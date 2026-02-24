ข่าวต่างประเทศ

ปริศนาผู้ก่อตั้ง ASOS ดิ่งสยอง 17 ชั้น! เมียเด็กท้าพิสูจน์ ไม่เชื่อ ฆ่าตัวตาย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 13:55 น.
80
ผู้ก่อตั้ง ASOS แฟนสาว
แฟ้มภาพ

“เควนติน กริฟฟิธส์” มหาเศรษฐีวัย 58 ปี ผู้ร่วมก่อตั้งอาณาจักรแฟชั่นระดับโลกอย่าง ASOS ร่างของเขาร่วงหล่นจากระเบียงชั้น 17 ของคอนโดมิเนียมหรูลงมาสู่พื้นเบื้องล่างในคืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ทิ้งไว้เพียงคำถามตัวโตๆ ที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนว่า นี่คือการตัดสินใจลาโลกด้วยตัวเอง หรือมีเงื่อนงำอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้น?

แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพุ่งเป้าไปที่การ “ฆ่าตัวตาย” เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดไม่พบใครย่างกรายเข้าไปในห้อง และประตูถูกล็อกจากด้านในอย่างแน่นหนา แต่สำหรับ “จอม” แฟนสาวชาวไทยวัย 26 ปี เธอกลับออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่า มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ

แฟนสาวชาวไทยอ้างว่า เควนตินในสายตาของเธอคือ ชายที่ร่าเริง เป็นนักเทนนิสตัวยงที่รักชีวิตและไม่มีสัญญาณเตือนของโรคซึมเศร้าหรือการกินยาใดๆ แม้แต่น้อย ทว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้น ฝ่ายชายกำลังเผชิญกับมรสุมชีวิตที่เชี่ยวกราก โดยเควนตินเริ่มแสดงอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด

สาเหตุจากมาการฟ้องร้องทางกฎหมายที่ลากยาว กับอดีตภรรยาชาวไทยคนที่ 2 คือ “พลอย” (นามสมมติ) อายุ 43 ปี ซึ่งกล่าวหาว่า เควนตินฉ้อโกงและยักยอกเงินมูลค่ากว่า 500,000 ปอนด์ (ประมาณ 20 ล้านบาท) จากบริษัทของเธอ ซึ่งฝ่ายชายได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาโดยตลอด

แฟนสาวมหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้ง ASOS เปิดใจไม่เชื่อปมฆ่าตัวตาย
ภาพ @Asia Pacific Press via ViralPress

ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่นาน ผู้ก่อตั้งบ.แฟชั่นคนดังเพิ่งจะพาลูกๆ ไปหาแม่เพื่อถ่ายรูปส่งศาลตามข้อตกลง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่สร้างความเครียดให้เขาไม่น้อย โดยเควนตินได้รับสิทธิ์ในการดูแลบุตรทั้ง 2 คน (ชายวัย 11 ปี และหญิงวัย 12 ปี) ซึ่งศาลได้สั่งจำกัดพื้นที่ไม่ให้อดีตภรรยาเข้าใกล้เด็กๆ หากต้องการพบต้องติดต่อผ่านอีเมลเท่านั้น

“จอม” เผยว่า การพูดคุยครั้งสุดท้ายกับเควนติน เขาบอกเพียงต้องพาลูกๆ ไปพบแม่เพื่อถ่ายรูปร่วมกันสำหรับใช้ในกระบวนการชั้นศาล

“ฉันรู้สึกสงสารเด็กๆ มาก พวกเขาเป็นเด็กดีและร่าเริง ตอนนี้ฉันยังคิดไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นคนดูแลพวกเขาต่อไป” แฟนสาวระบุด้วยความเสียใจ

“เขาคือฮีโร่ของฉัน และฉันไม่เชื่อว่าเขาจะทิ้งลูกๆ ไป” คือเสียงสะท้อนจากคนใกล้ชิดที่ขัดแย้งกับข้อสันนิษฐานของตำรวจอย่างสิ้นเชิง ขณะนี้ทุกคนกำลังรอคอยผลชันสูตรอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อพิสูจน์ว่า ความมั่งคั่งระดับหมื่นล้านและรถซูเปอร์คาร์แมคลาเรน (McLaren) คันหรูที่ครองครองอยู่นั้นจบลงด้วยความสิ้นหวังในห้องปิดตายจริงๆ หรือมี “ความลับ” บางอย่างที่ถูกกลบฝังไปพร้อมกับร่างของเขากันแน่

ทั้งนี้ในส่วนของรูปคดี เตำรวจเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ไม่พบว่ามีบุคคลอื่นเข้าไปในห้องพักก่อนเกิดเหตุ และประตูห้องถูกล็อกอย่างแน่นหนาจากด้านใน ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของอดีตภรรยาที่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเหตุการณ์สลดครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะยังไม่สรุปคดีอย่างเป็นทางการจนกว่าผลการชันสูตรพลิกศพจะออกมาอย่างละเอียด

สำหรับประวัติของ เควนติน กริฟฟิธส์ คือผู้ปลุกปั้นเอโซเอส (ASOS) ร่วมกับนิค โรเบิร์ตสัน ในปี 2000 จนกลายเป็นธุรกิจระดับ 3 พันล้านปอนด์ที่มีบุคคลระดับโลกอย่าง เจ้าหญิงแห่งเวลส์ และ มิเชล โอบามา สวมใส่แบรนด์นี้ ก่อนจะขายหุ้นออกไปในปี 2010 ได้เงินกว่า 15 ล้านปอนด์ (ประมาณ 615 ล้านบาท) และย้ายมาพักอาศัยที่ไทย เพื่อทำธุรกิจสตาร์ทอัพจนกระทั่งมาจบชีวิตลงอย่างเป็นปริศนา ท่ามกลางความอาลัยของคนใกล้ชิด.

แฉมรสุมคดีความอดีตเมียเก่าและศึกชิงลูกคือชนวนเครียด
แฟ้มภาพ
ตึกพัทยาที่ผู้ก่อตั้งเอโซเอส กระโดด
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

