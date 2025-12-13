เชลซี พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68
13 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ เอฟเวอร์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS เอฟเวอร์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS เอฟเวอร์ตัน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
- สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เชลซี – เอฟเวอร์ตัน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, เบอนัวต์ บาเดียชิล, ลีไว โคลวิลล์ และ เลียม ดีแลป ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มอยเซส ไกเซโด้ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ แนวรุกนำทัพมาโดย เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
เอฟเวอร์ตัน
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพทอฟฟี่สีน้ำเงิน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เดวิด มอยส์ จะยังไม่มีชื่อของ จาร์เรด แบรนธ์เวต ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิดริสซ่า กาน่า เกย์ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เชมุส โคลแมน
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์แดน พิคฟอร์ด พร้อมกองหลัง 4 คน เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ แดนกลางเป็น เจมส์ การ์เนอร์, คาร์ลอส อัลการาซ แนวรุกนำทัพมาโดย อิลลิมัน เอ็นดิอาย, เคียแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์, แจ็ค กรีลิช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เธียร์โน่ แบร์รี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS เอฟเวอร์ตัน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 26/04/25 เชลซี 1-0 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 22/12/24 เอฟเวอร์ตัน 0-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 15/04/24 เชลซี 6-0 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 10/12/23 เอฟเวอร์ตัน 2-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 18/03/23 เชลซี 2-2 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
- 09/12/25 แพ้ อตาลันต้า 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/11/25 ชนะ บาร์เซโลนา 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
เอฟเวอร์ตัน
- 06/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 ชนะ บอร์นมัธ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/11/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
เอฟเวอร์ตัน (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด (GK) – เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ – เจมส์ การ์เนอร์, คาร์ลอส อัลการาซ – อิลลิมัน เอ็นดิอาย, เคียแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์, แจ็ค กรีลิช – เธียร์โน่ แบร์รี่
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เชลซี 2-1 เอฟเวอร์ตัน
