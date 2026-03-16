ผ่าสมรภูมิอสังหาฯ ปี 2569 ซื้อคอนโด ยังไงให้รอด กลางสงครามอิหร่าน

การเงินเศรษฐกิจ

Aindravudh เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 12:44 น.
54
ผ่าสมรภูมิอสังหาฯ ปี 2569 ซื้อบ้าน คอนโด ยังไงให้รอด กลางสงครามอิหร่าน

เศรษฐกิจโลกในปี 2569 จู่ๆ ต้องเจอกับบททดสอบหนักหน่วงที่สุดในรอบหลายสิบปี หลังสหรัฐอเมริกา อิสราเอล ผนึกกำลังถล่มอิหร่าน เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ต่อมาอิหร่านตอบโต้ด้วยการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่าปัจจุบันจะกลัมาเปิดแล้ว แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ว่าจะไม่ถูกโจมตี

ช่องแคบฮอร์มุซ มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อระบบเศรษฐกิจโลก เพราะปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบรวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลวกว่าร้อยละ 20 ของทั้งโลกต้องเดินเรือผ่านเส้นทางนี้ ทำให้หลายฝ่ายหวั่นกันว่า ในไม่ช้านี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะยานจาก 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขึ้นไปแตะระดับเกือบ 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับเหนือ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ประเทศไทย ผู้นำเข้าพลังงานรายใหญ่ ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ต้นทุนการนำเข้าพลังงานของไทยคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รัฐบาลไทยกักตุนน้ำมันสำรองให้เพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศ 90 ถึง 100 วัน

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยกำลังขาดสภาพคล่องอย่างหนัก กลับมาติดลบ 786 ล้าน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจประเมินว่ากองทุนน้ำมันจะทนแบกรับภาระอุดหนุนราคาดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตรได้อีกเพียง 40 ถึง 68 วันเท่านั้น หากรัฐบาลหยุดอุดหนุนราคาพลังงาน อัตราเงินเฟ้อในประเทศจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

บริษัทขนาดใหญ่ในไทยเริ่มระงับการรับคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าจากปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน ปัจจัยลบทั้งหมดนี้กดดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยอาจเติบโตเพียงร้อยละ 1.0 ถึง 1.4 ตลอดปี 2569

นโยบายการเงินของไทยเองก็มีความท้าทายอย่างมากในปีนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.00 ต่อปี คณะกรรมการนโยบายการเงินต้องการบรรเทาภาระหนี้สินให้ภาคธุรกิจ ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกากลับชะลอการลดดอกเบี้ย

ตลาดประเมินว่าสหรัฐอเมริกาจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ตลอดปี 2569 ส่วนต่างดอกเบี้ยที่กว้างขึ้นทำให้เงินทุนไหลออกจากประเทศไทย ศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงไปทดสอบระดับ 34 ถึง 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ การอ่อนค่าของเงินบาททำให้ต้นทุนการนำเข้าวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นตามไปด้วย

ราคาน้ำมันในตลาดโลก ช่วงสงครามอิหร่าน
AP Photo/Lindsey Wasson

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย เติบโตแบ่งเป็น 2 ขั้ว

หนี้ครัวเรือนไทยสะสมเรื้อรังจนทะลุร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ธนาคารพาณิชย์ยกระดับความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อสู่ระดับสูงสุด อัตราการปฏิเสธสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยพุ่งสูงถึงร้อยละ 40 ถึง 70 ที่อยู่อาศัยระดับราคา 1 ถึง 2 ล้านบาทเจอกับอัตราการปฏิเสธสินเชื่อทะลุร้อยละ 70

ธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธให้สินเชื่อแม้กระทั่งกลุ่มผู้มีรายได้ 1 ล้านบาทต่อเดือนหากรายได้นั้นไม่มีความสม่ำเสมอ ภาระหนี้เดิมที่ผู้กู้มีอยู่คือปัจจัยหลักที่ทำให้ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ยังคงตึงตัวในกรอบร้อยละ 6.30 ถึง 7.10

ต้นทุนวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก

หมวดปูนซีเมนต์ปรับราคาขึ้นร้อยละ 6.0 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตปรับราคาขึ้นร้อยละ 0.9 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากความต้องการทองแดงในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด หมวดเหล็กปรับราคาลดลงร้อยละ 2.5 เนื่องจากประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ทุ่มตลาดระบายสินค้า

รัฐบาลไทยพยายามกระตุ้นตลาดโดยขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เหลือร้อยละ 0.01 มาตรการนี้ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาประเมินและราคาซื้อขายไม่เกิน 7 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจดจำนองปรับลดเหลือร้อยละ 0.01 สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท รัฐบาลขยายเพดานราคาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มกำลังซื้อระดับกลางถึงบนที่เริ่มชะลอตัว ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องลดการเปิดโครงการใหม่เพื่อเร่งระบายสต็อกบ้านคงค้าง

กลยุทธ์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในปี 2569 เน้นเก็งกำไรตลาดบน

