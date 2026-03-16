บันเทิง

เพจดังจวก! โจรในคราบแฟนคลับ ฉกตุ๊กตาจากเอว “โอ๊ค Little John” กลางคอนเสิร์ต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 11:24 น.
โอ๊ค Little John ถูกขโมยตุ๊กตาสุดหวงกลางเวที เพจตั๋วร้อนฯ ประณามคนร้ายรอรับผลกรรม
ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊กเพจ ตั๋วร้อนป๊อปคอร์นชีส

เพจ ตั๋วร้อนป๊อปคอร์นชีส โพสต์ประณามคนร้ายแฝงตัวเป็นผู้ชม ขโมยตุ๊กตาสุดหวงจากเอวศิลปินหนุ่ม โอ๊ค Little John ชี้กล้องจับภาพชัดเจน เตือนรอรับผลกรรม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ ตั๋วร้อนป๊อปคอร์นชีส โพสต์ข้อความวิจารณ์เหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุขโมยทรัพย์สินของศิลปินกลางงานคอนเสิร์ต คนร้ายแฝงตัวเป็นแฟนเพลงและขโมยตุ๊กตาจากเอวของ โอ๊ค Little John นักร้องหนุ่มชื่อดัง ขณะที่เขากำลังแสดงโชว์และกระโดดลงมาทักทายผู้ชมด้านล่างเวที

แอดมิน ตั๋วร้อนป๊อปคอร์นชีส ระบุว่า ปัจจุบันสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตมีกล้องบันทึกภาพจำนวนมาก ทั้งกล้องวงจรปิด กล้องโทรศัพท์มือถือของผู้ชม และกล้องของทีมงานเบื้องหลัง ทีมงานของโอ๊ค Little John บันทึกภาพศิลปินทุกฝีก้าว กล้องเหล่านี้สามารถจับภาพคนร้ายที่อยู่ใกล้ตัวศิลปินได้อย่างแน่นอน

ผู้โพสต์วิจารณ์ทักษะของคนร้ายว่ามีความชำนาญ ภาพจากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าคนร้ายใช้วิธีแกะตุ๊กตาออกจากเอวศิลปินอย่างแนบเนียนแทนการกระชาก ผู้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายลงมือเหมือนมืออาชีพและอาจเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว

ตุ๊กตาตัวดังกล่าวเป็นของขวัญที่แฟนคลับคนหนึ่งเพิ่งมอบให้ ศิลปินรักและหวงแหนตุ๊กตาตัวนี้มาก การกระทำของคนร้ายจึงทำร้ายความรู้สึกของศิลปินที่ตนเองชื่นชอบอย่างหนัก

ตอนท้ายของโพสต์ เพจตั้งคำถามถึงจิตสำนึกของคนร้าย หากมีคนนำคลิปมาเปิดโปงใบหน้าของคนร้ายในฐานะอาชญากร คนร้ายจะกล้าไปร่วมงานคอนเสิร์ตที่ไหนได้อีก

เหตุการณ์นี้ทำให้แฟนคลับหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและประณามการกระทำของคนร้าย ทุกคนเรียกร้องให้ทีมงานนำภาพจากกล้องมาเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายโดยเร็วที่สุด

อ่านข่าวน่าสนใจอื่นๆ

&quot;ต้าห์อู๋-ออฟโรด&quot; น้อมรับผิด หลังดรามา โคฟซีนถ่ายใต้กระโปรง ตามซีรีส์ชื่อดัง บันเทิง

“ต้าห์อู๋-ออฟโรด” น้อมรับผิด หลังดรามา โคฟซีนแอบถ่ายใต้กระโปรง ตามซีรีส์ชื่อดัง

56 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินฟลูฯ มวยสตรีท เหลืออด! โพสต์โวยทุเรศสุดตั้งแต่เห็นวงการนี้มา

6 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 งวด 16 มี.ค. 69 เช็กสลากตัวเลขสามหลัก ต้อนรับวันดิถีธงชัย

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด กองทัพอิสราเอล สังหาร 13 ศพในกาซา เด็กน้อย หญิงท้องแฝด ไม่รอด

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ สั่งงดดูงานต่างประเทศ ประหยัดงบช่วยเหลือด้านวิกฤติพลังงาน

22 นาที ที่แล้ว
20 ลูกเรือมยุนารี ข่าว

ภรรยา 1 ใน 20 ลูกเรืออุ้มลูกร้อเก้อ-ไม่ได้พบสามี จนท.ไม่แจ้งรายละเอียด

38 นาที ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 มี.ค. ย้อนหลัง 3 ปี วิเคราะห์เลขชน เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 มี.ค. ย้อนหลัง 3 ปี วิเคราะห์เลขชน

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย-อังกฤษ ปฏิเสธคำขอ “ทรัมป์” ส่งเรือรบที่ช่องแคบฮอร์มุซ

53 นาที ที่แล้ว
ก.พลังงาน ยืนยัน สต็อกน้ำมันเพียงพอ 96 วัน นายกฯ สั่งเร่งเติมปั๊มสกัดขาดแคลน ข่าว

ก.พลังงาน ยืนยัน สต็อกน้ำมันเพียงพอ 96 วัน นายกฯ สั่งเร่งเติมปั๊มสกัดขาดแคลน

58 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 มี.ค. 69 ลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รับโชควันจันทร์ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 มี.ค. 69 ลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รับโชควันจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าออสการ์ &quot;KPop Demon Hunters&quot; ถูกตัดจบ เปิดเพลงไล่ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ บันเทิง

ดราม่าออสการ์ “KPop Demon Hunters” ถูกเปิดเพลงไล่ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้อง “หลงจู๊สมชาย” คดีเปิดบ่อน-ฟอกเงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ค Little John ถูกขโมยตุ๊กตาสุดหวงกลางเวที เพจตั๋วร้อนฯ ประณามคนร้ายรอรับผลกรรม บันเทิง

เพจดังจวก! โจรในคราบแฟนคลับ ฉกตุ๊กตาจากเอว “โอ๊ค Little John” กลางคอนเสิร์ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ที่ไหน? นักโทษอวดคลิป TikTok สั่งเบอร์เกอร์เจ้าดัง ส่งถึงห้องขังด้วย “โดรน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แม็กซ์ ดาวแมน&quot; นักเตะมหัศจรรย์อาร์เซนอล ข่าวกีฬา

เจาะเบื้องหลัง “แม็กซ์ ดาวแมน” แข้งมหัศจรรย์ปืนโตกดตุงพรีเมียร์ลีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด เซียนแปะโรงสี งวด 16/3/69 แจกเลขธูป เห็นชัด 3 ตัว ลุ้นโชคใหญ่บ่ายนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยไวรัล &quot;ทิโมธี ชาลาเมต์&quot; ตกบันได กลางงานออสการ์ 2026 บันเทิง

เฉลยไวรัล “ทิโมธี ชาลาเมต์” กับมีมคนตกบันได กลางงานออสการ์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตน้ำมันลามยันคนตาย วัดปิดเมรุชั่วคราว เหตุไม่มีน้ำมัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลเตือน ระวังมิจฉาชีพส่งข้อความ หลอกเติมน้ำมันฟรี เหยื่อสูญเงินรวมนับแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองผู้ว่าพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันแบบไม่ทันตั้งตัว พบน้ำมันหมดจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮาย อาภาพร&quot; ล้วงไหขอโชค พ่อไวพจน์ ได้เลขสวย 2 ตัว แฟนคลับแห่จดเพียบ Line News

ฮาย อาภาพร ล้วงไหขอโชค พ่อไวพจน์ ได้เลขสวย 2 ตัว แฟนคลับแห่จดเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ยืนยันน้ำมันไม่ได้ขาดแคลน ยังมีน้ำมันใช้กว่า 90 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; โพสต์ยินดี &quot;โสภณ ซารัมย์&quot; ประธานสภาคนใหม่ &quot;มัลลิกา-เลิศศักดิ์&quot; คว้ารองไร้คู่แข่ง ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โพสต์ยินดี “โสภณ” ปธ.สภาคนใหม่ “มัลลิกา-เลิศศักดิ์” คว้ารองไร้คู่แข่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียกถกด่วน หลังครบ 15 วันตรึงราคาน้ำมัน สงครามตะวันออกกลางไม่จบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังคมกังขาการใช้กำลังของตำรวจ ในเหตุจลาจลงานคอนเสิร์ตที่นาข่า ข่าวภูมิภาค

ดราม่าคลิปตร.นาข่า “เตะ-ยิงปืนขึ้นฟ้า” ระงับเหตุงานหมอลำ สรุปข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินฟลูฯ มวยสตรีท เหลืออด! โพสต์โวยทุเรศสุดตั้งแต่เห็นวงการนี้มา

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569

ตรวจหวย N3 งวด 16 มี.ค. 69 เช็กสลากตัวเลขสามหลัก ต้อนรับวันดิถีธงชัย

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569

สลด กองทัพอิสราเอล สังหาร 13 ศพในกาซา เด็กน้อย หญิงท้องแฝด ไม่รอด

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569

กองทัพเรือ สั่งงดดูงานต่างประเทศ ประหยัดงบช่วยเหลือด้านวิกฤติพลังงาน

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
