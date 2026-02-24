ทภ.1 สั่งเด้ง ผู้บังคับเรือนจำ มทบ.12 สอบข้อเท็จจริงคดี “พลทหารเพชรรัตน์” เสียชีวิต
กองทัพภาคที่ 1 สั่งย้าย ผู้บังคับเรือนจำ มทบ.12 ชั่วคราว พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิตของ “พลทหารเพชรรัตน์”
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 1 ออกแถลงการณ์ชี้แจงความคืบหน้า กรณีการเสียชีวิตของ พลทหารเพชรรัตน์ กำลังยิ่ง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 68 ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยระบุว่า
จากกรณีการเสียชีวิตของ พลทหารเพชรรัตน์ กำลังยิ่ง สังกัด กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 10 พ.ย.68 ผลจากการตรวจชันสูตรพลิกศพ พบว่าไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกาย ไม่มีสมองช้ำหรือเลือดออกในสมอง แพทย์ลงความเห็นถึงสาเหตุการเสียชีวิตเป็นภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน จากกล้ามเนื้อหัวใจโตผิดปกติและอุดตัน ซึ่งถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการตามปกติ มีข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างครบถ้วน
อย่างไรก็ตามอาจมีบางประเด็นที่ญาติและครอบครัวยังมีความไม่เข้าใจและกังวลใจ ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ในฐานะหน่วยรับผิดชอบ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าว โดย แม่ทัพภาคที่ 1 ได้สั่งการให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนจากส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ครอบคลุมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งหน่วยต้นสังกัดและญาติผู้เสียชีวิต ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 1 ได้ดำเนินการปรับย้าย ผบ.รจ.มทบ.12 ไปช่วยราชการ บก.มทบ.12 เป็นการชั่วคราว ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ พลทหารเพชรรัตน์ฯ ต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ขอยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 1 ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือปกป้องการกระทำผิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กำชับให้ทุกกระบวนการสอบสวนโปร่งใส และตรงไปตรงมา เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นจะเรียนให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พิรุธ “ช้อนสั้น” ปนกระดูกพลทหารเพชรรัตน์ แฉถูกซ้อมหมู่-ขัดผลประโยชน์ค่าเวร
- ทบ.แจงแล้ว เหตุเจอช้อนสั้น ในเถ้ากระดูกพลทหาร หลังดับปริศนาคาเรือนจำ
- “นิชนันท์” จี้กองทัพบกชี้แจง ปมพลทหารดับปริศนา ซ้ำเจอช้อนปนกระดูกหลังเผา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: