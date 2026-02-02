GWM เลิกขาย ORA Good Cat ปิดตำนานเจ้าเหมียวไฟฟ้า เตรียมดัน ORA 5 SUV
อำลาไอคอน GWM เลิกขาย ORA Good Cat ยอดขายทะลุ 2 หมื่นคันใน 4 ปี ยันดูแลลูกค้าเก่าเต็มที่ การันตีอะไหล่ 7 วัน พร้อมเปิดเกมรุกปี 69 เตรียมส่งไม้ต่อให้ ORA 5 SUV ลุยตลาดแทน
ค่ายรถยักษ์ใหญ่จากจีนอย่าง GWM (Great Wall Motor) ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้ (2 ก.พ. 2569) ว่าจะยุติการจัดจำหน่าย ORA Good Cat ในประเทศไทย เพื่อเป็นการปิดฉากตำนาน 4 ปี ของรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้จุดประกายจุดกระแสรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
เวย์น โจว กรรมการผู้จัดการ GWM (Thailand) กล่าวเปิดใจถึงการตัดสินใจครั้งนี้ว่า ORA Good Cat เปรียบเสมือนไอคอนและความภาคภูมิใจสูงสุดของแบรนด์ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จไม่ได้วัดแค่ตัวเลขยอดขาย แต่คือความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคชาวไทยมอบให้ จนทำให้รถรุ่นนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา ORA Good Cat ได้สร้างปรากฏการณ์ไว้มากมาย จนกลายเป็นตำนานบทแรกของ BEV Phenomenon ในไทย กวาดยอดขายสะสมไปกว่า 20,827 คัน ตลอดระยะเวลา 4 ปี เป็นรถรุ่นแรกที่ทำให้คนไทยหันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นกระแส Good Cat Fever ตั้งแต่เปิดตัวเดือน ต.ค. 2564 ครองบัลลังก์รถยนต์ไฟฟ้าขายดีอันดับ 1 ของไทยในปี 2565
อีกทั้งยังเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่ผลิตจากโรงงานในไทยเพื่อส่งมอบให้คนไทย และ เป็นรุ่นแรกที่ส่งออกจากไทยไปยังตลาดโลก โดยเฉพาะออสเตรเลียและบราซิล
แม้จะเลิกขาย แต่ GWM ยืนยันหนักแน่นว่าจะดูแลลูกค้าเก่าทุกคนต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน พร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่เพื่อความอุ่นใจ รับประกันการจัดหาอะไหล่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันคำสั่งซ่อม หากหาอะไหล่ไม่ได้ตามกำหนด ลูกค้าจะได้รับ GWM Points 4,500 คะแนน เป็นการชดเชยทันที
การยุติบทบาทของ Good Cat เป็นเพียงการเปิดทางให้กับทัพยานยนต์รุ่นใหม่ที่ทันสมัยยิ่งกว่า โดย GWM เตรียมแผนรุกตลาดปี 2569 ไว้ เตรียมเปิดตัว GWM ORA 5 SUV รถยนต์รุ่นเรือธงรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำตลาดแทน พร้อมเทคโนโลยีที่พัฒนามาอย่างเต็มรูปแบบ เตรียมเซอร์ไพรส์ชาวไทยเร็ว ๆ นี้ และ เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างน้อย 5 รุ่นภายในปีนี้ พร้อมตั้งเป้าขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายให้ครบ 100 แห่งทั่วประเทศ