การซื้อบ้าน คอนโด ที่ดิน ต้องอาศัยความระมัดระวังขั้นสูงสุด นักวิเคราะห์ของ Fazfwaz ประเทศไทย บริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ (PropTech) ชั้นนำของไทย แนะนำว่า ระยะนี้ไม่ควรลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทในพื้นที่ชานเมือง เพราะมีอุปทานล้นตลาดอย่างรุนแรง ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อผู้ซื้อในกลุ่มนี้มากที่สุด

ตลาดบ้านแนวราบก็ประสบปัญหาหนักเช่นกัน ยอดขายบ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 28 ยอดขายทาวน์เฮาส์ตกต่ำลงถึงร้อยละ 31 การขยายเมืองโดยไม่มีโครงข่ายรถไฟฟ้าทำให้ต้นทุนการเดินทางพุ่งสูง ผู้บริโภคปฏิเสธการซื้อบ้านที่ต้องใช้เวลาเดินทางเข้าเมืองนาน 1 ถึง 1.5 ชั่วโมง

แนะนำซื้อ คอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักชัวรีในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุน ย่านสุขุมวิท สีลม สาทร มีข้อจำกัดเรื่องที่ดินแบบถือกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ทำให้มีโครงการใหม่เกิดขึ้นน้อย ดัชนีราคาคอนโดมิเนียมใหม่ในพื้นที่แกนกลางปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4

นักลงทุนชาวจีนเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์กลุ่มนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงจากประเทศตนเอง โครงสร้างประชากรศาสตร์ไทยเปลี่ยนเข้าสู่ยุคที่คนนิยมเช่าบ้านแทนการซื้อ ประชากรกลุ่มเจเนอเรชันซีและเจเนอเรชันวายมากกว่าร้อยละ 66 เลือกวิถีชีวิตแบบเช่าที่อยู่อาศัย การซื้อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพื่อปล่อยเช่าจะสร้างผลตอบแทนให้คุณได้อย่างสม่ำเสมอ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ทำเลทองอีกแห่งคือบ้านพักตากอากาศระดับลักชัวรีในจังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย ความขัดแย้งในโลกตะวันตกกระตุ้นให้เศรษฐีชาวรัสเซีย ยุโรป จีน หลั่งไหลเข้ามาซื้อบ้านหลังที่สองในไทย ตลาดวิลล่าในภูเก็ตเปลี่ยนจากสถานที่พักผ่อนเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุน วิลล่าหรูสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่ารายปีได้สูงถึงร้อยละ 5 ถึง 8

ขณะที่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม โกดังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม เป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานี้ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนบีบให้บริษัทเทคโนโลยีย้ายฐานการผลิตมายังภูมิภาคอาเซียน เม็ดเงินลงทุนต่างชาติจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ได้รับประโยชน์สูงสุด อัตราพื้นที่ว่างของที่ดินอุตสาหกรรมในเขตนี้ปรับตัวลดลงต่ำกว่าร้อยละ 5 คุณสามารถลงทุนผ่านกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นกลุ่มโลจิสติกส์เพื่อรับกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว

แม้ว่า เศรษฐกิจปี 2569 เต็มไปด้วยความผันผวนไม่แน่นอนจากสงคราม อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ำมัน แต่อสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ดีที่สุดหากคุณเลือกลงทุนอย่างถูกต้อง ใช้ประโยชน์จากมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล โดยไม่ลืมประเมินความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาวของตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตการเงินกับตัวเอง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ &quot;จำเริญ&quot; รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงศาลยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ “จำเริญ” รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน

2 นาที ที่แล้ว
ประชาธิปัตย์ อธิบายเหตุผลงดออกเสียงเลือกประธานสภา ข่าวการเมือง

ประชาธิปัตย์ ยก 4 เหตุผล “งดออกเสียงเลือกประธานสภา” แอบติงปชน.

18 นาที ที่แล้ว
ธนาคารกรุงไทยประกาศผลสลากดิจิทัล L6 และสลาก N3 ประจำงวด 16 มีนาคม 2569 บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ กวาดเงินรางวัลรวม 180 ล้านบาท ตรวจหวย

ตรวจหวย L6 แอปเป๋าตัง 16 มี.ค. 69 สลากดิจิทัลแตก 180 ล้าน รางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ

18 นาที ที่แล้ว
ผ่าสมรภูมิอสังหาฯ ปี 2569 ซื้อบ้าน คอนโด ยังไงให้รอด กลางสงครามอิหร่าน เศรษฐกิจ

ผ่าสมรภูมิอสังหาฯ ปี 2569 ซื้อคอนโด ยังไงให้รอด กลางสงครามอิหร่าน

24 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

24 นาที ที่แล้ว
ดิ๊งค์ กมลชนก ลูกสาวสุรชัย สมบัติเจริญ บันเทิง

“ดิ๊งค์” ลูกสาวคนเล็ก สุรชัย สมบัติเจริญ ฝากถึงพ่อทั้งน้ำตา ขอให้จบเพียงเท่านี้

43 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา&quot; อดีตผู้ว่าฯ แดนใต้ 4 จังหวัด ผลงานเพียบ ข่าวการเมือง

