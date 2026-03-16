ก.พลังงาน ยืนยัน สต็อกน้ำมันเพียงพอ 96 วัน นายกฯ สั่งเร่งเติมปั๊มสกัดขาดแคลน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ยืนยัน สต็อกน้ำมันไทยมีเพียงพอ 96 วัน วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก นายกฯ สั่งด่วนเร่งกระจายน้ำมันเข้าปั๊ม
วันที่ 16 มี.ค. 2569 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ แม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังมีความไม่แน่นอน
โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา กรมธุรกิจพลังงานได้ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันทั่วประเทศ รวม 53 คลัง 589 ถัง พบว่ามีน้ำมันสำรองเพื่อการค้าอยู่ประมาณ 1,400 ล้านลิตร และมีน้ำมันสำรองตามกฎหมายอีกประมาณ 3,400 ล้านลิตร รวมคิดเป็นปริมาณสำรองสำหรับใช้ในประเทศได้ประมาณ 39 วัน
นอกจากนี้ ยังมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งเข้าสู่ประเทศไทย คิดเป็นปริมาณสำรองอีกประมาณ 27 วัน และมีปริมาณน้ำมันที่ได้ทำสัญญาจัดหาไว้แล้วอีกประมาณ 30 วัน รวมแล้วประเทศไทยมีน้ำมันรองรับการใช้ขั้นต่ำรวมประมาณ 96 วัน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่า ปริมาณน้ำมันดังกล่าวเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ประชาชนจำนวนมากเร่งเข้าเติมน้ำมันตามสถานีบริการ ทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้บางพื้นที่เริ่มเกิดปัญหาด้านการขนส่งน้ำมัน
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการจัดส่งน้ำมันให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในสถานีบริการ และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ
