณอยากนับจำนวนนิ้วไหม?” (สังเกตได้ในช่วงวินาทีที่ 0:10 เป็นต้นไป) เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าเขามีนิ้วมือ 5 นิ้วตามปกติ และยืนยันว่าเขาคือตัวจริง ไม่ใช่วิดีโอ AI อย่างที่ลือกัน

แม้ว่าหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไป จะมีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบางส่วนพยายามตั้งข้อสังเกตผิด ๆ ว่าคลิปนี้ก็เป็น AI อีก แต่สำนักข่าวระดับโลกและหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ยืนยันตรงกันว่านี่คือเหตุการณ์จริงและการปรากฏตัวจริงของเขาครับ”

ทีมข่าว The Thaiger ได้ลองนำคลิปวิดีโอของ นายเบนจามิน เนทันยาฮู ไปให้ Gemini Ai ลองตรวจสอบ
Gemini

ข้อมูลจาก : NDTV

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 15:39 น.
58
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

