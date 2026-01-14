น้องขวัญ ชรัญญา จากเด็กน้อยรับเสด็จ 6 ปีก่อน สู่ความผูกพันจับใจ “นางสาวไทยพิษณุโลก”
เปิดเรื่องราวสุดประทับใจของ “ขวัญ ชรัญญา” จากเด็กมัธยมปลาย ผู้เขียนจดหมายให้กำลังใจในวันที่ครอบครัวเผชิญวิกฤต สู่การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ รับคุณพ่อเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จนถึงวันที่เธอกลายเป็นนางงามผู้ทำหน้าที่จิตอาสาเคียงข้างสถาบัน
กลายเป็นภาพที่สร้างความอบอุ่นหัวใจไปทั่วโลกออนไลน์ สำหรับคลิปวิดีโอขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสวมกอด “ขวัญ” ชรัญญา เพชรสุวรรณนาคะ นางสาวไทยพิษณุโลก 2568 ในงานวิ่งการกุศล Run for Wheel ซึ่งเบื้องหลังอ้อมกอดนี้มีความผูกพันที่ยาวนานถึง 6 ปีซ่อนอยู่
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2563 ขณะที่น้องขวัญยังเป็นเพียงนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เธอตัดสินใจเขียนจดหมายด้วยลายมือเพื่อถวายกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่เธอมองเห็นถึงความทรงงานหนักของทั้งสองพระองค์
สิ่งที่ทำให้เธอตื้นตันใจที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบกลับเธอในเวลาต่อมาว่า “ขอบใจมาก จดหมายนี้อ่านแล้วมีกำลังใจ เราเก็บไว้อย่างดีบนโต๊ะทำงานในห้องนอน” ข้อความสั้นๆ นี้กลายเป็นพลังใจสำคัญที่ทำให้น้องขวัญจดจำไม่ลืมเลือน
น้องขวัญเปิดใจถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต เมื่อคุณพ่อของเธอล้มป่วยด้วยอาการโคม่า เธอจึงตัดสินใจติดต่อสำนักพระราชวังเพื่อขอความช่วยเหลือ และทั้งสองพระองค์ทรงรับคุณพ่อไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทันที
แม้ในเวลาต่อมาคุณพ่อจะจากไปอย่างสงบ แต่ในหลวงและพระราชินีทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพให้แก่ครอบครัวของเธออย่างสมเกียรติ ทำให้น้องขวัญรู้สึกว่า “ในวันที่หนูทุกข์ที่สุด มือที่ยื่นมาช่วยหนูก็คือทั้งสองพระองค์”
จากเด็กน้อยสู่ “นางสาวไทยพิษณุโลก” ผู้ไม่ลืมพระคุณ
6 ปีผ่านไป จากเด็กสาวถักเปียในวันนั้น ปัจจุบัน ขวัญ ชรัญญา ประสบความสำเร็จในฐานะนางสาวไทยพิษณุโลก 2568 และ “Miss Climate Change” และยังคงทำหน้าที่จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง เธอระบุว่า การเลือกเชื่อในสิ่งที่สัมผัสด้วยตัวเองนั้นเป็นความจริงแท้ที่สุด และพระองค์ทรงแสดงความรักต่อประชาชนก่อนเสมอ
ปัจจุบันน้องขวัญตั้งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเป็นเสาหลักให้ครอบครัว และทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไป เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่เธอและครอบครัวได้รับอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ เมื่อ 11 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา ขวัญ ชรัญญา โพสต์คลืปวิดีโอที่ได้สวมกอดและถ่ายรูปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีไว้เป็นที่ระลึก พร้อมระบุข้อความว่า “คิดถึงสมเด็จเสมอนะคะ #พระราชินี #ขวัญชรัญญา” (ดูคลิป).
