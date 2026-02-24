ข่าวการเมือง

จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:47 น.
53
จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พิพากษายกฟ้อง จ่านิว สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ อดีตแกนนำนักกิจกรรมทางการเมือง ในคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา 3 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่น จากกรณีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

เหตุผลที่ศาลพิพากษายกฟ้อง

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของจ่านิว ไม่เข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท ด้วยเหตุผลดังนี้

  • วิจารณ์ในห้วงเวลาที่มีข้อกังขา ถ้อยคำวิจารณ์เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง ส.ส. (อ้างอิงถึงการเลือกตั้งปี 2562) ซึ่งในขณะนั้น กกต. ยังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ทำให้สังคมเกิดข้อสงสัย

  • ติชมด้วยความเป็นธรรม เป็นการกล่าวท้วงติงเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ ไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีหรือเจาะจงไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ

  • ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เข้าข่ายการติชมด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (3)

ภายหลังศาลมีคำสั่งยกฟ้อง จ่านิวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เน้นย้ำถึงสิทธิของพลเมืองในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ พร้อมฝากข้อคิดที่น่าสนใจไว้หลายประเด็น ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบการทำงานของบุคคลที่อยู่ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้

ปัญหา กกต. ที่ยังฝังราก: แม้เวลาจะผ่านไปจนเปลี่ยนคณะกรรมการ กกต. มาแล้วถึง 3 ชุด แต่ปัญหาด้านการทำงานก็ยังคงมีอยู่

จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต

ฝากเตือนถึงประชาชนและนักเคลื่อนไหวที่ต้องการตรวจสอบ กกต. ให้เน้นการวิจารณ์ที่ระบบการทำงาน นำเสนอด้วยหลักฐานและข้อมูลที่เป็นประจักษ์ หลีกเลี่ยงการโจมตีเชิงตัวบุคคล เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องจนต้องเสียเวลาขึ้นศาล

แม้จะยอมรับว่ารู้สึกเหนื่อยหน่ายที่ออกมาทำเพื่อสังคมแต่กลับถูกฟ้อง แต่เขายืนยันที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไป พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐหลีกเลี่ยงการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทมาดำเนินคดีกับประชาชนที่ออกมาตรวจสอบการทำงาน เพราะจะถูกมองว่าเป็นการใช้กฎหมายเพื่อปิดปาก ภาครัฐควรต้องยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์และชี้แจงให้ชัดเจนมากกว่า

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:47 น.
53
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger

