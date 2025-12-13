ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เชลซี พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 13:00 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 12:44 น.
828

13 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ เอฟเวอร์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS เอฟเวอร์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS เอฟเวอร์ตัน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Chelsea Football Club

วิเคราะห์บอล เชลซี – เอฟเวอร์ตัน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, เบอนัวต์ บาเดียชิล, ลีไว โคลวิลล์ และ เลียม ดีแลป ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มอยเซส ไกเซโด้ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ แนวรุกนำทัพมาโดย เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

เอฟเวอร์ตัน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพทอฟฟี่สีน้ำเงิน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เดวิด มอยส์ จะยังไม่มีชื่อของ จาร์เรด แบรนธ์เวต ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิดริสซ่า กาน่า เกย์ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เชมุส โคลแมน

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์แดน พิคฟอร์ด พร้อมกองหลัง 4 คน เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ แดนกลางเป็น เจมส์ การ์เนอร์, คาร์ลอส อัลการาซ แนวรุกนำทัพมาโดย อิลลิมัน เอ็นดิอาย, เคียแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์, แจ็ค กรีลิช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เธียร์โน่ แบร์รี่

Credit : Everton Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS เอฟเวอร์ตัน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 26/04/25 เชลซี 1-0 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/12/24 เอฟเวอร์ตัน 0-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 15/04/24 เชลซี 6-0 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/12/23 เอฟเวอร์ตัน 2-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/03/23 เชลซี 2-2 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

  • 09/12/25 แพ้ อตาลันต้า 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/11/25 ชนะ บาร์เซโลนา 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

เอฟเวอร์ตัน

  • 06/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/25 ชนะ บอร์นมัธ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/11/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

เอฟเวอร์ตัน (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด (GK) – เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ – เจมส์ การ์เนอร์, คาร์ลอส อัลการาซ – อิลลิมัน เอ็นดิอาย, เคียแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์, แจ็ค กรีลิช – เธียร์โน่ แบร์รี่

Credit : Everton Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เชลซี 2-1 เอฟเวอร์ตัน

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