ประวัติ “จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” อดีตผู้ว่าราชการ 4 จังหวัด ภาคใต้ ผลงานเพียบ

47 นาที ที่แล้ว
มดออย โวยคอนโดหรูโคราช โจรยกตู้เซฟ 250 กก. ฉกทรัพย์กว่า 3 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

สรุปคดี มดออย โดนโจรยกตู้เซฟ 250 กก. หายปริศนาจากคอนโด ฉกทรัพย์กว่า 3 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานสภา เผยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 19 มี.ค. ลุ้น “อนุทิน” 292 เสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสู้มะเร็ง โหมงานหวังเลี้ยงครอบครัว ท้องเสียรุนแรงช็อกดับลำพัง ข่าวภูมิภาค

สาวสู้มะเร็ง โหมงานหวังเลี้ยงครอบครัว ท้องเสียรุนแรงช็อกดับลำพัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! ไรเดอร์ ด่าผู้โดยสารอ้วน อ้างรถหนักขับยาก เจอสวนกลับ &quot;พี่ก็ไม่ได้ผอม&quot; ข่าว

ทัวร์ลงยับ! ไรเดอร์ ด่าผู้โดยสารอ้วน หนักรถขับยาก เจอสวนกลับ “พี่ก็ไม่ได้ผอม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยดิจิทัล L6 เป๋าตัง 16 มี.ค. 69 ตรงเป๊ะ วันดิถีธงชัย ตรวจหวย

ตรวจหวยดิจิทัล L6 เป๋าตัง 16 มี.ค. 69 ตรงเป๊ะ วันดิถีธงชัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง &quot;โสภณ&quot; ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ &quot;มัลลิกา-เลิศศักดิ์&quot; รองประธานสภาฯ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โสภณ ซารัมย์” ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ พร้อมด้วย รองประธานสภาฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ็คมี่ วรวัฒน์ ฟ้องหมิ่น อี้ แทนคุณ ปมแฉหลอกลงทุนคริปโตสูญ 1.3 พันล้าน ข่าว

แอ็คมี่ วรวัฒน์ ฟ้องหมิ่น อี้ แทนคุณ ปมแฉหลอกลงทุนคริปโตสูญ 1.3 พันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก? คลิปเนทันยาฮูจิบกาแฟสยบข่าวตาย AI Grok ฟันธงเป็น ดีปเฟก ข่าวต่างประเทศ

โป๊ะแตก? คลิป เนทันยาฮู จิบกาแฟสยบข่าวตาย AI Grok ฟันธงเป็น ดีปเฟก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤต กองทุนน้ำมันฯ ติดลบทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท เซ่นพิษพยุงราคา เศรษฐกิจ

แดงเถือก! กองทุนน้ำมันฯ ติดลบทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท เซ่นพิษพยุงราคา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จิ้งจอกแดง หลงเข้าไปในเรือ เดินทางจากอังกฤษ-สหรัฐฯ ไกล 5 พันกิโลฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต้าห์อู๋-ออฟโรด&quot; น้อมรับผิด หลังดรามา โคฟซีนถ่ายใต้กระโปรง ตามซีรีส์ชื่อดัง บันเทิง

“ต้าห์อู๋-ออฟโรด” น้อมรับผิด หลังดรามา โคฟซีนแอบถ่ายใต้กระโปรง ตามซีรีส์ชื่อดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินฟลูฯ มวยสตรีท เหลืออด! โพสต์โวยทุเรศสุดตั้งแต่เห็นวงการนี้มา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 งวด 16 มี.ค. 69 เช็กสลากตัวเลขสามหลัก ต้อนรับวันดิถีธงชัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด กองทัพอิสราเอล สังหาร 13 ศพในกาซา เด็กน้อย หญิงท้องแฝด ไม่รอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ สั่งงดดูงานต่างประเทศ ประหยัดงบช่วยเหลือด้านวิกฤติพลังงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
20 ลูกเรือมยุนารี ข่าว

ภรรยา 1 ใน 20 ลูกเรืออุ้มลูกร้อเก้อ-ไม่ได้พบสามี จนท.ไม่แจ้งรายละเอียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 มี.ค. ย้อนหลัง 3 ปี วิเคราะห์เลขชน เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 มี.ค. ย้อนหลัง 3 ปี วิเคราะห์เลขชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย-อังกฤษ ปฏิเสธคำขอ “ทรัมป์” ส่งเรือรบที่ช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ &quot;จำเริญ&quot; รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงศาลยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน

ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ “จำเริญ” รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
ประชาธิปัตย์ อธิบายเหตุผลงดออกเสียงเลือกประธานสภา

ประชาธิปัตย์ ยก 4 เหตุผล “งดออกเสียงเลือกประธานสภา” แอบติงปชน.

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
ธนาคารกรุงไทยประกาศผลสลากดิจิทัล L6 และสลาก N3 ประจำงวด 16 มีนาคม 2569 บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ กวาดเงินรางวัลรวม 180 ล้านบาท

ตรวจหวย L6 แอปเป๋าตัง 16 มี.ค. 69 สลากดิจิทัลแตก 180 ล้าน รางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
Back to top button