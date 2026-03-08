ข่าว

เพิ่งรู้สาเหตุ ชลบุรี ไม่มีศาลหลักเมือง ทั้งที่เป็นเมืองใหญ่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 06:52 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 20:03 น.
105

หลายคนที่เดินทางไปเยือน หรือแม้แต่ชาวจังหวัดชลบุรีเอง อาจจะเคยสงสัยหรือตั้งคำถามว่า ทำไมจังหวัดที่เจริญและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศอย่าง ชลบุรี ถึงไม่มี”ศาลหลักเมือง หรือ เสาหลักเมือง ประจำจังหวัดเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ?

เรื่องนี้มีคำตอบที่ซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ครับ

แม้ว่าในปัจจุบัน หลายคนอาจจะเคยแวะเวียนไปกราบไหว้ขอพรสถานที่แห่งหนึ่งบริเวณซอยฑีฆามารค ซึ่งคนทั่วไปมักเรียกติดปากกันว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี” แต่ในทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแล้ว สถานที่แห่งนี้ถือเป็น “ศาลของเจ้าพ่อหลักเมือง” ไม่ใช่ “ศาลหลักเมือง” ที่มีเสาไม้มงคลปักอยู่ตามคติความเชื่อของส่วนกลางแต่อย่างใด

เหตุผลสำคัญที่ชลบุรีไม่มีเสาหลักเมือง

สาเหตุหลักมาจากระบบการปกครองในอดีตครับ ในสมัยโบราณ เมืองชลบุรีถูกจัดลำดับชั้นความสำคัญให้อยู่ในฐานะ “เมืองชั้นจัตวา” ซึ่งตามธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณนั้น เมืองระดับชั้นจัตวาจะไม่ได้รับพระราชทาน “เสาหลักเมือง” และไม่ได้รับพระราชทาน “พระราชแสงอาญาสิทธิ์” (ดาบอาญาสิทธิ์) เหมือนอย่างเมืองเอก เมืองโท หรือเมืองตรี ด้วยเหตุนี้ ชลบุรีจึงไม่มีการตั้งเสาหลักเมืองมาตั้งแต่ต้น

ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี

สำหรับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนั้น สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย ตัวศาลตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานยาว (ซึ่งปัจจุบันคือซอยฑีฆามารค) โดยหันหน้าออกสู่ทะเล เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่พึ่งทางใจให้กับชาวเมืองที่ส่วนใหญ่ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวเล

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วัดบวรนิเวศวิหาร) ได้ประทานนามอันเป็นมงคลยิ่งให้กับศาลเจ้าพ่อแห่งนี้ว่า “สิริมหามงคลชลบุรี”

สรุปง่ายๆ ก็คือ ชลบุรีไม่ได้ไม่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพียงแต่ด้วยข้อกำหนดทางประวัติศาสตร์ฐานะ “เมืองชั้นจัตวา” ทำให้รูปแบบของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองนั้น เป็นรูปแบบของ “ศาลเจ้าพ่อ” แทนที่จะเป็น “เสาหลักเมือง” นั่นเองครับ นับเป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เห็นถึงเอกลักษณ์อันน่าสนใจของจังหวัดชลบุรีได้อย่างชัดเจนทีเดีย

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ภาพศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จาก: เทศบาลเมืองชลบุรี

อัปเดตล่าสุด ชลบุรีลบภาพจำ “เมืองชั้นจัตวา” เดินหน้าสร้าง “ศาลหลักเมือง” แห่งแรกอย่างเป็นทางการ

ล่าสุดข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้ลงไว้เมื่อปี 2024 เผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดกำลังเดินหน้าโครงการก่อสร้าง “ศาลหลักเมืองชลบุรี” อย่างเต็มรูปแบบแล้ว

จุดเริ่มต้นการเตรียมงานตั้งแต่ปี 2552 ทางจังหวัดได้ริเริ่มแนวคิดและจัดทำ “เสาหลักเมืองชลบุรี” ขึ้นจากไม้มงคลอย่างต้นราชพฤกษ์ พร้อมทั้งจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อระดมทุน โดยความพิเศษคือการใช้มวลสารศักดิ์สิทธิ์จากเศษทองปิดองค์พระของ 5 วัดระดับตำนานในชลบุรี ได้แก่ หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์, หลวงพ่อภู่ วัดนอก, หลวงพ่อโต วัดเนินสุทธาวาส, หลวงพ่อเจียม วัดกำแพง และหลวงพ่อครีพ วัดอุทยานนที (วัดสมถะ) ผสมผสานกับชิ้นส่วนจากต้นราชพฤกษ์ที่ใช้ทำเสาหลักเมือง และยังได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษกในเวลานั้นด้วย

โครงการถูกนำมาสานต่ออย่างจริงจังโดย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยได้เคาะจุดก่อสร้างศาลหลักเมืองให้ตั้งอยู่บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านข้าง หอพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิมและปรับหน้าดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วง ทางจังหวัดได้นำวัตถุมงคลรุ่นสร้างศาลหลักเมืองที่ยังเหลืออยู่จากปี 2552 มาเข้าพิธีเทวาพุทธาภิเษกครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเปิดให้ประชาชนได้เช่าบูชาและนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างศาลหลักเมือง

