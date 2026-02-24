ข่าว

ด่วน! “ทนายตั้ม ษิทรา” รอดยึดทรัพย์ ศาลสั่ง คืนทั้งหมด ไม่ตกเป็นของแผ่นดิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 11:34 น.
480
ด่วน! ศาลสั่ง คืนทรัพย์สินทั้งหมด "ทนายตั้ม ษิทรา" ไม่ตกเป็นของแผ่นดิน

ทนายตั้ม รอดยึดทรัพย์ ศาลยกคำร้องอัยการ ไม่ให้ทรัพย์ “ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด” ตกเป็นของแผ่นดิน “คดีฉ้อโกงเจ๊อ้อย” ชี้ยังฟังไม่ได้มีพฤติการณ์ฉ้อโกงมูลฐานฟอกเงิน สั่งคืนทรัพย์สินทั้งหมด

ย้อนกลับไปในช่วงปลายปี 2567 เจ๊อ้อย เศรษฐินีชาวไทยในฝรั่งเศส เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทนายตั้มในหลายข้อหา โดยประเด็นหลักคือ เงิน 71 ล้านบาท เจ๊อ้อยระบุว่าถูกหลอกให้ร่วมลงทุนในระบบสลากออนไลน์ แต่ทนายตั้มอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หา เงิน 39 ล้านบาท กรณีอ้างว่าถูกสแกมเมอร์หลอก และมีการจ้างวานให้โอนเงินเพื่อเคลียร์ปัญหา การซื้อรถหรู ประเด็นส่วนต่างจากการซื้อรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ พินัยกรรม มีการตรวจสอบพบความผิดปกติในการตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกในพินัยกรรมของเจ๊อ้อย

ทนายตั้มและภรรยา (นางจตุพร เลิศอุบล) ถูกจับกุมตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 และ ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว เนื่องจากศาลเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ปัจจุบันยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมานานกว่า 1 ปีแล้ว มีรายงานว่าทนายตั้มมีอาการซูบผอมลงแต่ยังมีกำลังใจดี พยายามต่อสู้คดีอย่างเต็มที่

อัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องทนายตั้ม ภรรยา และพวกรวม 7 คน ในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงและฟอกเงิน พร้อมเรียกให้ชดใช้เงินคืนเจ๊อ้อยรวมกว่า 111 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างดำเนินการ

เปิดธุรกิจ-ทรัพย์สิน ทนายตั้ม บ.ษิทรา ลอว์เฟิร์ม จำกัด รายได้พุ่ง 21 ล้าน

ในช่วงเดือนเมษายน 2568 พบจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อ 2 อดีตคนสนิท (นุ-สา) พลิกคำให้การมายอมรับสารภาพบางส่วนในคดีฉ้อโกงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งส่งผลเสียต่อรูปคดีของทนายตั้มอย่างมาก

ศาลอาญาได้นัด สืบพยาน ต่อเนื่อง มีกำหนดการนัดถัดไปในวันที่ 4 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาพยานหลักฐานในคดีฉ้อโกงนี้

ล่าสุดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานว่าศาลยกคำร้องของอัยการที่ขอให้ทรัพย์สินของทนายตั้มตกเป็นของแผ่นดิน

