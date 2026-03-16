เพจดังจวก! โจรในคราบแฟนคลับ ฉกตุ๊กตาจากเอว “โอ๊ค Little John” กลางคอนเสิร์ต
เพจ ตั๋วร้อนป๊อปคอร์นชีส โพสต์ประณามคนร้ายแฝงตัวเป็นผู้ชม ขโมยตุ๊กตาสุดหวงจากเอวศิลปินหนุ่ม โอ๊ค Little John ชี้กล้องจับภาพชัดเจน เตือนรอรับผลกรรม
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ ตั๋วร้อนป๊อปคอร์นชีส โพสต์ข้อความวิจารณ์เหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุขโมยทรัพย์สินของศิลปินกลางงานคอนเสิร์ต คนร้ายแฝงตัวเป็นแฟนเพลงและขโมยตุ๊กตาจากเอวของ โอ๊ค Little John นักร้องหนุ่มชื่อดัง ขณะที่เขากำลังแสดงโชว์และกระโดดลงมาทักทายผู้ชมด้านล่างเวที
แอดมิน ตั๋วร้อนป๊อปคอร์นชีส ระบุว่า ปัจจุบันสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตมีกล้องบันทึกภาพจำนวนมาก ทั้งกล้องวงจรปิด กล้องโทรศัพท์มือถือของผู้ชม และกล้องของทีมงานเบื้องหลัง ทีมงานของโอ๊ค Little John บันทึกภาพศิลปินทุกฝีก้าว กล้องเหล่านี้สามารถจับภาพคนร้ายที่อยู่ใกล้ตัวศิลปินได้อย่างแน่นอน
ผู้โพสต์วิจารณ์ทักษะของคนร้ายว่ามีความชำนาญ ภาพจากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าคนร้ายใช้วิธีแกะตุ๊กตาออกจากเอวศิลปินอย่างแนบเนียนแทนการกระชาก ผู้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายลงมือเหมือนมืออาชีพและอาจเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว
ตุ๊กตาตัวดังกล่าวเป็นของขวัญที่แฟนคลับคนหนึ่งเพิ่งมอบให้ ศิลปินรักและหวงแหนตุ๊กตาตัวนี้มาก การกระทำของคนร้ายจึงทำร้ายความรู้สึกของศิลปินที่ตนเองชื่นชอบอย่างหนัก
ตอนท้ายของโพสต์ เพจตั้งคำถามถึงจิตสำนึกของคนร้าย หากมีคนนำคลิปมาเปิดโปงใบหน้าของคนร้ายในฐานะอาชญากร คนร้ายจะกล้าไปร่วมงานคอนเสิร์ตที่ไหนได้อีก
เหตุการณ์นี้ทำให้แฟนคลับหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและประณามการกระทำของคนร้าย ทุกคนเรียกร้องให้ทีมงานนำภาพจากกล้องมาเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายโดยเร็วที่สุด
อ่านข่าวน่าสนใจอื่นๆ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: