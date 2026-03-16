ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
เช็กผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 ตรวจสอบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ครบทุกรางวัล พร้อมสถิติย้อนหลัง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 บรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศสามารถนำลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในมือมาตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที ทีมงานได้รวบรวมผลการออกรางวัลทุกประเภททั้ง รางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว มาไว้ให้ตรวจกันอย่างละเอียดครบถ้วนทุกรางวัลในรูปแบบ “ใบเรียงเบอร์”
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มี.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 510 – 983
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 64
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 439 – 954
- รางวัลที่ 1 : 833009
ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มี.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 479 – 504
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 06
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 068 – 837
- รางวัลที่ 1 : 820866
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ก.พ. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 527 – 241
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 07
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 578 – 169
- รางวัลที่ 1 : 340563
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 917 – 195
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 48
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 408 – 041
- รางวัลที่ 1 : 174629
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 – 815
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
- รางวัลที่ 1 : 878972
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 – 694
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 – 765
- รางวัลที่ 1 : 837706
