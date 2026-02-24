ว่าที่ สส. พรรคส้ม เดือด อยากเจอหน้า คสพป. โดนวิจารณ์กระบวนการคัดกรอง
ว่าที่ สส. พรรคส้ม เดือด อยากเจอหน้า คสพป. หลังโดนสับละเลยเรื่องคุกคาม ขอให้หยุดชี้หน้ากล่าวโทษ ยืนยันว่าพรรคมีกระบวนการคัดกรอง
จากกรณีที่ น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ หรือ ทนายแจม ผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน โพสต์แถลงการณ์ ในนามคณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสพป.) ต่อผู้บริหารพรรคประชาชน กรณีผู้สมัครจังหวัดมหาสารคามถูกศาลฎีกาพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและลงโทษทั้งจำทั้งปรับ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569
โดย คสพป. แสดงความผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส. ร้องผู้บริหารพรรคประชาชน จี้ปฏิรูปกระบวนการคัดผู้สมัคร หลังเกิดปัญหาในลักษณะนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้น
ล่าสุด นายเอกราช อุดมอำนวย ว่าที่ สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ถึงประเด็นนี้ว่า “อยากเจอหน้า คณะฯ ไรนี่หน่อย !!?
คือบ้าบอ คอแตก หิวแสง
คุณเข้าใจหลัก Presumption of Innocence) คือหลักกฎหมายอาญาที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด หลักนี้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
กฏหมายคุกคามทางเพศ ในฐานะผมที่ร่างมา ไม่ได้เอาไว้ใช้ตรีตรา ผู้อื่น กรณีนี้ศาลชั้นต้นยกฟ้องและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องครับ
จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่พรรคฯจะทราบคำวินิจฉัยหรือทำตัววินิจฉัยแทนศาลได้
พวกพูดแล้วโมโห พรรคไม่เคยละเลยเรื่องคุกคามเรื่องอย่างที่พูดเลย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมขอให้ คณะทำงานฯ หยุดชี้หน้ากล่าวโทษ ความผิดพลาดของกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของพรรค
ยืนยันว่าพรรคฯ มีกลไกตรวจสอบและคัดกรองอย่างรอบด้านในประเด็นการคุกคามและความรุนแรงทางเพศมากที่สุด
ทุเรศฉิบหาย พูดชุ่ยๆ ”
ทั้งนี้จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าโพสต์ดังกล่าวหายไปจากหน้าเฟซบุ๊กของนายเอกราชแล้ว
