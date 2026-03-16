วิกฤตน้ำมันลามยันคนตาย วัดปิดเมรุชั่วคราว เหตุไม่มีน้ำมัน
เรื่องเดือดร้อนใจสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ จากวิกฤตขาดแคลนน้ำมัน วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ต้องออกประกาศ “ปิดเมรุชั่วคราวและงดรับศพ” อย่างกะทันหัน เนื่องจากทางวัดกำลังเผชิญปัญหาไม่มีน้ำมันใช้สำหรับเดินเครื่องเตาเผาศพ
พระครูสมุห์กิตติชัย รองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพนม ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ พร้อมอธิบายสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้สังคมได้เข้าใจสถานการณ์ ว่าเตาเผาศพของวัดเป็นระบบปลอดมลพิษที่ต้องใช้น้ำมันทำงานควบคู่กับไฟฟ้า การเผาศพ 1 ครั้งจะต้องใช้น้ำมันมากถึง 90 ลิตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายราว 3,000 บาท
ปกติวัดจะซื้อสำรองไว้ครั้งละไม่เกิน 100 ลิตร แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในพื้นที่มีมาตรการเข้มงวด จำกัดให้เติมได้ครั้งละไม่เกิน 500 บาท ที่สำคัญคือ “ไม่อนุญาตให้เติมใส่ภาชนะหรือแกลลอนเด็ดขาด” ทำให้วัดไม่สามารถซื้อน้ำมันมาตุนไว้ใช้งานได้
ปัญหานี้สร้างความกังวลอย่างมาก โดยเฉพาะกับครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพราะที่ผ่านมาวัดแห่งนี้เป็นที่พึ่งหลักในการสงเคราะห์เผาศพไร้ญาติ เฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10 ศพ หากปัญหายังยืดเยื้อ กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับความเดือดร้อนหนักที่สุด
ทางออกชั่วคราว ที่ยังตีบตัน ทางวัดระบุว่า หากเจ้าภาพงานศพสามารถไปจัดหาน้ำมันมาเองได้ วัดก็ยินดีจะดำเนินการเผาศพให้ตามปกติ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ชาวบ้านทั่วไปก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการซื้อน้ำมันใส่แกลลอนจากปั๊มน้ำมันเช่นเดียวกันกับทางวัด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รัฐบาลเตือน ระวังมิจฉาชีพส่งข้อความ หลอกเติมน้ำมันฟรี เหยื่อสูญเงินรวมนับแส
- รองผู้ว่าพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันแบบไม่ทันตั้งตัว พบน้ำมันหมดจริง
- “พิพัฒน์” ยืนยันน้ำมันไม่ได้ขาดแคลน ยังมีน้ำมันใช้กว่า 90 วัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: