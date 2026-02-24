จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พิพากษายกฟ้อง จ่านิว สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ อดีตแกนนำนักกิจกรรมทางการเมือง ในคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา 3 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่น จากกรณีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
เหตุผลที่ศาลพิพากษายกฟ้อง
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของจ่านิว ไม่เข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท ด้วยเหตุผลดังนี้
-
วิจารณ์ในห้วงเวลาที่มีข้อกังขา ถ้อยคำวิจารณ์เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง ส.ส. (อ้างอิงถึงการเลือกตั้งปี 2562) ซึ่งในขณะนั้น กกต. ยังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ทำให้สังคมเกิดข้อสงสัย
-
ติชมด้วยความเป็นธรรม เป็นการกล่าวท้วงติงเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ ไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีหรือเจาะจงไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ
-
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เข้าข่ายการติชมด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (3)
ภายหลังศาลมีคำสั่งยกฟ้อง จ่านิวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เน้นย้ำถึงสิทธิของพลเมืองในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ พร้อมฝากข้อคิดที่น่าสนใจไว้หลายประเด็น ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบการทำงานของบุคคลที่อยู่ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้
ปัญหา กกต. ที่ยังฝังราก: แม้เวลาจะผ่านไปจนเปลี่ยนคณะกรรมการ กกต. มาแล้วถึง 3 ชุด แต่ปัญหาด้านการทำงานก็ยังคงมีอยู่
ฝากเตือนถึงประชาชนและนักเคลื่อนไหวที่ต้องการตรวจสอบ กกต. ให้เน้นการวิจารณ์ที่ระบบการทำงาน นำเสนอด้วยหลักฐานและข้อมูลที่เป็นประจักษ์ หลีกเลี่ยงการโจมตีเชิงตัวบุคคล เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องจนต้องเสียเวลาขึ้นศาล
แม้จะยอมรับว่ารู้สึกเหนื่อยหน่ายที่ออกมาทำเพื่อสังคมแต่กลับถูกฟ้อง แต่เขายืนยันที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไป พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐหลีกเลี่ยงการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทมาดำเนินคดีกับประชาชนที่ออกมาตรวจสอบการทำงาน เพราะจะถูกมองว่าเป็นการใช้กฎหมายเพื่อปิดปาก ภาครัฐควรต้องยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์และชี้แจงให้ชัดเจนมากกว่า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แม่จ่านิว รอดคดี ม.112 หลังพิมพ์ “จ้า” ตอบแชทเพื่อนลูกชาย
- ‘จ่านิว’ ซัด ‘ศักดิ์สยาม’ เอาอะไรคิด พร้อมคัดค้าน ยุบหัวลำโพง
- สส.พรรคประชาชน โวย กกต. นับคะแนนพลาด ชี้ พท. เกือบได้แต้มฟรี 60 แต้ม จี้ เปิดเผยใบขีดคะแนน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: