สนามบินสวุรรณภูมิ ขอโทษ จนท. X-Ray พฤติกรรมไม่เหมาะสม สั่งปรับปรุงแล้ว
สนามบินสวุรรณภูมิ ขอโทษ จนท. X-Ray พฤติกรรมไม่เหมาะสม หลังเพจดังวิจารณ์ว่ามีแต่คนดุ สั่งปรับปรุงแล้ว พร้อมอบรมด้านบริการ
จากกรณีประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อ ซันนี่ ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากเพจ “BACKPAEGER แบกเป้เกอร์” ได้ออกมาโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงมาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจค้น (X-ray) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยระบุว่า “พนักงานจุดเช็คกระเป๋า x ray สุวรรณภูมิมีแต่คนดุๆ ทำไมไม่อบรมเรื่องการสื่อสารและควบคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กสืบเนื่องจากประเด็นที่เจ้าหน้าทีจุด X-Ray ทำตัวไม่เหมาะสม ว่า “ตามที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการใช้วาจาและท่าทางที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจ X-ray กระเป๋า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นั้น
ทสภ. ขออภัยผู้โดยสารทุกท่านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้รับทราบปัญหาพร้อมทั้งรับฟังทุกเสียงสะท้อนของผู้โดยสาร โดยจะนำทุกข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และการสื่อสารที่ชัดเจน
ขณะนี้ ทสภ. ได้สั่งการให้บริษัทซึ่งดำเนินงานรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจ X-Ray กระเป๋า แก้ไขและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้บริษัทฯ จัดการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเริ่มการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย พร้อมทั้งให้ข้อมูลผู้โดยสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ ทสภ.ได้แจ้งให้บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมด้านการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
บุคลากรตลอดจนคุณภาพการให้บริการอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หากยังพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทาง ทสภ. จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และทบทวนมาตรการกำกับดูแลต่อไป
ทสภ. ขออภัยอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้รวบรวมทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สนามบินสุวรรณภูมิ แจงภาพต่อคิวยาว ขอเท็จจริงระบายผู้โดยสารเสร็จใน 30 นาที
- อ่วม ค่าภาษีสนามบิน AOT ปรับขึ้นเป็น 1,120 บาท เริ่มมิถุนายน 69
- สุวรรณภูมิ เตรียมจัดอุปกรณ์ป้องกันเร่งด่วน หลังเจอโดรนบินในพื้นที่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: