ข่าว

สธ. อัปเดตเหตุ รถไฟโคราชถล่มที่สีคิ้ว พบเด็ก 1 ขวบ บาดเจ็บปางตาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 15:14 น.
66
เด็ก 1 ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์รถไฟโคราชถล่ม
กระทรวงสาธารณสุข

อัปเดตเหตุโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับรถไฟโดยสารที่โคราช สธ. เผยยอดผู้เสียชีวิต 22 ราย บาดเจ็บ 64 ราย พบเด็กหญิง 1 ขวบ อาการสาหัส กระดูกขาหัก ทีมแพทย์เร่งยื้อชีวิต

วันนี้ (14 มกราคม 2569) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวด่วนกรณีโศกนาฏกรรมโครงสร้างสะพานรถไฟความเร็วสูงร่วงหล่นทับขบวนรถไฟโดยสาร บริเวณบ้านถนนคต อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก โดยล่าสุดทีมกู้ชีพได้ลำเลียงผู้ประสบเหตุออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้ว

ยอดผู้สูญเสียและบาดเจ็บล่าสุด ข้อมูล ณ เวลา 13.30 น. พบผู้ประสบเหตุรวม 86 ราย แบ่งเป็น

  • ผู้เสียชีวิต 22 ราย (ร่างเก็บรักษาไว้ที่ โรงพยาบาลสีคิ้ว รอญาติพิสูจน์อัตลักษณ์)
  • ผู้บาดเจ็บ 64 ราย

เปิดอาการวิกฤต “เด็ก 1 ขวบ” บาดเจ็บสาหัส

ด้าน นพ.เอกชัย ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บกลุ่มสีแดง (อาการรุนแรง) จำนวน 8 ราย ซึ่งถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา พบว่าผู้บาดเจ็บมีช่วงอายุตั้งแต่ เด็กเล็ก 1 ขวบ ไปจนถึงผู้สูงอายุ 85 ปี ส่วนใหญ่บาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะ ใบหน้า ทรวงอก และกระดูกหัก โดยมีรายชื่อและอาการที่น่าเป็นห่วง ดังนี้

  • เด็กหญิง อายุ 1 ขวบ บาดเจ็บรุนแรงหลายแห่ง ตั้งแต่ศีรษะ และกระดูกขาหัก
  • เด็กชาย อายุ 6 ขวบ บาดเจ็บที่ขาขวา
  • หญิงชรา อายุ 85 ปี บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังบริเวณคอและศีรษะ
  • ชาย (4 ราย) และหญิง (1 ราย) ช่วงอายุ 35-73 ปี มีอาการศีรษะกระทบกระเทือน เลือดออกในเยื่อหุ้มปอด ขาหัก และบาดเจ็บกระดูกสันหลัง
ภาพของเด็กหญิง 1 ขวบที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟโคราช
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขได้ระดมทีมศัลยแพทย์ทางสมองและกระดูก พร้อมสำรองเลือดและเตียง ICU เพื่อรองรับสถานการณ์ โดยกระจายผู้ป่วยดังนี้

  • รพ.มหาราชนครราชสีมา รับผู้ป่วยหนัก 7 ราย
  • รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รับผู้ป่วยหนัก 1 ราย
  • รพ.สีคิ้ว รับผู้ป่วย 49 ราย (สีเหลือง 15, สีเขียว 34)
  • รพ.สูงเนิน รับผู้ป่วย 7 ราย (สีเหลือง 4, สีเขียว 3)
ทีมแพทย์กำลังดูแลเด็ก 1 ขวบที่บาดเจ็บในเหตุรถไฟโคราช
กระทรวงสาธารณสุข

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้ดูแลเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ โดยญาติสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

  • ศูนย์ติดตามข้อมูลกลางฯ สสจ.นครราชสีมา: โทร. 065-506-6499
  • ศูนย์ประสานข้อมูล รพ.สีคิ้ว: โทร. 090-976-8154

ช่วงนาทีที่ 2.14

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รศ.ตรีเนตร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครนถล่มทับรถไฟที่โคราช ข่าวการเมือง

รศ.ตรีเนตร ซัดแรง ปมเครนถล่มทับรถไฟ ชี้ รัฐเอาชีวิตคนเซ่นต้นทุนความเจริญ

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกสาวโพสต์ตามหาพ่อแม่ หลังเครนถล่มทับรถไฟ เช็กรายชื่อคนเจ็บไม่เจอ

