ข่าว

สนามบินสวุรรณภูมิ ขอโทษ จนท. X-Ray พฤติกรรมไม่เหมาะสม สั่งปรับปรุงแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 13:25 น.
72

สนามบินสวุรรณภูมิ ขอโทษ จนท. X-Ray พฤติกรรมไม่เหมาะสม หลังเพจดังวิจารณ์ว่ามีแต่คนดุ สั่งปรับปรุงแล้ว พร้อมอบรมด้านบริการ

จากกรณีประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อ ซันนี่ ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากเพจ “BACKPAEGER แบกเป้เกอร์” ได้ออกมาโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงมาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจค้น (X-ray) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยระบุว่า “พนักงานจุดเช็คกระเป๋า x ray สุวรรณภูมิมีแต่คนดุๆ ทำไมไม่อบรมเรื่องการสื่อสารและควบคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กสืบเนื่องจากประเด็นที่เจ้าหน้าทีจุด X-Ray ทำตัวไม่เหมาะสม ว่า “ตามที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการใช้วาจาและท่าทางที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจ X-ray กระเป๋า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นั้น

ทสภ. ขออภัยผู้โดยสารทุกท่านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้รับทราบปัญหาพร้อมทั้งรับฟังทุกเสียงสะท้อนของผู้โดยสาร โดยจะนำทุกข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และการสื่อสารที่ชัดเจน

ขณะนี้ ทสภ. ได้สั่งการให้บริษัทซึ่งดำเนินงานรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจ X-Ray กระเป๋า แก้ไขและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้บริษัทฯ จัดการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเริ่มการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย พร้อมทั้งให้ข้อมูลผู้โดยสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ ทสภ.ได้แจ้งให้บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมด้านการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา

บุคลากรตลอดจนคุณภาพการให้บริการอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หากยังพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทาง ทสภ. จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และทบทวนมาตรการกำกับดูแลต่อไป

ทสภ. ขออภัยอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้รวบรวมทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวอาชญากรรม

วงจรปิดมัด “อดีตแฟนหึงโหด” ขับตู้ทึบสะกดรอย ขยี้ร่างอดีตแฟนสาว-สามีดับคาที่

3 นาที ที่แล้ว
ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด

24 นาที ที่แล้ว
ภาพแรก เยาวชนอยุธยาที่ได้รับบาดเจ็บเริ่มฟื้นคืนสติหลังอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันด้วยความเร็วสูง ข่าว

เปิดภาพล่าสุด “วัยรุ่นอยุธยา” บึ่งจยย. “ดับเครื่องชน” ก๊วนโจ๋วังน้อยสลบคาพื้น

35 นาที ที่แล้ว
จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต ข่าวการเมือง

จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต

35 นาที ที่แล้ว
เป้ย ปานวาด กับ หมอต้น นิติ ช่วยสกุล แฟนใหม่เที่ยวญี่ปุ่น ข่าวดารา

เป้ย ปานวาด ควงแฟนใหม่ ‘หมอต้น’ อวดรูปคู่เสิร์ฟความหวาน แฟนคลับฟิน

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล ยังไม่รู้บิ๊กเซอร์ไพรส์ “ธรรมนัส” 25 ก.พ.

35 นาที ที่แล้ว
โรงเรียน อยู่ห่างจากจังหวัด 13 กิโลเมตร อักษรย่อของโรงเรียน ฉ. ช. ๙ ใช้กับนักเรียน พ.ส. ใช้กับครุภัณฑ์ ข่าว

ประวัติ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา บ้านหลังใหม่ “อ.สกล”

40 นาที ที่แล้ว
อนุทิน ชาญวีรกูล และ จ๋า ธนนนท์-2 เศรษฐกิจ

เปิดกรุสมบัติ อนุทิน รวย 3.3 พันล้าน ลดลง 618 ล้านบาท เป็นหนี้ 1.5 ล้าน

46 นาที ที่แล้ว
&quot;ม้า อรนภา&quot; แจงหลังจ่ายค่าปรับ ไม่ติดป้ายราคาบนห่อหมก ยอมรับสะเพร่าเอง บันเทิง

“ม้า อรนภา” แจงดรามา ไม่ติดป้ายราคาห่อหมก ยอมรับสะเพร่าเอง จ่ายค่าปรับแล้ว

52 นาที ที่แล้ว
ผู้ก่อตั้ง ASOS แฟนสาว ข่าวต่างประเทศ

ปริศนาผู้ก่อตั้ง ASOS ดิ่งสยอง 17 ชั้น! เมียเด็กท้าพิสูจน์ ไม่เชื่อ ฆ่าตัวตาย

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สนามบินสวุรรณภูมิ ขอโทษ จนท. X-Ray พฤติกรรมไม่เหมาะสม สั่งปรับปรุงแล้ว

57 นาที ที่แล้ว
ออสเตรเลียไม่เข็ด จ่อรับกลุ่มเชื่อมโยง ISIS 34 ชีวิตกลับประเทศ สิทธิมนุษยชนมาที่ 1 ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลียไม่เข็ด จ่อรับกลุ่มเชื่อมโยง ISIS 34 ชีวิตกลับประเทศ สิทธิมนุษยชนมาที่ 1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ว่าที่ สส. พรรคส้ม เดือด อยากเจอหน้า คสพป. โดนวิจารณ์กระบวนการคัดกรอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 เลขดัง แม่ทำเนียน งวด 1 มี.ค. 69 หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี เลขการเมืองมาครบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระจันทร์สีเลือด วันมาฆบูชา 2569 ตื่นตาตื่นใจ 5 จุดทั่วประเทศ ข่าว

พระจันทร์สีเลือด วันมาฆบูชา 2569 ตื่นตาตื่นใจ 5 จุดทั่วประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แบงค์ ศุภณัฐ สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน หล่อรวยฉลาด ครบเครื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายเดชา&quot; ชี้โทษมือเผา &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี ข่าว

“ทนายเดชา” ชี้โทษมือเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อัปเดตอาการล่าสุด “สนธิ” หลังล้มหัวฟาดเสา เตรียมคัมแบ็กจัดรายการ 4 มี.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกใบเต็ม เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวดหวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 วันที่ 1 มี.ค. 69 พบจำนวนผู้ใช้สิทธิคลาดเคลื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู่ อ้ายหลิง นักสกีทีมชาติจีนวัย 22 ปี สูญเสียคุณยาย ข่าวต่างประเทศ

Eileen Gu นักสกีจีน ปล่อยโฮ คุณยายเสียชีวิตไม่กี่นาที หลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 13:25 น.
72
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วงจรปิดมัด “อดีตแฟนหึงโหด” ขับตู้ทึบสะกดรอย ขยี้ร่างอดีตแฟนสาว-สามีดับคาที่

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด

ด่วน! ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต

จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
เป้ย ปานวาด กับ หมอต้น นิติ ช่วยสกุล แฟนใหม่เที่ยวญี่ปุ่น

เป้ย ปานวาด ควงแฟนใหม่ ‘หมอต้น’ อวดรูปคู่เสิร์ฟความหวาน แฟนคลับฟิน

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button