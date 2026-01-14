สธ. อัปเดตเหตุ รถไฟโคราชถล่มที่สีคิ้ว พบเด็ก 1 ขวบ บาดเจ็บปางตาย
อัปเดตเหตุโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับรถไฟโดยสารที่โคราช สธ. เผยยอดผู้เสียชีวิต 22 ราย บาดเจ็บ 64 ราย พบเด็กหญิง 1 ขวบ อาการสาหัส กระดูกขาหัก ทีมแพทย์เร่งยื้อชีวิต
วันนี้ (14 มกราคม 2569) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวด่วนกรณีโศกนาฏกรรมโครงสร้างสะพานรถไฟความเร็วสูงร่วงหล่นทับขบวนรถไฟโดยสาร บริเวณบ้านถนนคต อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก โดยล่าสุดทีมกู้ชีพได้ลำเลียงผู้ประสบเหตุออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้ว
ยอดผู้สูญเสียและบาดเจ็บล่าสุด ข้อมูล ณ เวลา 13.30 น. พบผู้ประสบเหตุรวม 86 ราย แบ่งเป็น
- ผู้เสียชีวิต 22 ราย (ร่างเก็บรักษาไว้ที่ โรงพยาบาลสีคิ้ว รอญาติพิสูจน์อัตลักษณ์)
- ผู้บาดเจ็บ 64 ราย
เปิดอาการวิกฤต “เด็ก 1 ขวบ” บาดเจ็บสาหัส
ด้าน นพ.เอกชัย ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บกลุ่มสีแดง (อาการรุนแรง) จำนวน 8 ราย ซึ่งถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา พบว่าผู้บาดเจ็บมีช่วงอายุตั้งแต่ เด็กเล็ก 1 ขวบ ไปจนถึงผู้สูงอายุ 85 ปี ส่วนใหญ่บาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะ ใบหน้า ทรวงอก และกระดูกหัก โดยมีรายชื่อและอาการที่น่าเป็นห่วง ดังนี้
- เด็กหญิง อายุ 1 ขวบ บาดเจ็บรุนแรงหลายแห่ง ตั้งแต่ศีรษะ และกระดูกขาหัก
- เด็กชาย อายุ 6 ขวบ บาดเจ็บที่ขาขวา
- หญิงชรา อายุ 85 ปี บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังบริเวณคอและศีรษะ
- ชาย (4 ราย) และหญิง (1 ราย) ช่วงอายุ 35-73 ปี มีอาการศีรษะกระทบกระเทือน เลือดออกในเยื่อหุ้มปอด ขาหัก และบาดเจ็บกระดูกสันหลัง
กระทรวงสาธารณสุขได้ระดมทีมศัลยแพทย์ทางสมองและกระดูก พร้อมสำรองเลือดและเตียง ICU เพื่อรองรับสถานการณ์ โดยกระจายผู้ป่วยดังนี้
- รพ.มหาราชนครราชสีมา รับผู้ป่วยหนัก 7 ราย
- รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รับผู้ป่วยหนัก 1 ราย
- รพ.สีคิ้ว รับผู้ป่วย 49 ราย (สีเหลือง 15, สีเขียว 34)
- รพ.สูงเนิน รับผู้ป่วย 7 ราย (สีเหลือง 4, สีเขียว 3)
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้ดูแลเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ โดยญาติสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
- ศูนย์ติดตามข้อมูลกลางฯ สสจ.นครราชสีมา: โทร. 065-506-6499
- ศูนย์ประสานข้อมูล รพ.สีคิ้ว: โทร. 090-976-8154
