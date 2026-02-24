“ทนายเดชา” ชี้โทษมือเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี
“ทนายเดชา” กางข้อกฎหมาย คนร้ายราดน้ำมันจุดไฟเผา “น้องมอลลี่” ข้อหาทรมานสัตว์-วางเพลิงเผาทรัพย์ เจอโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี
จากกรณีที่ ตำรวจ สภ.เมืองสงขลา เข้าจับกุมนายเจริญ (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ชาวจังหวัดพัทลุง ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้น้ำมันราดแล้วจุดไฟเผา “น้องมอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี สีขาว-น้ำตาล อายุ 2 ปี ซึ่งสุนัขตัวดังกล่าวได้หลุดออกจากบ้านพักของเจ้าของไปตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2569 ที่ผ่านมา
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายเจริญยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินการจับกุมตามหมายจับ พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิด โดยมีการแจ้งข้อหาคือ วางเพลิงเผาทรัพย์ และทารุณกรรมสัตว์
นายเจริญอ้างว่า คืนเกิดเหตุได้ยินเสียงไก่ชนที่เลี้ยงไว้ส่งเสียงร้องดัง จึงเดินออกไปตรวจสอบบริเวณคอกไก่ พร้อมกับหยิบขวดน้ำมันเครื่องเก่าติดมือไปด้วย เมื่อไปถึงพบสุนัขวิ่งเข้าไปในเล้าไก่แล้วหาทางออกไม่ได้ พร้อมกับวิ่งวนไปมา และได้กัดไก่ชนของนายเจริญ ทำให้เกิดความโมโห จึงตัดสินใจสาดน้ำมันเครื่องเก่าใส่ตัวสุนัข จากนั้นได้จุดไฟที่กระดาษแล้วโยนใส่
ด้านทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ ระบุว่า “#น้องมอลลี่ ตำรวจแจ้งข้อหาคนร้ายข้อหาทรมานสัตว์ และข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ จำคุก 6 เดือนถึง 7 ปี ปอ.มาตรา 277”