8 นาที ที่แล้ว
หมอเจด เผย เด็ก 1 ขวบ เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ เจ็บสาหัส วอนบริจาคเลือดด่วน ข่าว

หมอเจด เผย พบเด็ก 1 ขวบ เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ เจ็บสาหัส วอนบริจาคเลือดด่วน

8 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำพูน ครบ 2 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ลำพูน ครบ 2 เขต 20 คน ใครเบอร์ไหน ก่อนเลือกตั้ง 2569

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

12 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 14/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพุธ กลางสัปดาห์

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลิปอนุทิน ฮึ่ม! ไล่ผู้ว่าฯ รฟท. พิจารณาตนเอง ปมเครนถล่มทับรถไฟ 22 ศพ

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดือดแจกกล้วยให้ประชาชน โดนตะโกนด่า ขณะลงพื้นที่

26 นาที ที่แล้ว
&quot;เมทัล&quot; รับเหนื่อยใจ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; ดื้อขั้นสุด ไม่มีใครเอาอยู่ เกินกว่าทุกคนจินตนาการ บันเทิง

“เมทัล” รับเหนื่อยใจ “โดม ปกรณ์ ลัม” ดื้อขั้นสุด ไม่มีใครเอาอยู่ เกินกว่าจินตนาการ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคโลญจน์ พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

43 นาที ที่แล้ว
วันครู 16 ม.ค. 69 ธนาคารเปิดทำการไหม การเงิน

เช็กเลย วันครู 16 ม.ค.69 ธนาคารหยุดไหม? เคลียร์ชัดก่อนทำธุรกรรม

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปปง. มีมติยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” สส.พรรคกล้าธรรม เอี่ยวเว็บพนัน gimi888

48 นาที ที่แล้ว
เด็ก 1 ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์รถไฟโคราชถล่ม ข่าว

สธ. อัปเดตเหตุ รถไฟโคราชถล่มที่สีคิ้ว พบเด็ก 1 ขวบ บาดเจ็บปางตาย

58 นาที ที่แล้ว
นางสาวไทย พิษณุโลก 2568 ข่าว

น้องขวัญ ชรัญญา จากเด็กน้อยรับเสด็จ 6 ปีก่อน สู่ความผูกพันจับใจ “นางสาวไทยพิษณุโลก”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เขตกาญจนบุรี 5 เขต เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กาญจนบุรี 5 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 1 และ 8 ก.พ. 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สตง โดยบริษัทอิตาเลียนไทย ข่าว

เพจดังเปิดข้อมูล “อิตาเลียนไทย” ควบงานตึก สตง.-รถไฟความเร็วสูง รับผิดชอบงานก่อสร้าง ไฮสปีดเทรน สีคิ้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. รับคำร้องปมโห่ “ธนาธร” ขึ้นดีเบตชลบุรี สอบมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. นครราชสีมา ทั้งหมด 16 เขต มัดรวม 144 คน : เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครนถล่มทับรถไฟ เสียชีวิต 22 ราย ข่าว

ไม่ปลอดภัย! “เครนยังขยับ” เสี่ยงทรุดตัว-บุคคลไม่เกี่ยวข้องอย่าเข้าพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 101 ปี 80 พรรษา ข่าว

ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 100 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. สั่งปลดนายทหารรุมทำร้ายทหารเกณฑ์ดับในค่าย พร้อมฟันเอาผิดคดีอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครนตกใส่รถไฟ ข่าวการเมือง

สุดทน “ดร.เอ้” รับไม่ได้เครนถล่มทับรถไฟ 22 ศพ ประมาทซ้ำซาก-ย้ำต้องมีคนรับผิดชอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดเบอร์โทร สอบถามข้อมูล-ติดตามญาติ เหตุเครนร่วงทับรถไฟ อ.สีคิ้ว นครราชสีมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกสมาคมวิศวกร วิเคราะห์เหตุ เครนรถไฟถล่ม บทพร่องด้านความปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.สนามบินภูเก็ต แก้ข่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เครื่องบินเอติฮัดตกหลุมอากาศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 15:14 น.
66
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รศ.ตรีเนตร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครนถล่มทับรถไฟที่โคราช

รศ.ตรีเนตร ซัดแรง ปมเครนถล่มทับรถไฟ ชี้ รัฐเอาชีวิตคนเซ่นต้นทุนความเจริญ

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำพูน ครบ 2 เขต

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ลำพูน ครบ 2 เขต 20 คน ใครเบอร์ไหน ก่อนเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

หวยลาววันนี้ 14/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพุธ กลางสัปดาห์

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
Back to top button