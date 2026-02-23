ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 21 บุกคฤหาสน์ ปธน.ทรัมป์ ถูกยิงดับคาที่ ช็อกประวัติ เป็นแฟนคลับเดนตาย

126
หนุ่มวัย 21 บุกคฤหาสน์มาร์-อา-ลาโกของทรัมป์ ก่อนถูกหน่วยอารักขาวิสามัญดับคาที่ เผยประวัติครอบครัว ออสติน ทักเกอร์ มาร์ติน ที่แท้เป็นแฟนคลับตัวยง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ระทึกขวัญ ชายหนุ่มวัย 21 ปี ขับรถฉวยจังหวะฝ่าเข้าไปในเขตหวงห้ามของคฤหาสน์มาร์-อา-ลาโก (Mar-a-Lago) รัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นบ้านพักของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมอาวุธปืนลูกซองและแกลลอนน้ำมัน ก่อนเปิดฉากเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยอารักขา (Secret Service) จนถูกวิสามัญฆาตกรรมในที่สุด

การบุกรุกเกิดขึ้นเวลาประมาณ 01:30 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ มือปืนชื่อ ออสติน ทักเกอร์ มาร์ติน (Austin Tucker Martin) ขับรถฉวยจังหวะตามหลังรถคันหนึ่งที่กำลังขับออกจากประตูทางทิศเหนือ เพื่อลักลอบเข้าไปในเขตป้องกันชั้นใน

เจ้าหน้าที่พบมาร์ตินถือปืนลูกซองและแกลลอนน้ำมัน จึงตะโกนสั่งให้วางอาวุธลง แม้เขาจะยอมวางแกลลอนน้ำมัน แต่กลับ “ยกปืนลูกซองขึ้นประทับบ่าในท่าเตรียมยิง” เล็งไปที่เจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจลั่นไกเพื่อระงับเหตุ ส่งผลให้เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที

ตำรวจพบกล่องใส่ปืนในรถ คาดว่าเขาเพิ่งแวะซื้อปืนลูกซองกระบอกนี้ระหว่างขับรถจากนอร์ทแคโรไลนาลงใต้มายังฟลอริดา

An aerial view of former U.S. President Donald Trump’s Mar-a-Lago home after Trump said that FBI agents searched it, in Palm Beach, Florida, U.S. August 15, 2022.

พลิกปูมหลัง ประวัติ ศิลปินหนุ่มผู้เป็น “ติ่งทรัมป์”

สิ่งที่ทำให้คดีนี้พลิกความคาดหมายคือ ภูมิหลังของผู้ก่อเหตุ มาร์ตินเป็นศิลปินนักวาดภาพสีน้ำและภาพสเก็ตช์สนามกอล์ฟ เป็นคนเงียบๆ เก็บตัว และไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

เบรเดน ฟีลด์ส (Braeden Fields) ลูกพี่ลูกน้องของมาร์ติน เผยทั้งน้ำตาว่า ครอบครัวของพวกเขาคือ “ผู้สนับสนุนทรัมป์ตัวยง” ไม่มีใครอยากเชื่อว่าเขาจะก่อเหตุเช่นนี้ “เขาไม่กล้าแม้แต่จะฆ่ามด และใช้ปืนไม่เป็นด้วยซ้ำ”

แม่ของมาร์ตินเพิ่งเข้าแจ้งความกับตำรวจว่าลูกชายหายตัวไปเพียง 1 วันก่อนเกิดเหตุ ก่อนจะมาทราบข่าวร้ายในที่สุด

ขณะเกิดเหตุ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พำนักอยู่ที่ทำเนียบขาว จึงปลอดภัยดี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ตอกย้ำถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัมป์ หลังจากที่เขาเคยตกเป็นเป้าหมายการลอบสังหารถึง 2 ครั้งในช่วงหาเสียงปี 2024 (เหตุลอบยิงที่รัฐเพนซิลเวเนีย และเหตุซุ่มโจมตีที่สนามกอล์ฟ)

ด้าน คาช พาเทล (Kash Patel) ผู้อำนวยการ FBI สั่งระดมกำลังและทรัพยากรทั้งหมดเพื่อเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจและตรวจสอบสภาพจิตใจของมือปืนรายนี้อย่างละเอียด

เหตุการณ์นี้ถูกโยงเข้ากับประเด็นทางการเมืองทันที แคโรลีน เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว ได้ออกมาวิจารณ์พรรคเดโมแครตอย่างรุนแรง ขณะที่ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้ออกมาประณามวาทกรรมทางการเมืองของฝ่ายซ้ายที่เขามองว่าเป็นภัยคุกคาม