ปัจจจุบัน โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองชลบุรีแห่งใหม่ (บริเวณหน้าศาลากลางเก่า) กำลังอยู่ในช่วงเร่งดำเนินการ โดยมีการจัดพิธีเทวาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลไปเมื่อช่วงต้นปี 2568 และมีการทำ MOU กับ อบจ. เพื่อเร่งรัดโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2569

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ไทย กังวลราคาน้ำมันโลกแตะ 110 ดอล เข้าสู่ระดับอันตราย

4 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“เบนซ์ พริกไทย” สลัดลุคหวาน สู่โหมดตัวแม่สุดลักชูรี ปล่อยเซตโนบราท้าแสงเงา

7 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ค่าเงินดอลลาร์วันนี้ 9 มี.ค. 69 บาทอ่อนค่าสุดรอบ 3 เดือน จับตาสงครามตะวันออกกลาง

9 นาที ที่แล้ว
ดราม่าวงแตก! &quot;จอย T-Skirt&quot; เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา &quot;กิ๊ฟ-มาร์&quot; บันเทิง

ดราม่าวงแตก! “จอย T-Skirt” เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา “กิ๊ฟ-มาร์”

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เยียวยาเหตุชายแดนไทย-กัมพูชาครบแล้วทุกครัวเรือน 3.3 พันล้านบาท

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล รวม 292 เสียง ไร้ “พรรคกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์” ร่วม

33 นาที ที่แล้ว
รู้จัก กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 อนุญาตให้ตอบโต้ได้ ถ้าโดนโจมตีก่อน ข่าวการเมือง

รู้จัก กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 อนุญาตให้ตอบโต้ได้ ถ้าโดนโจมตีก่อน

35 นาที ที่แล้ว
คดีน้องแพรว หางดง วันนี้ ข่าวอาชญากรรม

ที่แท้ “พี่เขยระยำ” ฆ่ารัดคอน้องแพรว อ้างอารมณ์พล่านแถมสวมบทพยาน

36 นาที ที่แล้ว
ดญ. 10 ขวบฟลอริดา รอดตายจระเข้ กัดขา ไหวพริบเอานิ้วอุดจมูก ข่าวต่างประเทศ

ดญ. 10 ขวบฟลอริดา รอดตายจระเข้ กัดขา ไหวพริบเอานิ้วอุดจมูก

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มอิสราเอล พ่อค้ายาเสพติดให้นักท่องเที่ยว บนเกาะพะงัน

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รปภ.โฉด บังคับเด็กสาวข้างบ้านขายบริการ ยืนดูขณะปรนเปรอกามลูกค้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นราคาน้ำมันที่แพงเป็นเรื่องเล็กน้อย มั่นใจราคาลดถ้าภัยอิหร่านถูกกำจัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดมงคล ในหลวง เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค.นี้ ข่าวในพระราชสำนัก

สุดมงคล ในหลวง เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 9 มี.ค. 69 ทองวันจันทร์ เดือนมีนาคม เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 9 มี.ค. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 2 รูปพรรณ พุ่งแรง 78,100 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รมว.ต่างประเทศจีน เรียกร้องยุติสงครามในตะวันออกกลางทันที ขอกลับโต๊ะเจรจา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจนอร์เวย์ คาดเหตุระเบิดสถานทูตสหรัฐฯ อาจเป็นเหตุก่อการร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิหร่าน ประกาศ “โมจตาบา” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่อย่างเป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยกระดับต่อสู้ข่าวปลอม เดินหน้าดำเนินคดี 3 แอคเคาท์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพิ่งรู้สาเหตุ ชลบุรี ไม่มีศาลหลักเมือง ทั้งที่เป็นเมืองใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 9 3 69 ดูดวง

2 ราศี หมดไฟอย่าเพิ่งท้อ อดทนฮึดสู้ต่ออีกนิด ความสำเร็จรออยู่แค่เอื้อม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักศึกษาชายจมน้ำดับในสวน ก่อนตายโทรหาแฟนสาว “มีชายพยายามขืนใจ”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

แม่อดอาหารจนตาย ไม่อยากให้ลูกทรมาน เห็นแม่ทรุดจากโรคร้าย รักษาไม่หาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 3 ปัจจัย &quot;เจ้าหญิงไดอานา&quot; จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป ข่าวต่างประเทศ

เปิด 3 ปัจจัย “เจ้าหญิงไดอานา” จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก ข่าว

สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน อิหร่านทะเลเพลิง ถล่มคลังน้ำมันเตหะราน ควันดำพิษปกคลุมเมือง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 06:52 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 20:03 น.
105
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เบนซ์ พริกไทย” สลัดลุคหวาน สู่โหมดตัวแม่สุดลักชูรี ปล่อยเซตโนบราท้าแสงเงา

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

ค่าเงินดอลลาร์วันนี้ 9 มี.ค. 69 บาทอ่อนค่าสุดรอบ 3 เดือน จับตาสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
ดราม่าวงแตก! &quot;จอย T-Skirt&quot; เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา &quot;กิ๊ฟ-มาร์&quot;

ดราม่าวงแตก! “จอย T-Skirt” เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา “กิ๊ฟ-มาร์”

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

รัฐบาล เยียวยาเหตุชายแดนไทย-กัมพูชาครบแล้วทุกครัวเรือน 3.3 พันล้านบาท

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button