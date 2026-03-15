5 ราศี สุขภาพวันนี้ ระวังนอนน้อยแล้วสมองเบลอ ทำพลาดง่าย
เปิด 5 ราศีร่างกายประท้วง ระวังสมองตื้อ สมาธิสั้น จนทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก
วันนี้หมอดูต้องขออนุญาตออกมาเตือนด้วยความเป็นห่วงจริง ๆ เพราะกระแสของดวงดาวส่งผลกระทบโดยตรงต่อ “ธาตุไฟ” และ “ระบบประสาท” ของหลายคนในช่วงนี้ บรรยากาศท้องฟ้าดูจะกดทับทำให้ความสดชื่นมลายหายไป หลายราศีสวมบทนักสู้ชีวิต อดตาหลับขับตานอนเพื่อปั่นงานหรือมัวแต่ไถฟีดแก้เครียดจนลืมเวลา
แต่ระวังให้ดีเพราะวันนี้เจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบของความเพลีย สัญญาณเตือนคืออาการวูบหลับกลางอากาศ สมองประมวลผลช้ากว่าอินเทอร์เน็ตหมุนวน และที่น่ากลัวที่สุดคือความเบลอนี้จะนำพาความผิดพลาดมาสู่เรื่องงานหรือการเจรจาสำคัญได้ มาเช็กกันด่วนครับว่า 5 ราศีไหนที่จักรวาลกำลังสั่งให้คุณไปนอนเดี๋ยวนี้
ราศีพฤษภ : งานรุมล้อมจนลืมนอน ระวังจะพิมพ์อีเมลผิด หรือส่งไฟล์งานผิดคนเพราะอาการเบลอครอบงำ
ราศีกรกฎ : ความเครียดสะสมทำให้นอนไม่หลับ วันนี้จะรู้สึกเหมือนวิญญาณหลุดจากร่าง คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่อง
ราศีตุลย์ : ระวังทำของสำคัญหายหรือลืมปิดเตาแก๊ส ปิดไฟ เพราะอาการหลงๆ ลืมๆ จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ
ราศีมังกร : สมองล้าจนก้าวพลาด ระวังการตัดสินใจเรื่องการเงินในวันนี้อาจคลาดเคลื่อนเพราะความง่วงเป็นเหตุ
ราศีมีน : สัมผัสที่หกอาจจะดี แต่ร่างกายวันนี้ไม่ไหวแล้ว ระวังจะวูบระหว่างการเดินทางหรือขับรถ ต้องตั้งสติให้ดี
คำแนะนำส่งท้าย
5 ราศีนี้ อยากจะบอกว่า “งานไม่เสร็จยังมีพรุ่งนี้ แต่ถ้าสุขภาพพังพรุ่งนี้อาจไม่มีงานให้ทำ” นะครับ หากวันนี้รู้สึกเบลอจนเริ่มคุมไม่อยู่ แนะนำให้หาเวลา Power Nap หรือแอบงีบสัก 15-20 นาที จะช่วยล้างพิษความล้าได้ดีกว่าการอัดกาแฟแก้วที่สาม และที่สำคัญควรงดการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ ในช่วงที่สมองยังไม่ไบร์ท
เคล็ดลับเสริมดวง : ก่อนนอนคืนนี้ ลองหาเครื่องหอมกลิ่น เปปเปอร์มินต์หรือยูคาลิปตัส มาวางไว้ใกล้ตัว จะช่วยกระตุ้นระบบการหายใจและทำให้สมองที่ล้าได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว พร้อมตื่นมาสดใสในวันถัดไป
