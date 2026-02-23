ข่าวอาชญากรรม

สุดหดหู่ พ่วง 18 ล้อ ทับหนูน้อย 5 ขวบ เสียชีวิตคาไฟแดงต่อหน้าแม่

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 17:08 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 17:08 น.
74
แฟ้มภาพ

รถใหญ่ 18 ล้อขับทับ “น้องนนท์” เด็กอายุ 5 ขวบดับคาไฟแดงบางขวัญ ฉะเชิงเทรา ก่อนสลดแม่ขี่พาทำธุระก่อนถูกชนทับศีรษะต่อหน้าต่อตา ตำรวจเร่งไล่วงจรปิดเช็กหลักฐานนาทีสุดหดหู่

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 สภ.เมืองฉะเชิงเทรา รับแจ้งอุบัติเหตุสะเทือนใจบริเวณสามแยกไฟแดงบางขวัญ ถนนสายฉะเชิงเทรา–บางน้ำเปรี้ยว ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ในที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 18 ล้อบรรทุกสินค้าจอดอยู่กลางแยก ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำ และที่น่าสลดใจคือพบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชาย ทราบชื่อคือ น้องนนท์ อายุ 5 ขวบ สภาพศีรษะถูกล้อรถขนาดใหญ่ทับในที่เกิดเหตุ ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของนางศรีสุดา อายุ 29 ปี มารดาของผู้เสียชีวิตและชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์

สอบสวนเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุเป็นวันที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน คนเป็นแม่จึงขี่รถจักรยานยนต์โดยให้น้องนนท์นั่งซ้อนอยู่ด้านหน้าเพื่อพากันไปทำธุระ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยก ทั้งรถจักรยานยนต์และรถพ่วงจอดติดไฟแดงอยู่คู่กัน

คนขับรถ 18 ล้อเล่าว่า เมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว ตนได้เคลื่อนรถออกไปในทางตรงตามปกติ แต่ในจังหวะนั้นรถจยย.ของแม่เด็กคู่กรณีขับตัดเข้าด้านหน้ารถอย่างกะทันหัน ! ทำให้เบรกไม่ทันจนเกิดการเฉี่ยวชนและล้อรถได้ทับร่างของเด็กชายเข้าอย่างจัง

จักรยานยนต์ของแม่เด็ก 5 ขวบที่เสียชีวิต
แฟ้มภาพ

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบันทึกภาพและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบเพื่อยืนยันนาทีเกิดเหตุที่แท้จริง ก่อนจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง.

ที่เกิดเหตุรถพ่วง 18 ล้อทับน้องนนท์
แฟ้มภาพ

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ

