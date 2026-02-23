สลด “เคิร์ต แวน ไดก์” ราชานักเซิร์ฟ ถูกฆ่าโหดคาบ้านพัก โจรทำกับแฟนสาวสุดเหี้ยม

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 23:03 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 13:07 น.
สลด “เคิร์ต แวน ไดก์” ตำนานนักเซิร์ฟวัย 66 ปี ถูกฆาตกรรมโหดคาบ้านพักในคอสตาริกา โจรบุกจับแฟนสาวมัดก่อนปล้นรถหนี

เกิดเหตุโศกนาฏกรรม สร้างความสะเทือนใจให้กับวงการกีฬาเซิร์ฟบอร์ด เคิร์ต แวน ไดก์ (Kurt Van Dyke) ตำนานนักเซิร์ฟวัย 66 ปีชาวแคลิฟอร์เนีย และเจ้าของโรงแรมชื่อดัง ถูกคนร้ายบุกสังหารอย่างโหดเหี้ยมภายในบ้านพักที่เมืองปูเอร์โตวิเอโฮ เด ตาลามังกา เมืองท่องเที่ยวชื่อดังในประเทศคอสตาริกา

คนร้ายติดอาวุธ 2 คน บุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ริมหาดของเคิร์ต ในขณะที่ “อาร์โรโย” แฟนสาววัย 31 ปี กำลังอาบน้ำอยู่ คนร้ายได้ใช้ปืนจี้และใช้สายรัดเคเบิลไทร์มัดมือมัดเท้าเธอไว้ หลังจากก่อเหตุ คนร้ายได้ขโมยรถยนต์ Hyundai Elantra ปี 2013 ของผู้ตายขับหลบหนีไป

เจ้าหน้าที่ตำรวจพบร่างของเคิร์ตเสียชีวิตอยู่ใต้เตียง สภาพศพมีผ้าปูที่นอนคลุมศีรษะไว้ ผลการชันสูตรเบื้องต้นพบร่องรอยการขาดอากาศหายใจและบาดแผลถูกแทงหลายแห่ง พร้อมกับพบมีดตกอยู่ใกล้ศพ

ปิดตำนาน ราชาเกลียวคลื่น

เคิร์ตเติบโตมาจากครอบครัวสายเลือดนักเซิร์ฟ ผู้บุกเบิกวงการกีฬาเซิร์ฟในเมืองซานตาครูซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ยีน พ่อของเขาเป็นผู้บุกเบิกวงการ ส่วนเบ็ตตี้ แม่ของเขาก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันให้ผู้หญิงเข้าสู่วงการกีฬานี้ในช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960

เคิร์ตย้ายมาตั้งรกรากที่ชายฝั่งแคริบเบียนของคอสตาริกาตั้งแต่ปี 1983 เพื่อตามหาเกลียวคลื่น “ซัลซาบราวา” (Salsa Brava) อันทรงพลัง จนเขาได้รับฉายาว่า “ราชา” จากคนในวงการ นอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของ Hotel Puerto Viejo มานานถึง 40 ปี ควบคู่ไปกับธุรกิจของครอบครัวที่บริหาร Van Dyke Ranch ในแคลิฟอร์เนียมานานกว่า 6 ทศวรรษ

ปีเตอร์ แวน ไดก์ พี่ชายของผู้ตาย เล่าด้วยความโศกเศร้าว่า เคิร์ตเป็นคนใจบุญ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เคยคิดร้ายกับใคร ในขณะที่ญาติและเพื่อนๆ ในวงการต่างร่วมโพสต์ไว้อาลัยถึงจิตวิญญาณ พลังบวก และร่องรอยเกลียวคลื่นที่เขาทิ้งไว้เป็นตำนาน

ด้าน โรเจอร์ แซมส์ ประธานหอการค้าและการท่องเที่ยวแคริบเบียนตอนใต้ของคอสตาริกา ระบุว่า เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจและโศกเศร้าอย่างมากเพราะพื้นที่นี้สงบสุขมาโดยตลอด แม้ว่าจังหวัดลิมอน (Limón) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรม จะเป็นพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดเหตุฆาตกรรมสูงถึง 25% ของประเทศ แต่เขาย้ำว่านี่เป็น “เหตุการณ์เฉพาะบุคคล” ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของธุรกิจในท้องถิ่น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือพุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่อย่างใด

